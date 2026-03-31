【天极网手机频道】3 月 31 日，OPPO 官方正式官宣，OPPO× 哈苏影像新品联合发布会定于4 月 21 日 19:00在成都举办，届时 Find X9s Pro 与 Find X9 Ultra 两款旗舰新机将同台亮相，同步发布的还有 OPPO Watch X3 Mini、Enco Clip2 及 Pad Mini 等多款生态新品。此次发布会以 “移动影像新标杆” 为核心，聚焦 OPPO 与哈苏深度合作的影像技术成果，标志着 OPPO 高端影像旗舰阵容的正式落地。

双旗舰定位差异化，影像成核心竞争力

本次发布的两款新机形成精准市场互补，分别主攻极致影像旗舰与小屏全能旗舰赛道，进一步完善 OPPO 高端产品线布局。Find X9 Ultra 作为影像旗舰标杆，搭载全球首发哈苏 10 倍光学变焦天眼长焦镜头，采用 5 反射棱镜设计，支持原生 10 倍光学变焦、20 倍光学品质变焦及最高 120 倍数码变焦，通过 AOA 主动光学校准技术保障量产机光轴精度。其配备定制 JNL 5000 万像素融合式传感器，配合 LUMO 超像素引擎实现全像素哈苏超清画质直出，超远距离拍摄仍能保留丰富细节与自然光影，堪称 “专业长焦镜头口袋化” 的典范。

Find X9s Pro 则聚焦小屏影像旗舰赛道，官宣主打哈苏双 2 亿像素影像系统，成为当前 Pro 档唯一搭载双 2 亿像素的旗舰机型。其后置三摄组合包含 2 亿像素大底主摄(三星 HP5 传感器，1/1.28 英寸大底，支持 OIS 光学防抖)、2 亿像素大底潜望长焦(支持 3 倍光学变焦与长焦微距)及 5000 万像素超广角，全焦段均实现主摄级画质。

OPPO Find 系列负责人卓世杰近日现身微博发声。他坦言，即将登场的 Find X9 Ultra 与 Find X9s Pro，实现了从底层光学架构到实拍体验的全方位革新，绝非常规迭代升级。同时他晒出 Find X9s Pro 与行业 Ultra 机型的 2 亿长焦实拍对比样张，并直言：“这次 Pro 档的影像实力，完全有底气和 Ultra 机型正面较量。”

从样张来看，Find X9s Pro 凭借哈苏双 2 亿像素影像系统，在发丝细节、人像肤色、服装纹理等方面表现突出：发丝清晰分明，人像呈现自然气血感而非假白磨皮，布料经纬纹路与褶皱光影层次完整保留，展现出 Ultra 级的细节质感。卓世杰强调，Find X9s Pro 是当前 Pro 档唯一搭载双 2 亿像素的旗舰，全焦段均能实现主摄级画质，堪称新一代旅拍神器。