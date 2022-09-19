Ulefone推出三防新机Power Armor 16 Pro：音量外放可达122分贝

作者：白伫

【天极网手机频道】近日，三防手机厂商Ulefone推出了一款新机Power Armor 16 Pro，它号称是“世界音量最大”的三防手机。Ulefone的产品总会带来一些颇为独特的设计，给人眼前一亮的感觉。这款新机或许对我们而言也不例外，本次重点放在了音量方面。

正面配备了一块5.93英寸HD+屏幕。在性能配置上搭载联发科Helio P22处理器，采用了12nm工艺，内置八颗A53核心，最高主频为2.0GHz。运行Android 12操作系统，存储内存为4GB+64GB，其他还有支持NFC+红外等。

较为关注的音量方面，该机背面搭载了大型扬声器，其外放音量最高可达到122dB(分贝)。外放音量能达到这个分贝，意味着大小相当于在一场摇滚演唱会的最前排听到的音量。倒也不意外这个音量设计，毕竟是作为一款主打户外的三防手机。其足够大的音量能够让其用户在户外有紧急情况时，需要求救时能够更快的吸引其他人注意。

而另外关心的的就是手机的充电续航。内置9600mAh电池，官方给出的续航数据看起来很不错。Power Armor 16 Pro待机时长下可续航528小时约22天，连续听音乐下可续航128小时约5.3天，连续看视频下可续航320小时约13.3天。续航真的很强，作为一款户外手机这恰恰也是很重要的一点。

当前，整机已通过IP68/69K/MI-STD-810等认证。但是官方还暂未对外公布这款手机的售价和发售时间，如果有对这款“世界音量最大”的户外三防手机感兴趣的小伙伴，可以到官网进一步关注后续了解详情。