新年新荣耀 用荣耀Magic6Pro记录新年

【天极网手机频道】众所周知荣耀Magic系列一直都是科技探索的先驱者，每一代产品都带来了领先甚至引领行业的技术。面对行业的一些新技术，荣耀不急不躁，一直都秉持着笃行致远、惟实励新的态度，只有在精雕细琢的打磨后才会放在自家产品上使用,以保证用户的最佳使用体验。我一直都是荣耀的老用户了，在荣耀Magic6系列发布的第一时间我也是自费购入了一台荣耀 Magic6 Pro。

荣耀Magic6系列依旧保持了其家族化的缪斯之眼设计，但这次又有一些不一样。荣耀从华夏文明中的“天圆地方”宇宙观中汲取灵感，使用枕形设计来搭建摄像头模组，外侧是一圈钛合金包围，中间的星轮三摄头层次分明，左边是闪光灯、右边则是TOF镜头，从远处望去整个手机后盖都是居中设计，有一种古代哲学思想的和谐之美。

首先还是来带各位看一下荣耀Magic6标准版的参数，荣耀Mgaic6搭载了和Pro版本同样的5000万像素定制主摄以及5000万像素的超广角镜头，并且也拥有和Pro版本一样的光学变焦范围。影像实力完全不像一个标准版的机型。超动态鹰眼抓拍功能是上一代Magic系列我很喜欢的一个功能。这个功能在荣耀Mgaic6再次升级，5000万像素定制主摄配合上行业最高动态范围的鹰眼H9000传感器，无论光线强弱、是否逆光，都能为用户抓拍到精彩的相片。标准版都如此，那么Pro版本更是强大，下面我们就来看看样张。

我们直接来看样张，得益于这枚Pro同款的超动态HDR超大底主摄，我们无论在何种光源情况下都可以使用荣耀Mgaic6实现急速抓拍体验。夜景、暗光这类场景下这种迅速的抓拍体验更加明显。

长焦焦段方面，荣耀Mgaic6有着和Pro版本一样的2.5倍的光学变焦拍摄，可以轻松实现人物、动物或者运动主体的中远距离影像拍摄，并且最大还支持50倍的混合变焦。比如这张红色灯笼的照片，就是我使用长焦拍摄的。此外，长焦镜头给予用户更多的构图选择。

这次荣耀Mgaic6系列还有着三种不同的调色风格，分别是自然、鲜明以及质感，不知道你最喜欢哪一种风格呢？

在Magic5系列中青海湖电池就给我留下了很深刻的印象，荣耀Mgaic6系列全系都搭载了全面升级的第二代青海湖电池。由于采用了用新型硅碳负极材料、靶向硅碳粘结剂等领先技术，荣耀Mgaic6的电池能量密度相比前代产品再次提升，电池容量来到了5450毫安时，并且还支持最大66W的有线快充以及无线快充。我使用荣耀Mgaic6断断续续拍摄了一天后，发现手机电量还剩下百分之三四十。

总得来说，荣耀在2020年独立之后，从未停止对于行业顶尖技术的探索，每一代Magic系列都是引领行业甚至是推动行业共同进步的产品。在大家还在绞尽脑汁差异化标准版和Pro版本的时候，荣耀敢于打破这种行业现状，用Magic6标准版带来了Pro版本的越级配置，重新定义了“标准版”这三个字的含义。这次使用Magic6标准版来记录湖南新年，也让我直接感受到了荣耀对于标准版这种产品的精准定位与打磨。