你的手机多久没关机了？以下三种关机习惯都不建议

作者：弈秋

【天极网手机频道】“睡前玩会儿手机，困到不行了直接把手机随手一放，第二天起床睁眼后做的第一件事就是找手机。”现在衣食住行只需要一部手机就可以全部完成，几乎已经成为了自己重要的一部分。随着对手机的使用越来越频繁，似乎我们大多数人的手机很久没关机了，不过借此也发现每个人的关机习惯有所不同。有的人是天天晚上睡前会关机，有的人是玩到电量耗尽后自动关机，有的人是只要不死机永远不会关机。不过这三种情况都不太好，容易损害到手机的使用寿命。

天天晚上睡前关机

其实经常开关机会对手机造成伤害。因为每次关机后再开机时，连接网络速度很慢，进入微信等APP查看消息时读取很慢甚至读取不了。所以每次手机的后台都需要重新载入读取数据，长此以往自然会对手机的硬件造成损耗，最后慢慢影响到手机本身的使用寿命。也别出于担心手机电量不足就及时关机，如果频繁开关机反而电量消耗的更快。

而且万一家人或其他人有急事需要联系到自己，但因为关机后便不能第一时间接收到任何通知。其实可以每天睡觉前开启手机省电模式。几乎现在的智能手机都内置有这个功能模式，开启后手机照样能接收到电话等通知，也不会让手机一晚上电量掉血那么厉害。

或者没有其他考虑的可以同步开启飞行模式，就不会担心被来电信息打扰影响到睡眠。而且像平时遇到的一些特殊情况，比如在户外手机快没电但是又忘了带充电宝时，虽然在大城市里找到充电快充等非常方便;但对于处在公园、景区之类的户外场合，开启飞行模式下可以有效的让手机续航一段时间。

玩到电量耗尽自动关机

玩到电量耗尽后自动关机，这个群体也不可忽视。其实要是追求电池循环使用寿命，不建议次次都将手机的电量耗尽后再去充电开机。一般在手机低于20%左右的电量时充电是最好的;也不用每次都充满100%电量，能够保持正常的续航就足够了。

手机是一部电子产品，不过它也是依靠电池才能维持自己的性能运行。这块电池可以无限蓄电，但是也是有使用寿命的。所以平时待机状态下也要真正全部退出在后台运行的软件APP，以免偷偷耗电，这样也能顺便让手机有适当的休息时间。主要是换电池的费用也很高，所以建议不要坚持这样的关机习惯。

长时间永远不关机

频繁开关机我们知道不好，但是长时间不关机其实也豪无益处。长期不关机让手机不堪重负，就会时时缓存一些系统垃圾，从而占用到有限的存储空间。久而久之手机越用越卡，就很容易出现卡顿甚至突然地黑屏等情况。而且这种长时间不关机会加速电池老化，对手机的续航能力有所影响。

当然对于特殊群体人员来说，他们出于工作性质的需要，手机就是24小时热线。只为了需要帮助的人能够在第一时间找到他们，即使是休息时间他们也会保持开机状态。但对于我们大部分人而言，如果没有任何原因，建议最好是一周关一次手机。要是担心错过家人或者工作等一些重要的电话和信息通知，也可以让手机定时关机。笔者就是会在睡前定一个闹钟然后强制关机，第二天闹钟响铃后手机就会自动开机。

综上来说手机相比于其他电子设备，算是电子产品界里的快消品。但是不管怎么说，建议大家最好有一个定期的关机习惯，不要等到手机用到自动关机才让其关机。坚持一些使用手机的好习惯，手机才能用的更久。