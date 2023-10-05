　　一文带你了解“全新版本”的iOS 17系统

【天极网手机频道】在二十天前结束的苹果秋季新品发布会上，库克等一众苹果高管给我们带来了iPhone15系列、Apple Watch 9系列等实体产品。但我相信还有很多小伙伴注意到了iOS 17系统，虽然说每年的新版iOS系统改变并不明显，甚至一些独特的功能还只有新款手机才能使用，但依旧值得提一提的，今天小编就带大家好好了解一下最新的“iOS 17”系统。

电话个性化

这次iOS 17小编最喜欢的功能莫过于这个电话个性化设置，我们在通话界面找到通讯录后进入我的名片就可以看到这个功能。我们可以进行多个来电通话自定义调整，这个有点类似于iPhone 14系列以上的息屏显示功能。但和壁纸设置不一样的是，来电通话自定义调整不仅支持照片，还支持拟我表情设置，并且还可以调整色彩控制，简单来说就是个性化的范围很广泛。

信息

现在的信息功能更加实用了，在你和联系人发送信息的过程中，我们可以轻点新的加号按钮可查看你最常发送的内容，如照片、视频和音频信息，也可以向上滑动查看对方的 iMessage 信息 app。此外，苹果还在信息App中加入了回看箭头功能，这个功能可以让我们直接跳至该对话中的第一条未读信息。最后还有一些快捷回复的功能，比如在任意一条信息上向右轻扫，就能对此条信息做出回复。

值得一提的是，这次我们终于可以在iMessage 信息 app中，直接将语音转化成文字。这可谓是“历史性的一步”，不过我相信应该没多少同学会用iMessage 信息 app聊天吧。

照片贴纸功能

大家都知道，苹果是可以拍摄实况照片的，我们甚至可以在后期截取实况照片中的一帧。这次iOS 17系统带来了实况贴纸功能，我们只需啊哟选取一张实况照片，再长按照片中的物体，即可把它加入表情符号键盘中(可以添加闪亮、蓬松、漫画等等特效)。并且，只要是表情符号能用的地方，那么实况贴纸也可以使用。我们还可以用这个功能来为照片、文档进行一些必要标记。

横屏充电待机显示

大家都知道全天候待机显示功能iPhone只有几款机型支持，但这次升级iOS 17后，无论你是iPhone是那一代，都可以使用横屏充电待机显示。我们可以定制这个待机显示的内容，比如查看游戏模式的时间或者使用App的次数等等。

Safari浏览器

小编之前写过一篇专门介绍Safari浏览器的文章，我一直觉得这个浏览器很好用还安全。这次iOS 17的系统中也对 Safari 浏览器进行了惯例更新。详细来看，我们可以在Safari 浏览器中创建不同的用户场景，比如“游戏”和“工作”。不同的用户场景可以把你的历史记录、扩展、标签页组、Cookie 分开。

此外，Safari 浏览器更加安全了。我们在进行无痕浏览模式时候可在闲置时锁住无痕浏览窗口，这样就可以完全阻止一些恶意钓鱼网站的跟踪器载入页面。并且Safari 浏览器还会在用户浏览网站时被添加 URL 级别的识别跟踪参数。

还有一个小编认为很方便的功能，我们如果使用Safari 浏览器进行验证码登录，现在系统会自动填写邮件 app 、电话信息中收到的一次性验证码，我们无需再离开浏览器后手动复制粘贴。

总结

iOS 17的升级还是非常不错的，但实话实说一些本地化设置确实没有一众安卓系统好用。如果你还在考虑要不要升级系统，小编认为值得一试。