2025年Q2华为以1220万台出货量重夺手机市场第一

【天极网手机频道】7月28日消息，市场调研机构Canalys发布2025年第二季度中国大陆智能手机市场报告。数据显示，2025年Q2中国大陆智能手机出货量为6780万台，同比下滑4%。市场前五的厂商依次为华为、vivo、OPPO、小米、苹果。Canalys研究负责人刘艺璇(Amber Liu)表示：“尽管市场放缓，消费者的需求依然坚挺，上半年整体出货量同比略有增长。”同时Canalys认为，2025年中国大陆智能手机市场有望实现小幅增长，表现将优于全球市场。

具体来看，华为以1220万台出货量重夺市场第一，同比增长15%，占据了18%的市场份额，华为也是前五厂商中增速最快的品牌。排名第二的vivo出货量为1180万台，占据17%的份额。OPPO(含一加)出货量为1070万台，占比16%，排名第三。小米出货量为1040万台，同比增长3%，位居第四。

苹果则以1010万台出货量排名第五，同比上涨4%。 Canalys指出苹果第二季调整了iPhone 16系列的定价策略，有效地激活并转化了存量需求，虽然后续有更有竞争力的价格，但此前较高的售价还是让苹果错过了国补的东风。