春节不打烊，温暖不掉线！华为服务为用户春节用机保驾护航

【天极网手机频道】万家团圆的新春佳节已经到来，但过年期间许多商家和店铺都会选择关门休息，这往往会给我们生活带来些许不便，尤其像手机、平板、笔记本电脑等数码产品在春节期间出现故障，再遇到门店停业，那心情甭提多糟糕了。

好消息是，为解决广大消费者春节期间设备维修难的问题，华为服务在春节期间推出了“春节不打烊”活动。也就是说，整个春节期间，华为服务将持续为各类智能设备保驾护航，让我们可以安心、省心地享受美好假期。

华为服务春节不打烊，体现在每个细节里。春节期间，华为全国近两千家服务店春节期间正常营业，如果遇到手机、平板等华为设备出现问题，可通过“我的华为”App查询附近服务店，选择直接前往，迅速恢复手机战力，再也不用担心关键时候用不了手机。

不方便到线下门店，还有线上服务950800提供7*24小时贴心相伴，随时给你提供专业、贴心、安心的服务。设备需要维修时，则可选择寄修服务，你只需要将要维修的设备准备好，在家等着快递员上门取件，设备修好后快递寄回，双向邮费都不用自己掏，足不出户就能安享贴心维修服务。此外，华为手机、平板、智慧屏、全屋WIFI、智能门锁等产品的上门服务部分地区也会持续开放，有专业工程师上门提供维修、安装服务，十分方便。

在提供温暖服务的基础上，用户到店还可参与丰富的新年活动。春节期间，进店完成维修后添加门店企业微信，就可获得新春礼品一份。即便没有维修的需求，闲暇之余到华为服务店体验服务，并带话题#春节不打烊#华为服务，将服务感受分享到小红书、微博或朋友圈，也能享受华为手机免费贴膜一次，并有个性贴膜龙年限定款，只需9.9元就能让你的设备新年换新装，个性又出彩。另外，到店的用户还可以参与龙年 “福”字DIY ，收获一份龙年祝福。

更为贴心的是，春节假期华为服务店还为所有消费者提供了免费充电、饮水等服务，就像“补给站”一般帮大家解决过年期间休息难、充电难等问题。同时，针对所有品牌手机、平板、智能手表等电子产品，也提供有免费紫外线消毒服务，华为品牌手机免费清洁、检测保养，让设备焕然一新。

同时，以“同心聚力，年年有为”为主题的华为年度感恩回馈季活动也在火热进行中，活动时间将贯穿整个龙年春节直至2024年2月25日，为消费者带来多重福利，包括指定机型维修备件、保障服务及内存升级均可享受限时8.8折优惠，还有免费清洁保养和个性贴膜等服务。

一直以来，华为始终秉承“以消费者为中心”的核心理念，并总能实时洞察、实时满足客户需求，并用真诚、暖心、优质的服务拉近与消费者的距离。今年春节，华为服务不打烊，温暖不掉线，如果有购机或是送修等需求，可在闲暇之余到店里咨询哦~