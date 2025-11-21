【天极网手机频道】作为Reno系列的全新力作，OPPO Reno15系列以“运动芭蕾美学”为设计灵感，搭载创新实况影像系统与全能配置，于今日正式开启全渠道开售，售价2999元起。



OPPO Reno15系列

OPPO Reno15系列延续Reno家族潮流基因，将蝴蝶结符号融入机身设计，带来极具辨识度的视觉体验。主打款“星光蝴蝶结”配色采用全息光刻工艺，在高亮冰透玻璃背板上打造出立体灵动的裸眼3D纹理，配合闪光砂镀膜勾勒的星光银边，光影流转间尽显精致感;另有极光蓝、可露丽棕、蜜糖金等配色可选，可盐可甜适配不同穿搭风格。



OPPO Reno15系列

OPPO Reno15全系搭载6.32 英寸极窄四等边小直屏，边框窄至1.15mm，轻薄机身搭配质感金属中框，单手握持轻松自如，后置星光镜组采用一体冷雕玻璃设计，触感无缝且带有细闪质感，与机身整体风格融为一体;支持IP66/IP68/IP69 级满级防水与 360°抗摔强化玻璃，日常泼溅、灰尘侵袭或意外跌落均能从容应对，精致与可靠兼得。

影像方面，OPPO Reno15系列搭载全焦段四主摄超清影像系统，无凑数镜头设计覆盖从自拍到远景的全场景拍摄需求，2亿像素超清主摄捕捉丰富细节，5000万像素3.5X潜望长焦实现远距离清晰拍摄，5000万像素超广角容纳更多画面，前置5000万像素100°超广角镜头，自拍时可轻松纳入多人或广阔背景。

新增了超有趣的“出圈实况拼图”功能依托OPPO自研视觉大模型，支持2-9张实况照片自由拼接，发丝级精细抠像+4K超清输出，实现“一拍二拼三出圈”的便捷创作;还支持前后同拍、CCD闪光实况、多色补光自拍等模式，4K实况视频录制+全链路超清分享，让每一段影像都鲜活有生命力。

性能与系统体验也全面拉满，OPPO Reno15系列搭载天玑8450芯片，配合潮汐引擎与纳米冰晶散热系统，久玩游戏也能保持流畅;支持超级HDR与120帧超级帧率增强技术，游戏画面明暗清晰、操作丝滑，还可一键回录超清游戏片段方便分享。

系统方面，全系搭载全新ColorOS 16，带来多项AI实用功能，例如动态景深壁纸、AI 实况壁纸满足个性化需求，小布记忆可自动记录旅游攻略、账单订单，AI 实景对话实现 “不懂就问”的智能导航;跨生态互联能力升级，支持与苹果设备的通知同步、多窗投屏，7秒即可传输1GB文件，多设备办公娱乐更高效。此外，系统优化保障6年持久流畅，搭配大电池与80W有线闪充，日常使用续航无忧，快速补能无需等待。

从潮流设计到创新影像，从全能性能到超懂你的AI，无论是追求颜值的年轻用户还是热爱拍摄的影像爱好者，都能在OPPO Reno15系列中找到契合需求的选择。目前全系全渠道正式开售，Reno15售价2999元起，Reno15 Pro售价3699元起，叠加首销多重优惠，正是入手的最佳时机，感兴趣的用户可前往官方渠道了解详情并购买。