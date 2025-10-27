【天极网手机频道】10月27日，一加正式发布年度数字旗舰一加15与一加Ace系列新作一加Ace 6。两款新品不仅性能拉满，同时在价格方面更是给足了诚意。

一加15将于10月28日10:00开售，售价分别为：12GB+256GB，售价 3999元;16GB+256GB，售价4299元;12GB+512GB，售价4599 元;16GB+512GB，售价4899元;16GB+1TB，售价5399元。

一加 Ace 6 将于 10 月 30 日 10 ：00 正式开售，12GB+256GB，售价2599元;16GB+256GB，售价2899元;12GB+512GB，售价 3099元;16GB+512GB，售价3399元;16GB+1TB，售价3899元。

首批购机用户还有多重购机礼赠。此外，一加还同时发布了一加平板 2、一加无限探索双肩包、150W 超能核超级闪充移动电源等多款产品。

定位「性能Ultra」的一加15延续了简洁的设计语言，以「沙丘美学」为灵感，搭配金属魔方Deco、黄金大R角及50:50的均匀配重，手感十分出色。一加15提供原色沙丘、绝对黑、雾光紫三款配色，其中原色沙丘配合微弧氧化工艺带来的独特淬炼纹，让每款手机都与众不同。

不仅拉高背面辨识度，正面屏幕的1.15mm超窄四等边设计，也增强了视觉的沉浸感和代入感。另外，此前一加已经提前发布，一加15首发搭载一加携手京东方打造的第三代东方屏。这块6.78英寸屏幕不仅是全球首块165Hz超高刷高分辨率屏幕，每块屏幕均经过像素级的精密校准，还支持“真硬件1nit暗夜显示”，相较于其他暗光显示技术，能够做到亮度更均匀、色彩还原更准确，用户体验更舒适。

在护眼方面，一加15的第三代东方屏不仅有硬件级低蓝光，还带来了AI眨眼提示、AI距离提示等7大主动护眼功能，获得全球首个莱茵「金标」护眼认证。

想要发挥出这块屏幕的潜力，卓越的性能必不可少。作为「性能Ultra」，一加15的性能、散热、触控、网络等方面均有加强。

一加15搭载了第五代骁龙8至尊版移动平台，配合LPDDR5X Ultra及1TB UFS 4.1的超大存储组合，为应对用户高负载场景充分做好准备。第五代骁龙8至尊版采用台积电第三代3nm N3P制程工艺，集成第三代Qualcomm Oryon CPU、全新架构高通Adreno GPU、高通Hexagon NPU，性能、能效、AI以及连接等特性全面升级。

一加还带来全新一代风驰游戏内核，协同调度 CPU、GPU 与 NPU 三大核心处理单元，深度优化芯片内核调度器效率，让游戏运行更流畅、更稳定。

据一加介绍，一加15不仅可以长时间保持165满帧运行，更有行业最强的1% Low帧表现，避免关键时刻卡顿影响玩家秀操作。当然，发布会上一加也通过几款游戏的典型场景展示了165超高帧体验的优势。例如在实际体验中，165帧每秒可比120帧多输出45帧画面，让玩家更早发现对手、更快完成开镜与技能释放，不止快人一步，而是“快人两步”，尤其适合FPS玩家。

值得一提的是，一加不仅在硬件方面做好准备，带来了165Hz超高刷超高分辨率屏幕，同时也在游戏、应用等软件生态层面积极推进。目前一加已推动《三角洲行动》《使命召唤手游》《暗区突围》《英雄联盟手游》《火影忍者》等游戏适配原生165帧模式，并完成FPS 、MOBA、格斗、赛车等六大类主流手游原生165帧适配。另外，凭借GPU渲染超帧技术，一加15也带来了《王者荣耀》《和平精英》等手游的165超高帧体验。相比起传统的外挂芯片插帧方案，GPU 渲染超帧实现的 165 超高帧体验将为玩家带来更跟手的操作和出色的帧画品质。

在非游戏场景下，第三代东方屏支持微博、微信、小红书、QQ 等主流应用的165Hz超高刷体验，并且后续将有更多应用加入适配行列。

保证性能稳定释放，一加15搭载全新冰河散热系统。凭借独家自研芯片空调架构，一加15带来大面积冰河VC，并通过手撕钢结构，减少了VC厚度，从而腾出更大的散热空间，并有更高效的导热效果，实现芯片核心区域降温18℃。此外，一加15还创新搭载“游戏手”模型，基于玩家握持姿势，进行针对性的散热与隔热设计，如玩家高频使用的手游方向控制(左手拇指区域)，能够有更清凉的手感。

针对玩家需要的可靠低时延网络，一加15搭载全新升级的自研电竞网络芯片 G2，优化蜂窝网络与Wi-Fi无线网络，即使在弱信号区域也能有更出色表现。凭借独立芯片计算单元，一加15的低频蜂窝信号接收强度提升100%，并能够根据用户握持姿势实时优化信号，可在横屏对战或单手持握时始终保持“网络不抖、帧率不掉”。全新电竞网络芯片 G2还带来了比肩路由器的Wi-Fi 功率，并实现了 Wi-Fi 信号接收距离及穿墙能力的升级，得益于此，一加15不仅在网络连接速度上快人一步，更能实现弱网环境下游戏延时降低 30%。即使在地下车库等信号薄弱区域，一加15也支持稳定的网络连接，并支持流畅的热点共享。

触控方面，一加15搭载灵犀触控芯，支持行业当前最高水准的3200Hz瞬时触控采样率，还带来了安卓首批触显同步，通过重写安卓系统触显框架，让触控响应更快、更稳，真正在游戏中实现“眼到手到”。并且一加15还首次搭载游戏手柄级陀螺仪，使瞄准精准性大幅提升，让游戏操控体验更进一步。

不仅是玩得流畅，还要玩得持久。一加15配备了7300mAh超大冰川电池，即使在165超高帧率下玩游戏也能有最多超过7小时的续航时间，如果是刷短视频续航时间更是能达到19小时。并且，一加15还支持120W超级闪充、50W无线闪充，能够更快地为这块大电池充能，碎片化的充电时间就可以换来数小时的续航时长。特别是针对游戏场景，一加15支持行业首发“局间补电”技术，还搭载“旁路供电”功能，避免游戏过程中电量焦虑。

既然是旗舰，影像方面自然也不会落后。一加15搭载OPPO 「LUMO 凝光影像」系统，配合5000万像素超光影旗舰三摄，包括5000万像素索尼IMX906旗舰主摄，拥有1/1.56英寸大底，支持全像素全向对焦与OIS光学防抖;5000万像素3.5倍潜望长焦镜头，配合 f/2.0 大光圈，在暗光与逆光场景中，也能轻松出片;还有5000万像素超广角。

一加15还支持丰富影像功能，如全新升级的无影抓拍 3.0，支持每秒10张高速成像，适合捕捉运动镜头或者精彩瞬间;后置超清实况照片、大师模式、4K 120帧杜比视界视频录制等给用户提供更多可能。

系统方面，一加15首批搭载全面焕新的ColorOS 16，通过自研无缝架构与行业首个芯片级动态追帧技术，实现应用点击响应流畅度提升40%，重载场景稳定性提升37%。此外，一加15也带来了AI一键闪记、超级文本、与iOS或macOS开生态互联等体验。

在发布会上，一加中国区总裁李杰表示，一加2025年销量同比增长 36.7%，增速位列行业第一。此外，一加在年轻用户中影响力显著提升，24 岁以下消费者规模同比提升106%。从最新发布的一加15也不难看出，一加将继续深耕性能与游戏赛道，为行业和年轻人带来性能和游戏创新体验的目标。

作为“双舰降世”的另一位重要成员，定位“大满配”的一加 Ace 6同样亮点多多，将同档位产品的性能与体验又卷上了新台阶。

在外观设计方面，一加 Ace 6采用旗舰同款的家族化极简设计，提供快银、闪白、竞黑三种配色。机身背部采用丝绸玻璃材质，配合黄金R角，手感同样出众。一加 Ace 6为铝合金中框，支持IP66/68/69/69K满级防尘防水能力。

一加 Ace 6同样可支持165超高帧率体验，配置方面，搭载了骁龙8至尊版移动平台，最高配备16GB LPDDR5X Ultra内存和 1TB UFS 4.1存储，同样拥有全新一代“风驰游戏内核”，以及全新“冰河散热系统”、全新「电竞三芯」，由此带来了更稳定、高性能的游戏体验，包括60/90/120/144/165全帧率无限满帧、行业最强的1% Low帧表现。

屏幕为165Hz超高刷+1.5K高分辨率护眼屏，支持明眸护眼技术，获得了莱茵护眼小金标认证。该机拥有7800mAh超大冰川电池，在同档位中应该是最大的了，也支持120W超级闪充，以及旁路供电、局间补电等旗舰同款、专为游戏场景设计的功能。一加 Ace 6拥有索尼5000万像素旗舰主摄，支持OIS光学防抖与EIS电子防抖，还有超清实况照片等功能。该机系统也是全新ColorOS 16，也支持丰富AI功能。

可以说，“大满配”定位让未来购买一加 Ace 6的用户也能第一时间享受更多旗舰级产品的体验。

除了两款手机外，一加还带来了一加平板 2。

搭载天玑9400+的一加平板 2可实现主流游戏满帧畅玩，支持《和平精英》超帧超画同开的极致游戏体验。产品配备3K分辨率、144Hz高刷原彩屏，支持全新升级的游戏护眼功能，娱乐体验沉浸感拉满。一加平板 2 还带来丰富且实用的 AI 功能，全面提升用户在学习和办公场景下的效率。产品售价分别为：8GB+256GB， 2799元;12GB+256GB，3099元;16GB+512GB，3599元。

还有一些其他配件：售价299元的一加无限探索双肩包;一加15系列随心点磁吸洞洞壳，售价69元;一加15系列芳纶纤维磁吸保护壳，售价169元;一加15系列砂岩磁吸保护壳，售价69元;150W超能核超级闪充移动电源，售价299元。