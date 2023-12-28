2023年度科技圈大事盘点（二）：制裁与反制裁

【天极网手机频道】2023年是一个充满挑战的年份，全球面临的经济、社会和环境问题依然复杂，企业和普通人需要应对各种不确定性。但2023年又是一个创新活跃的变革之年，以人工智能AI、生物技术和可持续能源等为代表的前沿技术正在产生更大的影响力，2023年是创新成果不断涌现的一年。对于科技圈来说，2023年这一年不仅有新品牌、新产品登上舞台，也有老企业、老产品的黯然离场;不仅有令人振奋的时刻，也有令人匪夷所思的“神操作”。让我们通过业内大事回顾2023年，一起看看今年的科技圈是什么样子吧!

(上期回顾：2023年度科技圈大事盘点(一))

高性能密度AI芯片对华禁售，没了RTX 4090对国内玩家影响几何

制裁，又是制裁。

2023年10月18日，美国商务部宣布对一系列NVIDIA GPU实施新的出口限制，主要针对中国和D1、D4、D5国家组，包括但不限于沙特、阿联酋以及越南。除了RTX 4090，NVIDIA的A100、A800、H100、H800、L40、L40S GPU都在禁止名单上。

禁售高性能密度AI芯片的目的性很强――限制名单中的国家获得高算力，减缓其下一代前沿模型的发展，企图遏制AI技术的相关研究和开发，同时也间接限制中国从其他国家间接获得高算力AI芯片。在此 之前，NVIDIA顶级规格的H100 GPU向中国的出口已经受到限制，新禁令则在实际上阻止了向中国出口几乎所有可能具备重要人工智能功能的NVIDIA GPU――禁售名单甚至还涵盖了A800 GPU，这一GPU为了符合美国的出口限制，本身就已经进行了阉割。

而对于新禁令，英伟达发言人表示：“考虑到全球对我们产品的需求，我们预计短期内不会对我们的财务业绩产生有意义的影响。”但是中国市场并非英伟达可以随便放弃的。英伟达已经针对中国市场设计了特别版的RTX 4090D，爆料称，RTX 4090D只阉割了张量核心(Tensor Core)，游戏性能不变，价格也不变。

禁令一出，各大平台的RTX 4090价格猛涨到3万多，禁令发布的一个月后，NVIDIA中国官网已经找不到关于RTX 4090的影子。截止本文发稿时，各电商平台上在售的RTX 4090依然维持着2万左右的高价。RTX 4090在禁令取消前，其在大陆的生产和销售都将被限制，考虑到多数显卡的最终生产、封装都要在大陆完成，接下来一段时间里全球的RTX 4090都将会进入货源紧缺和涨价的状态。

长远的角度来看，禁售AI芯片确实是给国内的相关行业带来一定的麻烦，但众所周知，逼着国内企业全面自主研发，让国内科技企业的部分GPU订单回流国内，某种程度上来说也是好事。对少部分游戏玩家来说，作为RTX40系列一代“最值得入手”的显卡，4090目前的高溢价已经让大部分玩家望而却步。而转投其他高端显卡，受到市场供需关系的影响，购买成本同样会有所增加，同时等货的时间也会拉长。不过从各平台的销量可以看到，3000-7000价位段的显卡才是市场的销售主力，热门型号集中在RTX 4060、RTX 4060Ti、RTX 4070Ti等显卡，你要说RTX 4090禁售真的对广大玩家造成很大影响了吗？我看倒也未必。

华为Mate 60 Pro突然上架，麒麟9000s惊喜回归

8月29日，华为突然上架了HUAWEI Mate 60 Pro，并发布《致华为用户的一封信》，华为推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。随后引发官网的抢购热潮，并且迅速售罄。

消息一出，不仅是科技圈，“Mate 60 Pro突然上架”直接冲上热搜，引发全网讨论。

Mate 60 Pro如此广受关注主要有两个原因。Mate 60 Pro并非是“移动数字电话机”，而是“卫星移动终端”。首发的卫星通话功能突破了传统地面通信的限制，华为Mate60 Pr实现了在没有地面网络信号的情况下拨打接听卫星电话的能力。此功能基于北斗卫星系统，对于在没有网络覆盖的地区或紧急情况下进行通信的用户来说具有极高的实用价值。

其次便是芯片。根据拆机检测，去除芯片表面的涂层之后，“HiSilicon”的丝印赫然出现。Hi36A0正是麒麟9000的型号，Kirin 9000s的字样似乎也就是这枚芯片的名字。在网络测试中，Mate 60 Pro跑出了完全不同于4G网络的高速，尽管在设备状态栏并未显示“5G”，但是速度不会说谎。

几年前的国内高端市场，只有华为能与苹果掰掰手腕，而在被美列入实体清单、遭受众多制裁之后，华为手机业务陷入绝境，在市场份额榜单上一度成为“Others”。在华为之后，各家国产厂商虽然在努力冲击高端，但是都难以填补华为留下的市场份额，苹果成为国内高端手机市场一家独大的存在。而Mate 60 Pro的突然上架宣告着华为手机业务的复苏，5G的回归也让国内用户们扬眉吐气。

历史九年FF91开启交付，贾老板下周能回国？

九年磨一剑，FF91终于迎来交付。

5月31日，FF91 & Faraday Future 2.0终极发布会召开，宣布开启第一阶段交付。

值得注意的是，FF91其实是在2017年发布的车型，根据规划前期交付的车型为FF 91 Alliance版本，定价为30.9万美金，折合人民币220万，同时全球限量300台。新车尽管成功量产并且开始交付，但根据官方的说法，交付分成三个阶段，前期是行业专家FPO交付，并且接受用车培训，中期是FPO共创交付，尾期才是全面共创交付。采取这种“画饼”策略主要还是由于资金链不够，具备量产能力但是产能有限。

不出意外，本应6月的交付再度跳票。实际上，直到8月14日，FF公司才正式交付首辆旗舰产品FF 91 2.0 未来主义者联盟版(FF 91 2.0 Futurist Alliance)给首位塔尖用户，交付仪式在8月12日举行。贾跃亭表示，导致此次交付推迟有两个深层次的系统性原因，即FF团队的工业化能力不足和融资能力不足。

但是不管怎么说，自2014年贾跃亭开始造车9年后、2017年FF 91正式亮相6年后，FF的产品终于真正开始走向市场。FF称，首辆FF 91 2.0 Futurist Alliance的交付标志着FF首次进入营收阶段并正式迈进完整经营闭环阶段，这是FF九年发展史上重要里程碑。

根据公开财报显示，FF自成立以来已经亏损了35.5亿美金。而贾老板名下有高达2.4亿人民币的债务。据中国执行信息公开网发布的信息，贾跃亭因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”被北京金融法院列为失信被执行人，立案时间为2023年2月13日，发布时间为2023年8月2日。此前，贾跃亭曾在2019年和2021年两次被列为失信被执行人。

贾老板感叹，“九年，为梦想窒息，终于迎来巅峰时刻”。FF91终于交付，被制裁的贾老板终于可以回国了吗？

恐怕一时半会回不来。11月底，阿布扎比投资办公室(ADIO)和法拉第未来宣布，FF将为阿联酋首都阿布扎比的智能驾驶汽车产业集群带来其生成式AI技术和极智科技顶奢AI电车。贾老板进军中东市场，并在中东市场推出FF 91 2.0 Futurist aiFalcon限量版车型，明年内交付。据法拉第未来官方，在阿布扎比举行FF中东战略发布会后72小时内，已收到300多份FF 91 2.0 Futurist aiFalcon限量版的不具约束力的免订金预订。

而在此之前，贾跃亭出售了位于加州的汉福德工厂――这是法拉第未来目前唯一一个能造车的工厂。不过FF表示这笔交易没有出售包含生产设备在内的任何实物资产，并且透露以前一直都是租用，现在只是换了房东。这一手运作帮法拉第未来拿到1200万美元(约合8686.92万元)的非稀释性股本，将用于工厂的重要改进和基础设施开发。

不知道贾老板哪个下周才能回国啊!