全国首个：中国电信与中国南方航空共同推出民航维修领域5G专网

作者：弈秋

【天极网手机频道】中国电信官方微博消息，在6月6日中国电信与中国南方航空在广州正式签约“智慧机务”5G专网，即标志全国首个民航维修领域5G专网正式启动。此次合作将进一步激发数字化民航维修新活力，打造智慧航空新业态，助推智慧民航健康可持续发展。

中国电信广东公司负责人表示，本次5G定制服务合作签约，既是双方战略合作开花结果之作，也是贯彻落实国家科技创新战略、国企改革方针的行动部署。

针对航空维修领域关键痛点，南航积极应用航空大数据研究成果，引入增强现实AR、人工智能AI、物联网、边缘计算、云计算和大数据等前沿技术，打造“数字飞机”，实现民航维修业务的全流程精准管控，其中，智慧维修过程中云平台和维修设施的实时通信、以及海量传感器与人工智能平台的信息交互，人机界面的高效交互，对通信网络有多样化的需求以及极为苛刻的性能要求，需要引入最先进的无线通信技术。5G作为新一代移动通信技术，是推动数字化经济与实体经济深度融合，驱动“工业互联网”发展的关键核心技术。

中国电信是中国南方航空的重要战略伙伴，结合5G网络高带宽、低时延等特性，中国电信充分发挥“云-网-安”高度融合的数字化能力优势，通过提供一张广域接入、云边协同、安全可信的全国5G定制专网，为南航构建“智慧维修”理念并最终实现数字化转型提供重要基础和网络支撑。

飞机日常维修保养是有效防范飞机安全事故的重要方法和措施，通过5G技术应用，可以快速确定飞机的维修重点。而且有了5G网络实时查阅资料、远程操控指导等实现起来将会变得容易很多。同样这次合作也将有力助推民航领域的“新基建”建设更进一步。