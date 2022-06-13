酷派COOL 20s 5G：双扬的双倍快乐，千元5G首选

作者：弈秋

【天极网手机频道】现在追剧、刷短视频、玩游戏甚至听书等成为了日常消遣娱乐的重要方式，对于手机影音的音质音量这块，大家也有了更高的需求。但是市面上一些充斥着大量以听筒当作喇叭的“伪双扬”，或是不对称一大一小的“听觉双扬”，2个不对称的声源发出的声音不均衡，甚至横屏玩游戏时双手操作堵住了一边的喇叭，就只剩“听筒”发音……

而对于用户的影音需求，酷派COOL 20s 5G不但给手机里塞进了当前市场里的双扬巨无霸1318双喇叭，还针对使用场景定制了“影音模式”，可以自动匹配最佳音效方案，以及“超大音量模式”。是否好奇具体会有怎样的体现呢？笔者将和大家分享本次的上手体验。

酷派COOL 20s 5G实拍图

外观：流萤黑，仲夏夜漫天星空

酷派COOL 20s 5G提供了“天青蓝”、“月影白”和“流萤黑”三种配色，笔者手上的这款“流萤黑”配色是以纯黑油墨底层色调为主，上面采用珠光层覆盖带来的颗粒质感，给人一种纵深感与视觉立体感，手机背板在光学照耀下仿佛看到了小时候的夏夜，抬头有漫天星空，低头有流萤飞舞。

酷派COOL 20s 5G实拍图

屏幕正面配备了一块6.58英寸的FHD+全高清水滴屏，比同档位普通的HD+屏幕的分辨率提升50%，同时支持DCI-P3好莱坞电影级色彩标准，达到96%的NTSC超广色域，给人呈现的画面色彩饱和度更明艳也更真实。笔者同步打开了“电影级色域”，打开前和打开后的画面呈现效果还是有细微变化的。

打开前

打开后

机身设计方面，可以直观看到上下两个对称式立体双扬声器，而且保留了3.5mm的有线耳机孔，音量控制键和电源键均位于右侧，机身左下角依然是超大的“COOL”LOGO标识。针对握持手感，酷派COOL 20s 5G采用了G3曲率连续设计标准，它在手机各个过渡衔接恰好，这种中框直中带曲、3D曲面的设计更加顺滑不硌手。毕竟我们大多数人习惯是单手持机，而酷派COOL 20s 5G整机机身厚度8.28mm，重量仅180g，比起同档位其他平均重量195g的5G手机来，显得格外轻薄，笔者表示整体上长时间握持感很舒适。

酷派COOL 20s 5G实拍图

性能：天玑700芯片，相同配置表现领先同档位

性能配置方面，酷派COOL 20s 5G搭载天玑700八核处理器，7nm先进工艺制程，架构采用2颗Cortex-A76(最高频率2.2GHz)加6颗Cortex-A55(最高频率2.0GHz)的八核设计，LPDDR4x高速存储。同时搭配COOLOS 自研的系统进行了全新深度优化，所以为了看其配置表现，笔者通过安兔兔跑分进行了测试，“4GB+128GB”版本跑分成绩实测达到了335616的成绩。比起“6GB+128GB”的38W分要少一些也合理。也许是调校技术好，比起同档同芯片的竞品，酷派的跑分比较高。

安兔兔跑分测试(仅供参考)

为了进一步测试性能，在实际的游戏体验性能测试中，笔者以《王者荣耀》为例，测试环境在室内温度26℃左右，连接WiFi，关闭蓝牙与定位，并将游戏内部设置为：“超高帧率+超高分辨率+高清画质”，游戏过程中画面基本没有出现延迟和卡顿掉帧问题。同时在开启智能变速高刷下，手机根据使用场景智能匹配最佳屏幕刷新率，总体这个价位里超高帧率带来的适配度刚好。而且酷派COOL 20s 5G是目前《王者荣耀》里，唯一一款上榜的搭载天玑700芯片的新增超高帧率机型，适配和优化是做得真不错，实际游戏体验也不虚。

关于网络设置问题，酷派COOL 20s 5G支持5G双卡双待，主副卡可以根据网络质量，自动切换网络不掉线。当然没有5G卡还有4G+帮你的4G卡提速，上网冲浪有保障。而充电续航方面，酷派COOL 20s 5G机身内置一块4500mAh大电池，支持18W快速充电，配合自家的省电算法优化，快充慢用差不多一整天的续航问题不大。

影音：巨无霸1318双喇叭 ，影音模式+超大音量模式直接碾压

酷派COOL 20s 5G实拍图

手机双扬声器音量外放测试：

酷派COOL 20s 5G搭载了对称式立体声双扬声器，采用了市面上双扬声器中的“巨无霸”1318双喇叭单元，比之前已知最大的1115双扬的有效震动面积提升40%。这两颗货真价实的双喇叭，被塞进了酷派COOL 20s 5G轻薄的机身里。两个点合在一起看，显得格外难得。

总的来说扬声器方面，当然笔者在测试时可能收音有点没把握好，但确实双扬声器的体验还是很明显的。上下对称的双喇叭音效体验，保障了足够的音量和使用场景的便捷性。

酷派COOL 20s 5G实拍图

这次全新的酷派COOL 20s 5G针对使用场景定制了“影音模式”，根据当前使用的应用场景，自动匹配最佳音效方案。打开影音类应用会出现“酷派影音模式已开启”提示。比如玩游戏时会匹配相应的游戏模式，格外突出游戏音效，每个技能的释放都让人很有沉浸感。看剧时匹配电影模式下声效立体环绕，带给人身临其境的临场感，人声对白也会更加清晰等。

笔者体验后承认双扬声器确实比单扬声器好使，再加上酷派COOL 20s 5G针对性开发的全新“超大音量模式”，带来了立刻小音箱的既视感。在外面，妈妈或许再也不用担心我听不到来电铃声而漏掉领导电话了。在家里，一边放着有声书，一边做些杂事，两不误两不扰，岁月静好。

影像：携手顶级影像算法供应商虹软，定制多种AI算法

酷派COOL 20s 5G实拍图

影像方面，酷派COOL 20s 5G相机模组中，后置搭载了一颗5000万像素超清主摄和一颗200万像素微距镜头，以及800万像素前置镜头，这个镜头的设计也确实很有自己的辨识度。其中，5000万像素镜头解析力理所当然远超同档位产品的1300万像素镜头，拍出的照片可以直接放大，细节依旧清晰。加上虹软定制的夜景、HDR与EIS视频防抖算法，完全超额日常记录需求。以下是笔者拍摄的一些样张。

以上样张没有做后期调整，酷派COOL 20s 5G搭载的5000万超清主摄，可以实现像素四合一融合，对光线的把控力较好，HDR模式也能在明暗对比强烈的场景下调度均衡。而且在夜景模式下通过不同光线成像多图合一，调节互补弥补暗光环境的缺陷，提升最后图片成像的亮度与细节。

系统：更大空间存储，安全守护升级

酷派COOL 20s 5G实拍图

系统体验不仅需要好的硬件配置，更需要高效的系统。酷派COOL 20s 5G内置的COOLOS是酷派团队自主研发的系统，针对千元档用户的核心需求“更大空间”，酷派COOL 20s 5G全系所有版本均是配备128GB起步的大内存空间。

而且还有市面上友商旗舰机才有的EROFS超级文件系统。不过酷派的新版EROFS技术在原有基础之上，贡献了许多自研特性，改善了顺序读性能，提高手机响应速度，原生系统空间占用减少了36%，释放更大空间，还有智能内存融合，可以拓展运存空间，进一步提升了整体系统的流畅度。

体验还有较惊喜的是内置的一些系统小功能确实方便。如在“设置”点开“桌面”可以一键开启进入简易模式，可以看到简洁的桌面布局与通知栏，这个功能下会将电话、联系人、信息的字体自动调整为“超大”以便快速清晰看清。双击电源键可以快速调出支付宝、微信的支付码的功能，打开“设置”点击“系统设置”，就可以在这里设置快速调出的付款方式。

还有桌面右下的AllApps程序窗口，最近使用的软件和小程序都在(包括健康码、行程码、地铁码这些)，不用再去二次跳转。总体有一说一，手机的流畅度与快速反应，是千元档用户刚需之中的刚需，酷派直接拿旗舰机的技术性能来满足，EROFS+智能内存融合，便捷的内置小功能，这套组合拳打得好。

AllApps程序窗口演示：

安全使用方面酷派联合腾讯安全实验室，推出创新的安全模式。可以通过云端大数据判断来电风险，识别诈骗，为我们日常使用手机带来多重的安全守护。

酷派COOL 20s 5G实拍图

综上这次的上手体验感觉到了酷派带来的诚意。此次全新出发的定位还是比较准确的，在手机系统功能方面面对定向人群的需求，都有很强的针对性，在影音、摄影等方面的表现确实不错。比如带来的包括搭载顶级影像算法供应商虹软，定制多种AI算法;立体对称式双扬声器等硬核配置，关键的是推出了“90天换机2年质保”这种行业无法比拟的售后服务。毫无疑问对于这个夏天来说，像这样一款轻薄又注重补充很多用户需求细节的5G千元手机，足以让其在同档价位里脱颖而出。