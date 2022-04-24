OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机体验：现场感沉浸音质，真香

作者：弈秋

【天极网手机频道】追溯真无线蓝牙耳机的发展历程，还得从苹果iPhone手机说起。2017年iphone7取消原有的有线耳机3.5mm插孔后，使得真无线蓝牙耳机市场得到了快速发展，我国的国内手机厂商也陆续取消了原有的那种3.5mm耳机插孔。

为了满足我们消费者的需求，现在很多手机厂商纷纷推出了自家的真无线蓝牙耳机。在这几天，OPPO发布了真无线降噪耳机――OPPO Enco Air2 Pro。我们可以来看看OPPO的这款新品，相信大家和笔者一样对其实际表现有了一些期待感。接下来是本次对耳机的评测体验，我们一步一步来看看。

“外表”与“内在”简约好看且易用设计

颜粉不必多说，我们先来看这款真无线降噪耳机的整体外观。在外观颜色的选择上，OPPO Enco Air2 Pro共推出「月牙白」、「破晓灰」两种配色。不过对于笔者而言，笔者个人还是更偏爱于另外一款“破晓灰”配色。在真无线耳机市场日渐趋同化的当下，这款耳机收纳盒整体造型比较圆润，它饱满的圆弧设计就像一块鹅卵石。而且耳机收纳盒顶部的凝光线设计，似乎赋予了产品一种轻盈透亮质感，所以拿握在手上挺舒适的也不硌手。单耳的重量为4.3g，拿在手上也是很轻。

OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机采用的是双层透明气泡仓设计，收纳盒外面采用了全新的微笑曲线设计，仿佛带给我们一种愉悦感。同时耳机在收纳盒里面露出占比从传统的50%提升到77%，这样我们用到的时候拿取更轻松。

这款耳机采用了入耳式设计。耳机还设有专门的触控指示区域，从而有效减少我们的操作误触控率。总体上耳机颜值在线，不仅潮还挺有个性。

现场感沉浸般音质聆听高清晰人声

在音质方面，笔者平时购买蓝牙耳机确实会重点考虑这个问题。这次官方数据提到OPPO Enco Air2 Pro采用的是12.4mm巨型动圈发声单元，它也是目前国内入耳式耳机中单元最大的。OPPO Enco Air2 Pro还采用定制独立低音聚能胆设计，提供更多低频共振的空间，也提高了声音的一致性，从而提供一种更震撼强劲的低音，带来更足的低频量感。它能确保耳机的高保真输出，播放的人声清晰透彻，聆听到音乐中的更多细节。

这对喜欢听音乐的朋友来说非常友好，尤其适合听摇滚乐、嘻哈音乐等节奏感较强的音乐，当然在播放其他的音乐时也是能感受到耳机所带来的沉浸音质感。

音频格式方面，OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机现在是支持AAC高清音频编码和SBC两种音频格式。比如AAC音频格式方面可提供更高的解析力，让耳机里的声音细节还原更加完整，可以尽情感受这种沉浸音质的魅力。这种感觉就像是外界都与我无关，沉浸在自己的音乐世界里自娱自乐。

支持智能降噪与通透模式

OPPO Enco Air2 Pro真无线降噪耳机采用的是双核降噪芯片，通过ANC主动降噪技术，可以抵消不同频段的环境噪音。比如不管是乘坐地铁、公交等通勤时听到的低频噪音，还是宿舍和办公室里的高频噪音，长按耳机4秒后会有相关降噪的人音提示，告诉我们耳机已经在进行降噪优化。笔者用身边的手机测试了一下，长按一下触控区后就有反应，并告诉笔者已进行降噪处理。这样在嘈杂的环境里，也可聆听到耳机传来的清晰音质。

此外，OPPO Enco Air2 Pro还支持通透模式，打开这个模式也是长按耳机4秒后会有通透模式的人音提示。在听歌的同时可以让我们留意到周围的环境声音，比如走在街道上时，免摘耳机即时可听到外界传递的声音，提高安全性。不过笔者还是建议大家过马路的时候不要做低头族，时刻把安全放在第一位。

佩戴耳机是不想受到外界杂音干扰。所以它在我们打电话的情况下支持AI通话降噪。在外面听不清或者处于比较嘈杂的环境，耳机能为我们主动降噪抵消周围环境的杂音，带来一个清晰的通话表现。当然手机的声音也不要调这么低，自己能听清的情况就行。

长达28小时音乐续航与蓝牙超低延迟

耳机应该说是我们现在常用的电子产品，笔者觉得痛点是在于有些真无线蓝牙耳机续航能力比较差。所以对于这款真无线降噪耳机的续航表现是笔者关注的重点。这次关于续航能力方面，根据官方提供的测试数据，OPPO Enco Air2 Pro耳机单独听歌使用下时长可达7小时，搭配充电仓可以随时补充耳机电量。充电仓充满电的情况下可最大提供28小时音乐续航，满足全天畅听音乐的需求。它支持快速充电，充电仓充电10分钟即可听歌2小时，而充电仓充满2个小时就可，耳机是90分钟。

在AAC音乐模式以及50%音量相同的条件下，降噪开启后耳机续航5小时，总续航就是20小时;而降噪关闭后耳机续航是7小时，总续航就是28小时。不过也不会真的能够戴耳机听上一整天，只是假设在户外或者高频率使用到耳机的情况时，这个续航能力还真的挺香的，能够无忧畅玩一整天了。

而且耳机目前搭载了蓝牙5.2低延时双传技术，放在附近的地方笔者也可以听声辨位。这个也表明只要在10米范围内操纵手机可以实现与蓝牙耳机的稳定连接，在播放音乐或者视频的时候不会断续、不会卡壳。同时OPPO Enco Air2 Pro若是配合OPPO手机使用，全链路延时可以降低至94ms，玩游戏的时候可以进一步改善优化游戏音画不同步、断连等问题。

开盖闪连与便捷感知触控

为了实现更便捷的操控，OPPO Enco Air2 Pro这次优化了触控交互体验，从而减少了误触率。而真无线降噪耳机的连接使用，其实操作上还是挺简单入手的。OPPO Enco Air2 Pro能够支持包括但不仅限于手机、电视、平板、电脑、手表等设备，适配于Android、iOS、Windows系统。

在首次进行连接时，拥有两种连接方式：即我们通常说的常规配对和快速配对。快速配对目前支持Color OS11.0及以上的OPPO手机。而常规配对适用于所有支持蓝牙的智能手机，比如首次连接时，只需打开耳机盒，靠近需要连接的手机，然后通过开启手机蓝牙，搜索“OPPO Enco Air2 Pro”，手机弹窗提醒用户配对，可根据屏幕提示，快速完成配对。

对于OPPO手机用户来说，仅需连接完设备后，后面保持手机蓝牙一直开启的状态下，打开耳机收纳盒就能连接。即打开耳机收纳盒可快速闪连，关闭盒子自动断开蓝牙连接。如果不是OPPO手机的用户朋友，待自己的手机开启蓝牙后，还需要下载安装“欢律”软件，借助该软件才能使用和连接。

长时间没有播放音乐或使用耳机，离开充电仓的耳机会进入自动休眠。即进入低功耗模式，以节省电量。如果想切换手中持有的电子设备，它支持在最近我们连接过的两台设备间快速切换蓝牙连接。

当然这次耳机有一个全新体验的功能，就是三击轻触蓝牙耳机后可以触发QQ音乐快捷收藏功能。不过这个功能使用的前提下，我们需要先在智能手机上进行一下设置。功能开启的路径在QQ音乐APP里面。

点开[我的]，找到右上角[设置]这里，拉到页面下的功能与服务这个版块，点击进入[QPlay设备管理]。原来这里的状态是关闭的，现在将它开启就可以。平时走路听歌时遇到喜欢的歌曲，就可以点击三下触发耳机从而将这首歌收藏到自己喜欢的歌单里，免除了需要掏出手机再解锁收藏的繁琐。基本支持大部分手机版本，但是需要把QQ音乐和耳机固件都更新到最新版本。

此外耳机设计了防水功能，比如跑步的时候不怕汗水溅进去，下雨天也不怕雨水。当然下雨天我们出门都会配备好雨具，不过防水功能还是有用武之地的。同时这次它也支持遥控拍照的功能，手机在打开相机模式下，可以双击耳机触控区域，我们站在相机外可以遥控手机拍照。不过双击遥控拍照这个功能目前适配的是OPPO ColorOS 12版本以上的手机，OPPO用户可以点击“OPPO Enco Air2 Pro>耳机功能”进行设置。

个性化连接提示音与弹窗全新体验

除了以上这些常规的功能体验，笔者这次还多了关于这款耳机的新体验，就是它新增了个性化提示音和弹窗功能。这款耳机目前首发了个性化提示音功能，耳机与OPPO小布助手合作，我们便可以使用不同形象的小布语音比如布漫妮-元气女神、布韵晴-粤语女声等作为蓝牙连接的提示音，这样就可以自由对弹窗画面和提示音进行个性化组合。

不过要注意的是目前个性化弹窗这块支持手机系统为ColorOS 11及以上。打开手机[设置]进入[蓝牙]，然后点开[耳机功能]进入[个性化主题]中设置。个性化弹窗不支持欢律，也就是其他手机不支持这个功能;但是个性化提示语音不区分手机型号，欢律APP内在设备详情页进入个性化主题即可设置。

最后总结

这是本次笔者对于OPPO Enco Air2 Pro的测试与体验，笔者觉得体验还不错。通过这一番体验，笔者依然看重“12.44大尺寸镀钛发声圈”和“主动降噪”“超强续航”等功能标签。特别是增强音质方面这一块，它的场景适用性相当强大，我们可以在日常生活的大部分场景下使用。与此同时，其无缝切换音频的便捷性，也解决了很多我们对于多台设备互联互通的迫切需求。在这个多屏协同的趋势下，OPPO Enco Air2 Pro的新技术应用无疑不错，符合我们日常的多元化需求。