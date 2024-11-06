双十一OPPO手机大促，还不知道买哪款的快做笔记

【天极网手机频道】随着双十一购物狂欢节的临近，智能手机市场再次迎来了年度大促盛宴。OPPO作为国内知名手机厂商，凭借卓越的产品线、超值性价比和贴心的服务，成为了众多消费者心中的换机首选。无论你是追求极致性能的全能旗舰用户，还是注重颜值与潮流的年轻用户，亦或是需要一款结实耐用的备用之选，OPPO在这个双十一都为你准备了诚意满满的惊喜。

OPPO Find X8系列

OPPO Find X8系列首次将超轻薄直屏设计带入影像旗舰，通过OPPO冰川电池的技术创新，以及全球首个倒置潜望长焦采用的“不可能”的光路设计，为Find X8带来薄至7.85mm，轻至193g的超轻薄机身。创新性采用芯片级屏幕封装技术，Find X8实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59英寸的大屏视觉体验完美平衡。6.78英寸大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，为用户带来绝佳手感。全系提供多款配色给用户选择，或年轻或沉稳，Find X8系列都有。

作为氛围感抓拍神器，OPPO Find X8系列以更轻松的出片方式，与更具氛围感的影像效果，诠释旗舰影像的新含义。全系为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果，将前沿的AI大模型与精密的潜望长焦摄像头结合，OPPO为Find X8系列实现颠覆性的AI千里长焦，让30倍变焦也好看，60倍变焦更有超越视野的清晰度。无影抓拍作为系统级抓拍能力，还可以结合ProXDR、专业哈苏人像，以及超清实况照片使用，大幅拓展了抓拍的使用方式，提供更丰富的抓拍表现力，而且支持叠加胶片风格使用，让效果更具氛围感。

在性能和系统方面，Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎 x 天玑9400的最强性能能效组合，还集成OPPO天工散热系统，在后满帧时代带来全满帧、更低功耗、更低发热的游戏体验，既保证了Find X8系列在日常使用中的流畅性，又能在游戏等高性能高功耗需求场景下表现出色。全新的一键问屏拥有系统级AI能力，只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作。

除此外，OPPO 冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来5630mAh和5910mAh的超大电量，全系支持50W无线闪充和80W有线超级闪充，其中50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持，为用户带来更高效的充电体验。

目前OPPO Find X8全系正在热销中，售价4199元起，现时购机还可获赠蓝牙音箱。更多优惠福利可前往官网了解。

OPPO Reno12系列

如果你想拥有一款更具个性的手机，那么OPPO Reno12系列就是一款专为年轻用户打造的时尚潮流人像旗舰。

首先在外观上，千禧风的设计就十分吸引年轻用户，无论是低调内敛的“千禧银”，还是神秘优雅的“银幻紫”，表达出了当代年轻人极具个性化的潮流。

作为一款人像手机，OPPO Reno12系列配备了后置配备 5000 万 AI全焦段三摄，带来新升级的 5000 眼镜头，帮助用户以影像记录从全身到半身的多种人像题材。借助 OPPO 领先的 AI 能力万 AI人像摄像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角摄像头，并搭载 5000 万AI 猫，Reno12 系列融入多项 AI 影像能力，支持原生AI人像算法实况照片拍摄功能，动态照片更显活力。

在性能和充电续航方面，Reno12 系列搭载天玑星速版旗舰芯片，其中 Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12 搭载天玑 8250 星速版旗舰芯片，均融合全新星速引擎技术，为高帧率游戏能效迸发更出色表现。全系最高提供 16GB 内存与 512GB 存储，配合LPDDR5X 与 UFS3.1 组成的超速大内存组合，让流畅加倍;续航上Reno12 系列支持80W超级闪充，独特的电池健康引擎可减缓 Reno12 系列电池容量的损耗，使电池充放电循环次数远超行业标准。

目前Reno12系列也在热销中，而且在双十一期间Reno12至高可享受500元的优惠，到手价2199元起，支持6期的免息分期;学生用户还能额外获赠蓝牙耳机Enco Air2i，可谓是机不可失。

OPPO A3 Pro

如果想要换购一部备用机或是极具性价比的机型，那推荐OPPO A3 Pro。别看这款机型看着“平平无奇”，实则“坚不可摧”。

这款手机在耐用性方面堪称业界翘楚。其屏幕采用了康宁大猩猩玻璃Victus2，后盖则是OPPO特有的晶盾玻璃，整机还通过了瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证，确保在各种环境下都能保持良好的耐用性。

同时，OPPO A3 Pro还是业内首个通过IP69、IP68和IP66防尘防水测试的手机，无论是高温高压喷水、持续浸水还是强烈喷水场景都能提供全方位的防水保护。在外观设计上，它汲取了宋韵美学，采用了轻量化的超轻薄双曲面设计，贴合手掌的黄金流线曲率，机身重量仅为177g，在拥有5000mAh大电池的机型中堪称难得。

更重要的是在双十一期间，OPPO A3 Pro至高可享受400元的优惠，到手价低至1599元起，并支持3期的免息分期。实惠的价格加上出色的耐用性，是性价比手机首选。

除了以上机型，OPPO其他机型和产品均参与双十一活动，如果你正在考虑换机或者购买新手机的话，不妨抓住这个机会在OPPO官网进行了解，肯定有一款是适合自己的。