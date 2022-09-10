中秋佳节数码好物：立体双扬+长续航大内存千元机推荐

作者：弈秋

值此中秋佳节，不少购物网站和线下商店都有一定的节日福利活动。长辈的日常娱乐消遣中，偶尔会刷刷短视频或者线上K歌娱乐一下。从长辈关心的需求出发，看重手机的音量或充电续航能力和内存表现。在节假日给家里的长辈选择手机作为礼物，下面笔者推荐三款手机，有需求的朋友可以看看。

酷派COOL 20s 5G

酷派COOL 20s 5G手机屏幕正面配备了一块6.58英寸的FHD+全高清水滴屏,同时支持DCI-P3好莱坞电影级色彩标准。屏幕支持智能刷新率调节，可以在60Hz、120Hz两档手动切换。底部保留了3.5mm耳机有线孔。当然对于手机影音的音质音量体验这块，也有了更高的诉求。

音量方面，千元以内唯一搭载对称式双扬声器的5G手机。上下两个对称式立体双扬声器，采用了市面上双扬声器中的“巨无霸”1318双喇叭单元，比之前已知最大的1115双扬的有效震动面积提升40%。并且本身对于使用场景定制了“影音模式”，自动匹配最佳音效方案。针对性开发的全新“超大音量模式”，音量可再放大。

在续航方面，机身内置一块4500mAh大电池，支持18W快速充电，配合自家的省电算法优化，快充慢用差不多一整天的续航问题不大。如果其他手机充电适配器支持快充协议，也可以拿来配合使用。

内存存储方面，酷派COOL 20s 5G内置的COOLOS是酷派团队自主研发的系统，针对千元档用户的核心需求“更大空间”，全系列均配备了128GB起步的大内存空间。而且酷派的新版EROFS技术在原有基础之上，原生系统空间占用减少了36%;智能内存融合可以拓展运存空间，进一步提升整体系统的流畅度。其他方面，关键是保有“90天换机2年质保”这种行业无法比拟的售后服务。

OPPO A57

外观采用流光晶钻工艺，这种工艺锻造也让OPPO A57的机身摸上去细腻舒畅，不易沾染指纹。正面配备6.56英寸的90Hz高刷屏幕，配合全天候AI智能护眼功能，色彩鲜艳更护眼。

音量方面，OPPO A57搭载的新一代超线性 3.0 技术采用双振膜与音圈骨架设计，大幅提升外放响度与低音声效。内置环绕式双扬声器带来更加沉浸式的影音体验，搭配 real 原声技术，针对三大核心场景进行调优，带来更加纯粹真实的音质效果。瞬时开启200%超大音量体验，同时也针对高音场景做了针对性调优。

充电续航方面，5000mAh超大电池超长续航，得益于这颗6nm工艺制造的处理器，超低功耗特性进一步保证了其续航实力。而且平时有需要还可以开启超级省电模式，这也不会影响在低电量下的使用状态，如果是在10%电量下打开超级省电模式，能通话约 3.9 小时，对于长辈来说日常续航表现尚可。

内存存储方面，搭载天玑810处理器，拥有8+128GB大内存，开启系统里面的内存拓展后，还能将8GB内存等效提升到13GB，让手机后台可以运行更多APP。而基于运存扩展技术，OPPO A57可享最高13GB的运存体验，日常使用当然更流畅。自身AI自流畅技术的加持，还预装了全新ColorOS 12系统，系统体验自然能够满足使用需求。

iQOO Z5

iQOO Z5的正面采用了6.67英寸挖孔直屏的设计，iQOO Z5的屏幕整体屏占比达到91.36%。机身变得更窄，带来更为出色的握持手感。支持120Hz刷新率和240Hz触控采样率，满足了当下对屏幕流畅度的要求。支持120Hz高刷率，支持100%DCI-P3电影级色域。这块屏幕已通过德国莱茵TüV低蓝光认证，长时间刷手机下呈全局护眼状态。

音量方面，iQOO Z5系统上搭载立体双扬声器，拥有全链路音质，外放响度和听感上基本不输旗舰机那些所谓的非对称双扬声器。Hi-Res有线无线双认证，带来高品质音频体验;推出的「听感喜好」可以定制个人调音方案。手机从元器件选择、音腔设计到算法调试，力求全方位保证双扬声器发声的对称性。

在续航方面，凭借5000mAh大电池和44W快充这套续航“组合拳，加上功耗控制不错的骁龙 778G，iQOO Z5的续航水平一整天下来也基本够用。内存存储方面，支持内存融合2.0技术，12GB内存可以拓展到16GB内存，提升了多任务运行能力和APP启动效率，系统存储起步128GB版本。

其他方面vivo商城推出了一个“整点购机加赠”活动，9月6日-9月10日活动期间指定时间下单购买会加赠iQOO耳机，还有其他购机权益一起下放，不过特价秒杀订单不能共享这个活动优惠。

给长辈选新机更多要从长辈的实际需求出发，比如续航、扬声器、屏幕体验方面。现在长辈也喜欢拍照记录生活，影像这块基本上三款手机都结合了自家的技术计算优势，拍照拍视频可以满足日常拍摄需求。如果有购机需求，希望大家都能选择到满意的手机送给长辈。“明月几时有，千里共婵娟。”和家人朋友举杯邀明月，共祝阖家欢乐美好。笔者也在这祝大家中秋节节日快乐，阖家幸福团圆。