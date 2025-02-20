合上最薄，展开最大！Find N5刷新大折轻薄新记录

【天极网手机频道】2月20日，OPPO 正式发布了备受瞩目的全球最薄折叠屏手机 Find N5，以其“合上最薄，展开最大” 的独特设计，成功刷新了大折轻薄新记录，在科技圈引发广泛关注。OPPO Find N5 在轻薄设计上实现了重大突破。

Find N5展开时，单边厚度只有 4.21 毫米，与 USB-C 接口相当，展开态大屏视野更广阔;合上时厚度仅 8.93 毫米，机身重量仅229克，接近普通直板旗舰手机的重量，携带方便，无论是放在口袋还是包包里都毫无负担。

新机采用的 3D 打印钛合金铰链，在保证强度的同时实现了轻量化，使得手机在折叠与展开过程中更加顺畅，且能有效减少折痕产生。对比市面上其他折叠屏机型，Find N5 的平整度与 R 角处理更优，熄屏状态下几乎看不到折痕，在外观颜值与手感上都堪称 “折叠屏天花板”。

除了轻薄优势，Find N5 在性能、影像等方面同样表现出色。性能上，搭载骁龙 8 至尊版处理器，性能处于安卓阵营第一梯队。内置 5600mAh 冰川电池，支持 80W 有线 + 50W 无线快充，解决了折叠屏手机续航焦虑问题。影像方面，Find N5 配备哈苏三摄，加上 AI 影像优化，无论是日常拍摄还是夜景、远摄，都能轻松应对，为用户带来更出色的拍摄体验。

值得一提的是，OPPO Find N5还拥有 IPX6/8/9 满级防水等功能，在各种场景下都能为用户提供稳定且便捷的使用体验。目前，用户已可通过 OPPO 线下门店、官方商城等全渠道预订 Find N5，提前感受这款折叠屏手机的极致魅力。目前，OPPO Find N5已经正式发布并开放预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。