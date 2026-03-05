【天极网手机频道】3月3日，在2026年世界移动通信大会(MWC 2026)期间，OPPO携手中国电信打造的“意图驱动的端网云智能体通信网络试验”凭借领先的技术创新斩获“移动AI应用奖”(Mobile AI Application Award)。该奖项在GTI国际产业大会上揭晓，是全球通信行业的重要奖项，这意味着以OPPO为代表的国产智能通信技术获得国际行业的高度认可。

此外，OPPO 研究院院长廖劲松还在MWC 上表示，将与联发科技深化端侧AI 合作，并在MWC展示AI端侧翻译等成果。

此次获奖的通信网络试验研制出了业界首个意图驱动的端到端智能体通信网络原型，在端侧意图感知与多智能体协同决策领域实现原创性技术突破，打造了意图驱动的多智能体协同通信标杆方案。

该技术充分融合了OPPO在端侧AI领域的技术优势，将成为OPPO山海通信未来演进的重要组成部分。一直以来，OPPO山海通信，以“跨越山海，连通你我”为核心理念，构建全场景无忧通信体验，为用户提供优质的通信体验。

OPPO Find X9系列产品采用自研山海通信增强芯片，具备多维度通信感知能力，依托AI算法实现智能动态调优，降低信号衰减58%，全面提升通信连接稳定性与可靠性;搭载全新山海天线架构，天线有效尺寸增加100%，高穿透频段信号增强100%，保障稳定连续的信号覆盖，徒步旷野时网络也能又快又稳。

同时，运用信号地图智能选网与专网云加速技术，选网准确率平均提升42.3%，帮助用户轻松应对演唱会、高铁等复杂场景的网络挑战，真正做到：信号时刻在线，陪你尽兴人生。

此外，融入OPPO互联生态后，山海通信深度赋能手机与IOT设备高效协作，实现多端互联互通，让便捷通信跨越时空界限，真正抵达每个用户身边。