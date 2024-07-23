三星Galaxy Quantum 5有望8月发布，S21/S22系列将支持Blackmagic Camera

【天极网手机频道】近日，有最新消息称三星即将推出Galaxy Quantum系列新成员――Galaxy Quantum 5，预计将在8月或9月正式发布。据悉，Galaxy Quantum 5不仅是基于Galaxy A55的升级版，更是搭载了先进的Quantum Random Number Generator(QRNG)安全芯片，为用户提供更全面的安全保障。



Galaxy A55

这款安全芯片通过测量光源发出的光子数量来生成真正随机的数据，这些数据被用于加密密钥的生成，从而大大提高了手机的安全性。这种基于量子随机性的加密方式几乎无法被破解，因此被广泛应用于支付等需要高度安全性的应用场景中。



Galaxy A55

除了安全保障升级之外，Galaxy Quantum 5在硬件配置上也相当出色，正面配备了一块6.6英寸的Super AMOLED Infinity O全面屏，轻薄机身下还内置了一块5000mAh的大容量电池，确保用户能够长时间使用而无需频繁充电;在核心配置上，Galaxy Quantum 5搭载了Exynos 1480处理器，相较于前代产品有了显著提升，搭配8GB运行内存和128GB存储空间，确保流畅的多任务处理能力和高性能的游戏体验，满足用户日常使用需求。

与此同时，三星在高端影像领域也持续发力。作为三星的旗舰产品，Galaxy S21和S22系列凭借其出色的影像实力赢得了专业摄影师和消费者的广泛好评。其中S21和S21+搭载了6400万像素长焦+1200万像素广角+1200万像素超广角的后置镜头模组;而S21 Ultra 5G则采用了更为强大的1.08亿像素主摄+1200万像素超广角+1000万像素的双长焦影像模组，实现了至高100倍的超视觉空间变焦效果，表现出色。

根据消息显示，仅为Galaxy S23与S24系列用户独享的Blackmagic Camera相机应用也将被引入到Galaxy S21和S22系列当中，配合Galaxy S21和S22系列出色的影像实力，将为用户提供更专业的视频录制功能以及更高效的工作流程。



Galaxy S23

Blackmagic Camera采用先进的编解码器，确保录制的视频画面质量，和操作专业摄影机一样，通过应用调整帧率、快门角度、白平衡、ISO等关键参数，实现精细的视频控制。支持暗屏录制、代理文件可选、音频电平监控、灵活保存位置以及Blackmagic Cloud集成等功能，用户可以在录制视频时选择调暗屏幕，减少反光干扰，还能实时显示音频电平，确保录音质量，避免录音过程中出现音量过大或过小的问题，而且还可以根据需求选择是否生成代理文件，灵活管理存储空间，还能在后期制作中加快处理速度，视频片段可保存至Blackmagic Cloud云端管理，便于备份与分享，实现高效协作。



Galaxy S24

无论是即将发布的Galaxy Quantum 5还是随着更新之后搭载了Blackmagic Camera，在市场上大放异彩的Galaxy S21/S22系列，都非常值得大家期待。