vivo X100 Ultra再铸旗舰标杆 第三代骁龙8助力“旗舰朋友圈”

【天极网手机频道】最近，vivo再度更新了X100系列产品线，全新的X100 Ultra、X100s和X100s Pro正式亮相，进一步补全了X100家族，配合去年发布的X100、X100 Pro，可见vivo本代的旗舰矩阵“兵强马壮”，覆盖不同层级用户对于旗舰机型的需求。

在全新发布的三款机型中，超大杯的X100 Ultra是其中的重头戏，这是vivo的首款“Ultra”机型。不同于另外两款s后缀型号，vivo X100 Ultra搭载了第三代骁龙8平台，拔高了Ultra机型作为顶级旗舰的上限。

为什么vivo X100 Ultra要选择第三代骁龙8来作为自己的核心呢？

顶级性能保证旗舰体验

第三代骁龙8为vivo X100 Ultra带来了诸多卓越特性。在性能方面，第三代骁龙8的4nm制程工艺Kryo CPU采用了“1+5+2”的设计。包括一个1个主频3.3GHz的Cortex-X4超大核，3个主频3.2GHz的Cortex-A720大核+2个主频3.0GHz 的Cortex-A720大核，以及2个主频2.3GHz的Cortex-A520小核。这样的架构设计确保了平台无论是在多任务处理还是在对高性能要求的处理场景中都能展现出不俗的表现能力。官方数据显示，与上一代产品相比，第三代骁龙8的性能有了30%的提升，而能效则提升了20%。

同时，高通Adreno GPU也迎来升级，性能提升25%，能效提升25%，光追性能提升至前代的1.5倍。值得一提的是，Adreno GPU显示处理单元支持1Hz到240Hz的可变刷新率，这让用户可以体验到更低功耗的全天候显示功能。在《王者荣耀》《原神》《崩坏：星穹铁道》等游戏的体验中，vivo X100 Ultra均可以实现满帧运行，游戏画面细腻精致，满帧运行流畅丝滑。第三代骁龙8也是首款支持240fps的移动平台，超高帧率“战未来”，让用户在移动端也能感受到桌面级的帧数体验。

在游戏超分技术的加持下，未来游戏分辨率甚至可以达到8K。当在《原神》中开启超分功能之后，游戏画质会由最高画质提升为“超分高画质”，无论是人物边缘还是环境细节都肉眼可见地清晰。历久弥新的Snapdragon Elite Gaming也带来了一些新特性，例如支持图像运动引擎2.0(Adreno Frame Motion Engine 2.0)，这将在移动端为用户带来更高的游戏帧数，让画面更加流畅。

第三代骁龙8是首个能够以完全交互式的帧率运行虚幻引擎5 Lumen全局光照系统的移动平台，通过第三代骁龙8 Adreno GPU的提升和广泛的软件优化，骁龙移动平台上现在也可以支持Lumen。目前用户已经可以在vivo X100 Ultra上开启支持实时光追的全局光照的《逆水寒》手游，同时也能通过骁龙游戏超分技术进一步提升游戏画面的清晰度。水面纹理细腻，光照细节真实，很有沉浸感。

出色的端侧AI布局

第三代骁龙8大幅提升了AI方面，推出全新高通AI引擎，创新异构架构大幅度强化了AI算力。其中Hexagon NPU升级了全新的微架构对比上代性能提升几乎翻倍，能效也提升了41%。Hexagon NPU集成了硬件加速单元、微型区块推理单元以及性能加强的张量/标量/矢量单元。同时，由于Hexagon NPU的矢量单元与内存直连，在执行量化、压缩和编译等任务更高效，时延也更低。

搭载第三代骁龙8的机型内置的AI语音助手无需联网也可使用，这意味着用户的问题不再需要通过云端获取答案，AI可以在本地进行解答。对于用户来说，除了本地运算时延更低、成本更少，没有网络传输加入，用户的个人隐私安全能够得到很好的保护，避免了个人信息的泄露。AI结合各家自己的语音助手一定是趋势，这也是让用语音助手更加理解用户、贴近用户的关键一步，在未来，AI语音助手将成为用户使用手机不可或缺的智慧搭档。

高通AI引擎的优势在于让“专业的人做专业的事”。高通AI引擎可以调用CPU、GPU以及NPU等处理单元进行异构计算。更强的高通传感器中枢新增了第二个始终感知ISP和下一代微型NPU，拥有增加30%的内存、支持INT4，使AI性能提升达到3.5倍。

在vivo X100 Ultra上，旗下BlueLM蓝心大模型同样赋能“蓝心小V”。AI蓝心大模型实现7B端侧+70B云侧的数据量，支持从问答、创作、搜索到管理、交互的种种功能，可以为用户节约大量的时间。例如，蓝心小V可以自动将所选素材匹配音乐、文案和转场剪辑成影片;或是帮我们提炼文章主旨和关键内容;或者一键生成会议纪要并总结出会议要点。此外，全新的蓝心AI录音机功能支持为录音智能命名、离线转文本，让录音归档、要点提炼更随心更安全。

全焦段专业旗舰影像

vivo X100 Ultra搭载的第三代骁龙8移动平台支持Snapdragon Sight骁龙影像技术，集成的18-bit三ISP，每秒可以捕捉高达32亿像素，带来专业级图像质量，并且最高支持2亿像素照片拍摄。

除了生成式AI在端侧的应用，影像正是AI大放异彩的用武之地。不仅如此，第三代骁龙8支持全新高通AI引擎，实现突破性AI性能升级，拍摄时可识别的语义层数量提升至12层，并针对图片中的每一层语义进行专门增强。它还支持更出色的HDR拍摄，无论何种光照条件下都能带来清晰、精美的成片，大幅增强照片的质感和细节。同时还支持4K 60帧全焦段杜比视界拍摄，带来前所未有的影像体验。

正如之前我们提到的，在Hexagon NPU的帮助下，摄像头能够观察用户所关注的世界，甚至能够在用户调用之前就处理信息，为广大用户提供了更多像AI识图、智能消除、扩图等功能，使与拍摄相关的操作体验更加方便快捷。

vivo X100 Ultra首发搭载vivo影像技术的集合――BlueImage蓝图影像，达成了AI、软件和硬件结合的多方面突破。长焦功能全面升级，搭载蔡司2亿APO超级长焦，并特别定制了长焦舞台功能，从拍照、录像、录音全方位升级为演唱会神器。4×4 HexBayer大模型解决了100多种光学串扰引起的复杂像质退化问题，在10亿+物理建模数据的资源下，X100 Ultra实现了软硬件一体优化，也就促成了它极为出色长焦表现。

此外，经过多年累积，蓝图影像算法矩阵已经构建起多个自研算法系统。超感人像系统通过引入先进的 AI 算法和图像处理技术，显著提升了手机的人像摄影质量。人文街拍相机模式以五焦段设计助力打造高清人像作品，帮助用户定格难忘瞬间。在骁龙强大影像能力和2亿像素模式的加持下，vivo X100 Ultra的样张分辨率达到了惊人的16320×14056，大小超过60MB，同时也带来的超强解析力，细节保留得极为出色。未来，vivo也将结合最新的AI和深度学习算法，进一步提高用户的创作上限，与骁龙旗舰平台一道，推动移动影像迈入新领域。

第三代骁龙8的旗舰朋友圈

截至目前，小米、魅族、一加、红魔、OPPO、vivo等众多手机品牌推出了各自的5G旗舰手机，包括小米14系列、魅族21、一加12、红魔9 Pro、iQOO12、Find X7系列、vivo X100系列等等。自第三代骁龙8发布以来，在中国已经有超过20款搭载该平台的旗舰终端面市。选择第三代骁龙8作为旗舰核心的品牌在此之前也已经与高通有着多年的深入合作，并且在每年高通发布新平台时都积极响应，推出搭载骁龙旗舰平台的旗舰机型。高通的朋友圈不是一日构成的，而是经过了与众多合作伙伴多年来共同努力的结果。

高通也在不断深化与中国合作伙伴紧密、深入的合作关系。在三月，第三代骁龙8s平台的发布会上高通表示，全球由骁龙赋能的智能手机已经多达19亿台，骁龙正在改变人们工作、生活和娱乐的方式――骁龙平台广受全球消费者认可。而在2023年，高通在旗舰和高端安卓智能手机出货量方面全球领先，占比分别达到了83%和73%，选择骁龙旗舰同样也是行业OEM厂商的共识。可以说，消费者与OEM的共同答案正是骁龙。

旗舰手机的定义正在随着时代变化和技术升级而改变。当下，由AI赋能、以高算力为基础的旗舰平台正在成为旗舰智能机型的主流选择，这些机型在性能、游戏、影像、连接、音频、安全全方位都没有短板，每一点都做到现阶段技术与体验的结合。正如在vivo X100 Ultra上的第三代骁龙8那样，毫无疑问，它已经是一款All for AI的、没有短板的旗舰平台。它有足够的实力成为旗舰机型的核心――另一方面，消费者和厂商的认知也说明，搭载第三代骁龙8才有资格被称为顶级旗舰。相信在未来与众多伙伴的合作中，以第三代骁龙8为代表的骁龙平台能继续引领技术升级，为我们带来更多顶级旗舰产品，拓宽我们畅享极致体验的边界。