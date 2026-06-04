【天极网手机频道】当应急通信的底线不再满足于单一卫星链路，“多模融合”便从概念走向刚需。近日，深圳市遨游通讯设备有限公司携手吉利，推出业内首款双卫星终端――AORO M5 5G双卫星电话。该终端提供两种可选的双模配置：“天通+低轨卫星终端”或“天通+北三短报文”，让用户在高轨语音、低轨数据和北斗应急报文三种能力中按需“三选二”，构建面向全域任务的不失联节点。

一、为什么需要“三选二”

三种卫星能力各有能力边界。天通卫星提供稳定的语音与短消息，是高轨应急通信的主干;低轨星座以全球覆盖和低时延为特征，适合宽带数据场景;北斗三号短报文则具备低功耗、快速位置上报的独特价值。单一链路的终端难以应对复杂环境――海事用户既需要天通通话，又希望在极地获得低轨星座支持;野外勘测队离不开北斗短报文的保底功能，同时必须保持天通语音调度。AORO M5 5G双卫星电话将两种卫星体制集成至一部终端，不追求“全都要”，而是按场景提供“天通+低轨”或“天通+北三短报文”两种组合，让能力配置与任务剖面精准匹配。

二、双模集成的系统底盘

将两套卫星射频链路整合进一部三防手机，考验的是系统集成与功耗控制。AORO M5 5G双卫星电话基于联发科天玑900平台，采用6纳米制程，集成八核2.4GHz处理器，运行安卓12操作系统。地面网络侧支持5G全网通，兼容国内及海外主流NR频段。

在卫星链路层面，天通功能工作于S波段，上行1980MHz-2010MHz，下行2170MHz-2200MHz，支持1.2至4kbps语音及短消息。北三短报文模块可接收2491.75±8.16MHz的S频段出站信号，发射1610-1624MHz的L频段入站信号，适配北斗三号民用卡。而低轨卫星链路则搭载时空道宇GM1001-F吉利星座专用卫星通信模组，支持短消息、语音、图像传输，不受云雨等恶劣天气影响，具备全天候全地域实时转发与存储转发能力。

AORO M5 5G双卫星电话以IP68三防标准封装，内置8000毫安时聚合物电池，在紧凑机身内保留了DMR数模对讲与多模融合数据采集能力，并可选配扫描头、手咪等外设，构成公网、专网、卫星三域协同的移动通信平台。

三、民商用星座与“危急特”的对接

此次遨游通讯与吉利的联手，展示了一种新的产业协同路径。遨游通讯长期深耕多模融合终端，在“危、急、特”场景积累深厚;吉利旗下时空道宇已完成低轨通信星座的组网部署，具备了向行业用户提供稳定服务的能力。双方合作，将已投入运营的低轨卫星网络直接接入手持终端，使低轨通信能力从系统层面落地为一线可用的工具。而AORO M5 5G双卫星电话由此不再是技术验证平台，而是能够即时激活低轨链路的实用终端。这种“星座运营―终端适配”的紧密结合，缩短了卫星网络从建成到规模化应用的距离，有望加速整个行业从“单星单待”向“多星可配”的演进。

当低轨星座完成组网、天通系统稳定运行、北斗三号短报文走向民用，终端侧的多模融合便不再是技术炫技，而是产业成熟的信号。AORO M5 5G双卫星电话打通了高轨、低轨与北斗短报文三条链路，让用户从“有什么用什么”走向“按任务选什么”。全域守护的关键，不在于覆盖每一个角落的绝对承诺，而在于将选择权交还给一线使用者――在正确的场景，使用正确的链路。