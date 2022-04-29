钟意闪充加持和大电池双A组合？这三款手机推荐不要错过

作者：弈秋

【天极网手机频道】智能手机不断升级和发展到今天，手机功能越来越同质化，只能看各家的看家本事能否关注到用户的一些痛点。那咱们今天重点关注的方面就是充电续航这一块，现在去哪里不带上充电宝一点也不安心。而且手机整天跟我们形影不离即机不离身，若手机在充电方面能保证安全快充，真的是一件皆大欢喜的事情。随着技术的成熟，大部分手机厂商也都注意到了充电续航方面的问题。但是市场上这么多形形色色的手机产品，消费者一时也难以选择考虑。今天，笔者带来了三款在闪充+大电池组合且自身性能等方面都比较综合的手机产品，喜欢的朋友不容错过。

OPPO K10 暗夜黑

OPPO K10是OPPO K10系列近期发布的一款超次元新机新品。外观上，目前有暗夜黑和冰魄蓝两种配色，背面沿用一体式机身背板，亚光磨砂的高级质感和机身背后显眼的“K 10”镭射符号。OPPO K10目前选用了行业难度极高的G3连续曲线，平滑过渡还原游戏手柄贴合使用感受，手机的边框采用曲面微弧设计，玩游戏的时候横握拿着手机也不会产生硌手的感觉。屏幕上OPPO K10正面配备6.59英寸LCD屏幕，100%DCI-P3广色域，分辨率2400×1080P，搭载全新Color OS 12.1，全新视觉设计使得屏幕画面更流畅丰富。

配置方面，搭载全球首发天玑8000-MAX 5G移动平台，超次元游戏旗舰芯，旗舰级X轴线性马达等。采用台积电5nm制程工艺造就新一代超低功耗游戏芯，而且HyperBoost全链路游戏稳帧，解决了玩家游戏时大幅度掉帧的问题。散热上采用金刚石VC液冷散热系统，系统面积相较于上一代提升了18%，运用全新高密度石墨片，带来了更强的散热性能。综合性能与能效超过了骁龙870，安兔兔真实跑分也是高达77万分以上，保证大幅度地提升了我们用户的用机体验。

影像方面OPPO K10前置摄像头1600万，后置摄像头6400万超清影像+800万超广角镜头+200万微距镜头。我们在逆光、暗光处拍摄人像，前置人像HDR可以在高逆光场景下压制高光不过曝，还原我们人脸脸部的真实肤色。在影像体验这块基本可以满足我们的一些基本要求。

重点关注的充电续航方面，OPPO K10配备了首发67W的超级闪充和5000mAh容量的大电池，联合全新一代极速模式buff加成，仅需29分钟即可充至80% 。智能5芯安全防护，从适配器到手机电池五大核心关口都有针对性的优化，进而在保证手机闪充的同时保护快充安全。官方日常场景续航测试，手机可以维持超长1.3天的续航时长。

售价方面，OPPO K10 8GB+128GB售价1999元，8GB+256GB售价2199元，12GB+256GB售价2499元。

vivo X80 旅程

外观方面vivo X80推出了至黑、旅程和假日三种，镜头设计采用了方圆美学的设计感。还采用了拼接技术的陶瓷云窗，手机背面这块通体采用素皮材质，这两种材质带来的碰撞简约而又尽显温文雅致。手机屏幕正面是一块6.78英寸120Hz三星AMOLED曲面屏，而且适配的是E5低功耗省电超感流畅屏。100%P3广色域，总体满满的技术实力使得视效效果会更出色。

核心配置方面，搭载全新一代骁龙8旗舰处理器，天玑9000旗舰芯片，配备vivo全新升级的V1+自研芯片，从而得到了覆盖场景更多，图像处理更强的提升表现。散热上采用的是vivo史上最大面积VC液冷散热，VC均热板为4285mm2，散热总面积41266mm2，而且23层散热叠层，可以让机身热量更快的均匀分散，极速降温。特别是“游戏三剑客”性能配置，可以让用户玩家获得独家双芯游戏体验，有“一入战场亲临现场”的竞技快感。

影像方面，蔡司光学镜头覆盖的镜头镀膜6可以大幅度降低镜头下的炫光、鬼影感，而且更有搭载全球首发索尼IMX866大底传感器，创新引入的W-White的RGBW融合单元，进而提升了手机的感光能力，夜景实力将会更出色。大底主摄5000万像素+专业人像镜头1200万像素+超广角1200万像素，前置摄像头3200万像素。蔡司镜头可见非凡，就像slogan所言，尽管拍，拍啥都专业。喜欢拍照的，可以留意一下。

充电续航方面搭载双电芯80W闪充+4500mAh大电池，11分钟就可充满50%的电量，这一充电技术已得到德国莱茵TüV安全快充认证!而且温度和速度兼备，快充的同时手机适配快速散热技术，从而保证手机快速充电时手机机身也不会太热。

售价方面，vivo X80手机8GB+128GB售价3699元，8GB+256GB售价3999元，12GB+256GB售价4399元，12GB+512GB售价4899元。价格略有点小贵，不过若是特别看重除了充电续航这块还对影像等有特别高需求的，可以看看了解。

一加 Ace 开黑

外观方面，配色有开黑和回蓝两种。一加 Ace设计上采用了硬朗直边，搭配2.5D台阶的全息设计让手机整体看上去更轻薄。手机后背采用全新的电光瀑布工艺，和我们平常所见的机身确实有点不一样，而且它是行业首创光亚渐变，左侧纹理是从上而下慢慢消失。机身厚度仅为8.2mm，重量控制在186g，算轻薄系列不错的手机。一加 Ace正面屏幕采用深度定制的6.7英寸120Hz柔性电竞直屏，支持10亿色与HDR10+认证。

性能配置方面，相比天玑8100，搭载了独家定制天玑8100-MAX处理平台，其游戏稳定性、AI能力和夜景视频降噪能力大幅升级。还有台积电5nm定制旗舰芯，性能更强的同时降低手机功耗，保证游戏帧率的稳定性。不仅如此，在散热上搭置定制超晶石墨散热材料，同等面积下散热效能提升60%，VC散热面积高达4129.8mm。而且一加Ace还支持12GB+512GB的超大内存组合，这是目前市面上唯一支持512GB大内存的天玑8100手机，满足用户极致存储需求。当然还有配置了定制V轴线性马达，立体双扬声器等，整体性能体验全面满足。

影像方面，一加Ace搭载IMX766 + OIS 光学防抖影像组合，可以带来旗舰级的影像表现。即主摄镜头5000万像素+超广角镜头800万像素+微距镜头，特别是夜景方面，得益于它采用的夜鹰算法2.0，这样预设在各种暗光、逆光、多光源等拍摄场景下，夜拍下的照片依然出色有质感。还有ICE抓拍引擎技术，我们也能在日常生活中清晰捕捉到那些精彩难得的画面场景。

充电续航方面，一加 Ace全系标配长寿版150W超级闪充和4500mAh大电池。官方实测充电1分钟，手机可以通话1.8小时，追剧1.2小时相当于两集30分钟左右的电视剧或者一部小电影，还有可以开黑一局游戏，刷抖音短视频1小时。而且相较于行业里面，一加 Ace的电池寿命提升至了行业标准的两倍，充放电循环1600次后，电池健康度依然能保持在80&以上，哪怕咱使用手机4年后依然耐用。手机整体充电安全，因为在充电续航这块标配有13颗温度传感器，定制智能控制芯片，还采用了128位加密算法，这项充电续航的技术也获得了德国莱茵 TüV 安全快充系统认证，总体充电安全有保证。

售价方面，一加 Ace手机8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价2699元，12GB+256GB售价2999元，12GB+512GB售价3499元。

以上三款手机充电续航均表现不错，在游戏体验这块也都很出色，如果你也看重游戏性能的话。不过各配置性能和外观上和同样的运行内存存储组合，价格上也稍微有所不同。目前，这三款手机都有在官方旗舰店或官方商城售卖中，感兴趣的可以去官网了解详情再进行斟酌。