【天极网手机频道】10月20日，@华为招聘官微发布“全球顶尖AI人才招募令”，目标明确为打造世界一流的AI战队，构建领先世界的大模型，攀登AGI的巅峰。余承东以华为常务董事、终端BG董事长及新任职的IRB(产品投资评审委员会)主任的身份转发了这份“全球顶尖AI人才招募令”，鼓励大家“胸怀王者气，共攀最高峰”，并“欢迎年轻、优秀、热爱AI的你加入我们，一起打造世界最强的AI!”

值得一提的是，这也是余承东兼任华为IRB主任之后的首条相关微博。

官方公布的招募令显示，本次全球顶尖AI人才招募令主要面向2026/1/1-2026/12/31毕业的国内高校本科生与硕士研究生、2025/1/1-2026/12/31毕业的国内高校博士生与海外高校本硕博学生。要求人才需要满足学术先锋(成绩优异，具备扎实的数理功底与持续的学习能力，或拥有重量级科研成果/论文/专利，或曾在国际顶级竞赛获奖等)、技术热情(对人工智能领域怀揣坚定的技术信仰与热忱，有志于成为技术领军人物)、创新思维(勇于创新突破，精于洞察，穿透技术本质并愿意付诸实践)三大标准。

华为目前需要的AI人才涵盖AI算法、大模型开发、多模态技术、数据工程、安全隐私等方向。本硕岗位包括Al Infra工程师、AI软件工程师、AI算法工程师、AI数据工程师、AI安全工程师、AI应用工程师等;博士岗位包括AI算法、大模型算法、多模态算法、大模型应用AI软件开发、Al Infra、Al安全/隐私保护、AI数据工程、计算机视觉、自然语言处理/语音语义、机器学习、推荐搜索、决策推理等。

就在上月末，9月29日任正非签发文件，正式任命余承东为IRB主任，其核心任务被定位为“带领华为打赢AI关键战役，取得全球领先地位”。IRB机制将确保公司战略资源高强度投向AI领域。目前，余承东同时掌管华为终端BG(含手机、鸿蒙智行)与AI战略。双重角色有助于整合硬件生态(如智能汽车、操作系统)与AI技术，形成“模型-应用-数据”闭环。

可以看到，余承东正在以战略决策者与人才号召者的双重身份推动华为AI布局，其亲自招募行动既是资源整合的关键一环，也凸显华为争夺全球AI制高点的决心，未来华为AGI业务将达到何种高度值得期待。