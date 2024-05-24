一键拯救废片，OPPO Reno12系列AI影像新体验

【天极网手机频道】OPPO AI影像新体验主要通过其先进的AI技术和硬件优化，为用户提供了一系列创新的摄影功能。OPPO Reno12系列利用基于端云协同的AI大模型技术，能够处理和理解复杂的图像内容，从而实现高效且精准的消除效果。这种技术不仅限于消除照片中的路人或其他干扰元素，还能对超过120类主体进行识别和分割，显示出其强大的图像处理能力。

在具体应用层面，OPPO的AI算法为用户提供如AI消除、AI抠图等实用功能。如上文提到的智能识别消除路人的功能，不仅能够自动消除照片中的路人，还能对消除区域进行“无痕修复”，从而生成只包含主体的新照片。这一功能极大地提升了拍摄体验，尤其是在旅游或公共场合中，能够有效避免不必要的路人干扰。这一功能可以通过简单的一键操作完成，而不会损失太多时间和精力去后期编辑。

此外，OPPO Reno12 Pro还搭载了天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12搭载了天玑 8250 星速版旗舰芯片，旗舰级移动平台不仅增强了AI消除等功能，也使得整体的AI体验更加流畅和高效。

Reno12系列通过其AI影像技术的不断创新和优化，为用户提供了前所未有的摄影体验。它通过智能化的图像处理技术，为用户提供了一种快速、有效且用户友好的方式来改善和优化他们的照片。在Reno12系列上，我们看到OPPO从硬件到软件，从拍摄前的准备到拍摄后的处理，都力求通过技术创新来解决用户在日常使用中遇到的各种问题，从而提升用户的满意度和忠诚度。