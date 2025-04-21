vivo X系列春季新品发布会：颠覆性革新重塑用户体验

【天极网手机频道】2025年4月21日，vivo新一代旗舰机vivo X200 Ultra、vivo X200s正式发布。通过蓝科技矩阵的深度赋能，两款手机以影像能力升级为核心，通过多项技术创新，实现性能、生态互联新突破，重新定义了高端智能手机体验标准。

自2024年10月旗舰机集中发布直到今年3月30日，vivo X200 Pro(含X200 Pro mini)在国内高端旗舰机份额中登顶三强，在5000-7000元价位段市场中创下佳绩。本次发布的vivo X200 Ultra和vivo X200s将持续强化产品力优势，依托四大蓝科技的多维度协同，打造出差异化竞争力。

vivo X200 Ultra作为全新高端旗舰机，采用蔡司三大定焦大师镜头和蓝图影像双芯，带来颠覆性的影像创新突破，被誉为“V单”。vivo X200s凭借轻薄直屏设计、旗舰级影像、天玑9400+强悍性能体验，丝滑的OriginOS 5系统以及与iOS生态的无缝且流畅互联，成为全新直屏影像旗舰。

vivo X200s采用淡紫、薄荷蓝、直白、简黑四款时尚配色，将于4月25日开售，起售价4199元，享受国家补贴后到手价3699元起;vivo X200 Ultra共有银调、红圈、黑Ka三款经典配色，将于4月29日开售，起售价6499元。

专业“V单”vivo X200 Ultra，跨入移动影像新境界

为了打造一款真正的专业创作者出行必备神器，vivo在X200 Ultra上推出了蔡司三大定焦大师镜头――14mm蔡司超广角镜头、35mm蔡司人文纪实镜头和85mm蔡司APO超级长焦镜头II。这三个焦段的定焦镜头组合，并非过去在硬件上做的参数堆砌，而是基于用户真实创作场景的深度重构，改善了过去超大底主摄导致超广角和长焦成为“战术镜头”的行业难题。通过三颗同代大底传感器，X200 Ultra避免了主摄“一枝独秀”副摄“不堪大用”的体验割裂。第一次让手机影像的三颗摄像头都能满足创作者在风光、人文、人像、视频上的专业创作需求，实现了一个设备中多重用途，不仅提升了创作的灵活性，还减少了携带多种镜头的负担。

14mm蔡司超广角镜头搭载蓝图 x 索尼LYT-818传感器， 配备1/1.28英寸大底和 f/2.0光圈，进光量较上一代提升181%;同时vivo为这颗超广配备了OIS光学防抖，防抖角度达到1.95°，配合主动式OIS逐帧回中算法，防抖效果堪比“微云台”。超大底配合超广视角，超大进光量搭配超稳防抖，即使在夜景环境下，也能自由开展星空摄影创作。蔡司人文纪实镜头采用定制35mm原生光学镜头，与人眼相似的镜头视角，拍摄的画面更自然。同时，全新升级的GLC2.0光学镀膜进一步降低超低反微结构带来的散射，在晴天逆光、夜景强光源等高光比场景可以拍摄出更纯净通透的照片。被誉为“人像镜皇”的85mm蔡司APO超级长焦镜头II，拥有行业超大底大光圈潜望，采用“超光棱镜”+1G2P+4P的浮动三群潜望镜组设计，超光棱镜技术大幅提升进光量，改善防抖能力，配合AI景深算法，能够实现逼近单反微距镜头的极浅景深和虚化背景效果，给用户带来“远近皆美、明暗皆透”的拍摄体验。

X200 Ultra的独特之处还在于它的“第四颗镜头”。作为vivo 摄影师套装一部分，vivo和蔡司联合研发的增距镜，可以让焦距放大2.35倍。把它装到X200 Ultra 85mm的长焦镜头上，用户将得到一颗纯光学全新的200mm的长焦镜头。此外，摄影师套装还将配备全新手柄等，为用户带来更具“相机感”的操作体验。

X200 Ultra在机身设计上也实现了升级――新增相机控制键，采用最新的压感按键技术对实体快门键进行重构，并配备一体成型的金属键帽，使按键与机身无缝融合，触感更加细腻。同时，基于中国人的手型数据优化按键的尺寸和位置，让横屏拍摄更轻松。这颗按键还支持万级压力识别，可以精准识别不同力度和速度的按压、滑动动作，实现类似相机的快门和拨轮操作。

高算力影像处理芯片带来的先进计算摄影技术能够让画质更上层楼。vivo在X200 Ultra上推出两颗自研蓝图影像芯片――V3+和VS1，并借此实现了从前端Raw域数据开始直至照片生成的全链路处理。V3+芯片采用SoC后置架构，为影像、影音播放及游戏多场景带来持续的性能提升;VS1芯片则是前处理大算力AI ISP影像芯片，它与V3+后处理影像芯片组成了行业领先的蓝图影像双芯，进一步提升了影像效果的上限。

在超强镜头模组与蓝图影像双芯加持下，vivo X200 Ultra全焦段拍摄迎来跃升，带来更加出色的全焦段人像功能。其中，全焦段夜景闪光人像堪称行业领先，vivo在传感器和镜头模组之外，升级闪光灯硬件，通过分区菲涅尔光学结构和变焦闪光灯技术，覆盖人像全焦段，结合自研的闪光人像算法，通过百万量级的模拟数据和十万量级的真实数据进行算法模型训练，解决夜景“拍得好、拍得美、拍出氛围感”的难题。vivo X200 Ultra还推出质感人像，整合了自研VS1芯片的算力，基于海量高端审美认知的引导学习，注入AI大模型，设计出具备“多重感知能力”与“全新设计质感美化”的新技术架构，带来质感人像算法，实现单反级别的柔和质感，还原真实肤质。同时，vivo X200 Ultra引入50M高像素输入并结合NICE画质引擎，实现了全焦段、全尺寸画质重建，打造出全焦段高像素专业人像。新升级的人像Live Photo让动态部分叠加动态人像美颜算法，生动展现面部表情的动态瞬间。

此外，X200 Ultra通过蔡司三大定焦大师镜头为用户带来全焦段的风光创作自由。14mm蔡司超广角镜头基于更多的进光量提升、CIPA 5.0级防抖，以及蓝图夜景算法矩阵在超广角端的升级，超广夜景效果相比上代大幅提升，轻松实现全焦段极致风光和全焦段星空摄影。

此次发布的X200 Ultra，视频录制能力同样是一大亮点。全焦段4K 60fps 10bit Log视频的超广角动态范围和画质大幅度提升，支持709色彩监看和14EV的动态范围，为视频创作者带来了更大的后期空间，配合官网提供的还原LUTs，能够在各主流剪辑软件中对vivo Log进行精准的色彩转换，实现更好地与专业设备的协同拍摄及调色匹配。超广角录制规格的提升，让4K 120fps不再是主摄和长焦的特权，不论远近，只要想记录高速运动的画面、延长转瞬即逝的精彩时刻，都可以通过全焦段4K 120fps电影慢动作轻松实现。X200 Ultra还攻克下了移动视频影像中的又一个超级场景，带来全焦段4K延时摄影，实现“日转星空”的摄影技术平权。

不止影像能力出众，X200 Ultra还搭载了骁龙8至尊版芯片、6000mAh蓝海电池带来强劲的性能和续航表现;采用2K蔡司大师色彩屏，在圆偏振光护眼技术加持下，带来更好的护眼效果;支持与iOS生态之间的破壁流转，实现接听电话、接收短信、查看通知、查找设备等功能，带来全方位的越级体验。

全面超能vivo X200s，树立时尚直屏新标准

vivo X200s采用了年轻化设计语言和2.5D直屏设计，搭配立边金属中框，握持更舒服。简洁“饼干头”设计，精致且高级。同时提供淡紫、薄荷蓝、直白及简黑四款时尚配色。

不仅好看，还更好用。vivo200s进一步打破了安卓系统与iOS的生态之墙，为双持用户带来了“双机流转”功能，基于该功能，用户可以通过vivo互传实现两台手机之间的来电通知流转、短信流转、通知流转、设备双向查找，再也不用担心错过重要信息，双持如单持，让用户丢掉双持的“麻烦”，尽享愉悦。同时，vivoX200s还支持与iPhone之间进行照片、视频、文件、日程等信息的隔空传和一碰传，帮助用户突破壁垒，分享愉悦生活。

在蔡司超级潜望长焦的加持下，vivo X200s实现了超清细节与多场景覆盖，带来更强的长焦望远能力，并支持高达20倍的长焦微距。其关键突破来源于蓝图影像算法矩阵赋能的大模型画质增强技术，通过十亿级参数视觉模型对高倍率变焦场景进行画质修复，解决伪影、模糊等问题。搭配全像素对焦系统与OIS防抖，实现演唱会特写、夜景人像等高难度场景稳定捕捉。

针对年轻用户对氛围感的需求，X200s新增了经典负片风格，完美复刻了胶片相机的色彩科学。胶片Live人像支持人像模式，风格玩法更多样，其中，负片风格提供“动态美颜+负片效果”叠加功能，让会“说话”的照片，有趣更有生命力。同时，人像模式升级抓拍算法，全焦段运动人像提供给用户更好的零延时、追焦定格、运动虚化的效果。

针对旅游摄影痛点，X200s还推出AI天气变装功能，依托AIGC技术可实现阴雨天智能增强画面明度与色彩饱和度，模拟晴天光感，还可通过像素级分析前置自动消除背景路人。

此外，X200s还以全面无短板的体验，实现性能、续航、AI等全维度的进化。X200s搭载天玑9400+，第二代全大核设计让能效比显著提升;6200mAh大电池搭配90W有线闪充与40W无线闪充，采用直驱供电，带来强劲续航表现;黑科技冰脉流体VC散热、四芯信号增强技术等，让散热与信号能力显著增强。另外，X200s的湿手秒开超声波指纹支持微米级3D识别，湿手、汗手，解锁更快更稳。AI防诈盾牌功能通过端侧大模型，可以帮用户识别诈骗风险并弹窗提醒用户注意保护个人信息和财产安全。

售价分别4199元、6499元起，4月25日和4月29日多平台全面开售

两款新品价格在此次发布会上公布，其中vivo X200 Ultra有12GB+256GB版本、16GB+512GB版本和16GB+1TB卫星通信版，售价分别为6499元、6999元和7999元，另外X200 Ultra 1TB 摄影师套装售价9699元。

vivo X200s有12GB+256GB版本、16GB+256GB版本、12GB+512GB版本、16GB+512GB版本、16GB+1TB版本，售价分别为4199元、4399元、4699元、4999元和5499元，享受国家补贴后到手价分别为3699元、3899元、4199元、4499元、4999元。

新一代vivo IoT设备联袂登场 助力用户体验焕新

发布会期间，也陆续公布了新一代平板旗舰新品vivo Pad5 Pro、vivo Pad SE和手表旗舰新品vivo WATCH 5。

vivo Pad5 Pro作为“安卓超旗舰性能平板”，搭载安卓平板全球首发的蓝晶×天玑9400芯片，安兔兔综合跑分突破290万大关，实力演绎安卓平板性能的超强形态;再配合超轻薄原彩护眼屏，打造全场景超强显示体验。系统级蓝心大模型赋能，以及 PC 级 WPS 等专业适配，是大屏移动游戏与轻办公生产力的新选择。vivo Pad5 Pro已在vivo官网及各大电商平台开启预售，云霞粉、春潮蓝、与寒星灰三种配色将于4月25日正式开售，价格2999元起;vivo Pad5 Pro超轻版轻羽白配色将于4月29日限时开售。首销期间在各大电商平台购机可享国补优惠，低至2549.15元起。

“超轻超会跑”的智能穿戴新品vivo WATCH 5，不仅搭载专业AI跑步指导，还有无感血压风险评估，刷新专业运动监测与健康监测的新高度。凭借其最低仅32g的超轻量级金属机身，至长22天蓝牙续航，为用户带来全场景、高品质的腕上智慧体验。vivo WATCH 5已在vivo官网及各大电商平台开启预售，并将于4月29日正式开售，价格799起。首销期间在各大电商平台购机可享国补优惠，低至679.15元起。

全新“超护眼辅导神器”vivo Pad SE搭载vivo首款12.3英寸纸感护眼柔光屏，致力成为用户学习、阅读、娱乐的好拍档。其内置专属学习中心，集合丰富功能模块，全面覆盖学龄前到高中阶段的多场景学习需求与教育资源，以及AI精准学等功能，轻松实现一站式智慧学习，更有专属点读镜，平板秒变学习机，孩子自学更高效，家长辅导更省心。vivo Pad SE目前已在vivo官网及各大电商平台开启预售，并将于4月25日正式开售，价格999元起。首销期间在各大电商平台购机可享国补优惠，低至849.15元起。