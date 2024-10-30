安卓“性能之光“iQOO 13评测： 性能“铁三角”相辅相成

【天极网手机频道】在10月30日，iQQO发布了新一代旗舰iQOO 13系列，以性能之光的Slogan再次突破自己，带来了目前性能硬件最顶尖的规格配置，iQOO一直以来都在这个赛道不停地完善并超越着自己，除了带来了行业顶尖的骁龙8至尊版，同时时隔一年带来了众望所归的Q2电竞芯片，它的表现如何呢？在后置摄像头模组塞入的“能量光环”，真的有必要吗？这个功能实际体验如何呢？即将为你揭晓答案。

性能“铁三角”硬件规格

iQOO13既然是性能之光，重点肯定是在性能上。iQOO 13是搭载了高通最新的骁龙8至尊版3nm处理器，为业界首个2+6自研全大核CPU架构，首次采用高通自研的Oryon核心，相比的ARM架构有着更大的自主性，后续优化更为轻松。

在实际的跑分测试中，安兔兔跑到了超316W分的好成绩，在GeekBench的CPU的测试中，CPU单核得分3053，多核9415分，GPU得分18909。作为2024年度旗舰处理器，骁龙8至尊版对比上一代骁龙8Gen3峰值性能提升45%，在性能方面全面领先。骁龙8至尊版采用了两个超大核+六个大核的设计架构，最高频率4.32GHz，超大核数量多于天玑9400，主频频率为行业最高的水准。

除了有着新一代骁龙8至尊版的加持，时隔近一年后，为满足酷客对于电竞游戏极致追求， iQOO团队不断对芯片设计和自研算法进行优化打磨，带来了全新一代iQOO自研电竞芯片――Q2，这一代新的Q2电竞芯片带来了更高能效算力，解决了插帧功能在画质、时延、功耗等方面的行业难题，做到行业最好插帧体验。iQOO13通过超分或者插帧技术，全面优化游戏画质体验和帧率表现，让iQOO13释放出更强游戏画面表现和更高更稳定的游戏帧率，比如原神等头部大作可以通过超分技术提升到2K画质水准，达到甚至比肩桌面级别的画质，画质对比如下：

(左侧原生画质 右侧2K画质)

iQOO 13采用的第三代超分技术在前两代的基础上，超分水平更上一层楼。iQOO第三代超分技术将通过处理通纹理贴图、网格模型、纹理映射、光栅化等多个流程，极大改善游戏画面本体素材，甚至媲美PC纹理的画质体验。将对照图放大可以清楚的看出，在原神场景中墙壁贴图细节更加丰富，人物角色上的毛发贴图质量得到稳定提升。

有着Q2加持的iQOO13则可以将游戏帧率提高到144FPS，与普通的插帧技术相比，有着Q2的加持插帧最接近原生的插帧技术，实现了最低的游戏延迟，优化了在高帧率插帧下，动态模糊和延迟等问题，同时在帧率提高的同时带来了低功耗插帧方案，实现接近原生游戏流畅度更低的游戏功耗场景。

目前从iQOO提供的数据来看，目前已经适配了目前主流的超过140+款游戏。但值得注意的是，在手机测试期间，原神、星崩铁是无法同时开启超分的超高清画质+144FPS的插帧，目前仅适配的为高画质+144插帧。

在室温25度条件，手机开启Monster模式下，开启高画质超分+144插帧技术下，20分钟原神的跑图测试数据结果如下，取得了平均帧率为143.7帧的好成绩，仅有在战斗场景中，才会有轻微的帧率波动，在两代最新技术叠加之下，iQOO 13的原神画质做到更加清晰的同时，帧率也更加稳定，在做到帧率稳定的同时，游戏全程不降亮度、也不降画质，尽管有着这么强的游戏表现，但还是提醒大家玩游戏要适度，不要因为太流畅而停不下来。

同样天极网还测试在开启超高清画质和插帧技术下的和平精英(2K+144FPS)的帧率表现，整局体验下来那是“稳如老狗”，几乎成出了一条直线：

同样令人惊喜的是，iQOO 13除了带来了新一代处理器和新一代电竞芯片，还采用全新三星LPDDR5X Ultra，带来更高性能内存，频率可达9600Mbps，在闪存方面，iQOO 13配备为UFS 4.0，并且同时支持UFS 4.1标准，新增了新增了HID、SLC pin、Resizing WB buffer size、FBO、固件预警、RPMB purge等功能点。功能集更为丰富，可以从多个维度提升存储器性能、稳定性、安全性，为用户带来更好体验。

iQOO 13通过合并移动端最强的骁龙处理器、LDPPR5 Ultra高性能内存和UFS4.0山村三大“法宝”，再次突破极限，做出了“领先的性能铁三角“的性能更加强大的新一代iQOO13，达到了安卓性能硬件最高的规格。

外观引入了新的设计――“能量光环”

在外观方面，这次iQOO 13采用了直屏 + 亮面金属中框设计，机身比较轻薄。iQOO每一代的传奇版都是酷客心中的『挚爱』，而这次天极网拿到的是也传奇版(白色)，具有磨砂感的白色玻璃材质，尽显大气质感，后盖也不沾染指纹，令人爱不释手，它另外还有三个颜色，分别是曼岛(绿色)、赛道版(黑色)、纳多灰(灰色)，颜色都很低调、高级。

这次iQOO 13的Slogan叫做性能之光，第一层意思是成为追求极致性能用户的一束光，这是iQOO一直在努力做的;第二层意思是一个视觉化的表达，呈现在后置摄像头模组外围的一个LED灯效，叫做能量光环，通过设置(具体开启方法：设置――游戏魔盒/快捷辅助――游戏光效/后置光效)，iQOO为用户预设了包含“脉冲”“呼吸”“心跳”“流光”“跃动”“飞轮”等六种效果和12中颜色，可生成超过72种光效，光效支持用户自定义。

用户可以在打游戏、听音乐等场景中，都能看到这颗能量光环的会随之闪烁。具体使用场景可以根据玩家的喜好自己DIY，比如小编就将原神中根据角色不同的神之眼类型设置对应颜色的光效，在每一次释放大招的同时，能量光环都会回应玩家以对应效果颜色的光效，似乎玩家每一次释放技能，iQOO 13都在回应着玩家。

音乐的律动规律同样支持能量光环，可以根据音乐的律动而跳动，RGB光效不再是电竞爱好者一类人的狂欢了，更多的音乐爱好者也将更加频繁的使用这个功能。

顶级2K屏幕和超声波指纹

iQOO联合BOE为iQOO 13打造全新的超旗舰2K LTPO直屏，并在iQOO 13上全球首发BOE全新一代发光器件Q10，屏占比约为93.87%，屏幕透光率高达93%，屏幕寿命提升33%，功耗降低10%。这块2K屏幕高达510PPI的像素密度，平均德尔塔E约为0.27，手机最高手动亮度800nit，最高1800 nit HBM，不仅更清晰、色彩表现也十分优异。

除了参数表现足够出色，在护眼方面在iQOO 13中也得以全面提升，在硬件方面通过升级圆偏振光护眼技术、AR消反层技术和更自由的调光方式;在软件方面，也实现带

来了更多策略支撑，最大程度模拟自然光线，给用户带来更舒适的用户体验。最终在iQOO这块屏幕得以呈现出全亮度2592Hz全亮度全高频调光方式，解决了低亮度调光政策跳变问题，并且默认自动生效，在高频的四大场景中专门进行技术优化，优化效果处于行业一流水平为用户带来更清晰、更护眼、更流畅的视效体验。

此外，iQOO 12标配了超声波3D指纹，超声波指纹相较于光学指纹，不仅录入更快(指纹录入只需两秒)，解锁也更快(解锁一次所需的时间仅为0.12s)，同时也避免暗光条件下被光学指纹“亮瞎眼”的体验。同时得益于超声波模块的较小的物理组件，得以将指纹解锁区域设置在更加符合人体工学的位置。

续航与充电

在电池方面，iQOO 13带来等效6150mAh蓝海双芯大电池使用最新第三代硅负极技术，相比传统石墨负极，硅碳负极具有更高的能量密度，能量密度相与上代极限石墨电池相比提升6.3%能够在相同体积下存储更多电能，多种技术的叠加，是的iQOO13在兼顾长续航的同时，保持7.99mm的轻薄机身。

在天极网的续航测试模型中，Wi-Fi条件，一小时听音乐、一小时在线视频、一小时小红书、一小时王者荣耀(最高画质最高真理)和半小时原神(超分超帧)的续航测试模型中，续航表现如下：

得益于蓝海双电芯，能量密度进一步的提升，iQOO 13不仅有着轻薄机身的同时，还有出色的续航，妥妥用一天，从此告别出门带充电宝的烦恼。

此外，iQOO 13与上一代一样最高支持120W超级闪充，支持UFCS融合快充协议，为国内首批从33W提升到44W，PPS协议实现100W快充。

此外，iQOO 13还支持盘路充电，有着盘路充电功能，就意味着用户在充电的过程中，可以将电源绕过手机电源，直接给主板供电，不仅可以延缓电池的衰老，同时机身整体的发热还将控制在更低的水准，iQOO 13的从0%充满到100%的充电回血记录如下，30分钟即可充到71%，充满一共仅耗时42分钟。

旗舰级影像系统

在影像方面，iQOO 13后置Deco设计仍为舷窗设计，其摄像模组为主摄+超广角+2X长焦三颗5000W像素的配置。主摄为vivo X200同款的超感光VCS仿生旗舰主摄，5000W像素，1/1.56英寸大底，f1.88，超广角传感器为JN1，5000W高像素，传感器尺寸为1/2.76英寸，f2.0，长焦为索尼的IMX816传感器，传感器尺寸为1/1/2.93英寸。在相机功能上，iQOO除了支持今年超火的动态照片外，还可以叠加120FPS慢动作，同样支持小红书分享。

参数如上，接下来我们直接来看主摄的的实际样张表现，有着旗舰级别传感器，iQOO 13无论是在户外还是室内照片都充满清晰高解析力的图片，加之以蓝厂自研的算法的加持下，通过长焦抓取的主体与背景分离，背景虚化自然，颜色层次分明，天空的蓝色、树叶的绿色、以及远处的建筑都呈现出自然且富有层次感的色彩，肉眼第一观感十分舒适。

在人像模式下，iQOO 13还支持多焦段的人像，人物主体突出，背景虚化自然，放大细节，人物的发丝质感依旧保留，蓝厂在人像美颜的能力上自然也是毋庸置疑，光影美化自然，皮肤也没有过渡涂抹的痕迹，纹理等细节依旧保留，随手一拍皆是大片。

除了基础的照片模式、人像模式以外，iQOO 13的相机还新增了很多有趣的玩法，例如，3D影像、动态照片以及创意水印等。

(3D照片)

OriginOS 5

OriginOS 5作为vivo精心打造的手机系统，在流畅性方面实现了显著的突破和提升。从底层技术优化到用户界面的细腻打磨，OriginOS 5都致力于为用户带来丝滑般的操作体验。在OriginOS 5中，“Jovi语音”全面升级为“蓝心小V”，它不仅变得更加聪明和贴心，还新增了许多实用的功能。

“小V建议”将Jovi建议、重要通知、智慧建议等功能的合并升级，可根据你的使用习惯给出个性化的建议，还能在关键时刻提醒你重要事项。同时，“小V记忆”功能智能整合了你的数据，构建了一个多模态的“私人记忆库”，它能记住你的喜好、习惯，甚至是你曾经说过的话、做过的事。

OriginOS 5还引入了“原子岛”功能。原子岛功能将信息流转与服务推荐结合在一起，可显示实时信息、服务建议和系统状态;在小窗、分屏场景下长按文本、图片等内容，可拖放至原子岛实现传送，用户就能轻松完成日程安排、商品购买或是导航等多种任务。这种智能化的信息处理方式不仅提高了用户的使用效率，还为用户带来了更加直观和便捷的操作体验。

总结

在追求极致性能的道路上，iQOO再次突破极限，打造在目前在行业顶尖的性能硬件规格组合“骁龙8至尊版+新一代Q2电竞芯片+LDDDR 5 Ultra+UFS 4.0“，2024年度“性能之光”实至名归。无论是在性能上的优异表现还是其他硬件规格，iQOO 13在屏幕方面解决解决了低亮度调光政策跳变问题，实现了全亮度全高频2953Hz的调光方式，还带了顶级的2K京东方屏幕。此外，iQOO 13还融入了诸多前沿科技，如超声波指纹解锁、IP68&IP69级防尘防水以及全新环绕式天线架构等。这些旗舰级配置的加入，不仅提升了手机的安全性、耐用性和网络性能，更让iQOO 13成为了一款集大成之作，满足了用户对性能旗舰的所有想象。