【天极网手机频道】3 月 27 日，OPPO 官方披露年度超大杯旗舰Find X9 Ultra影像核心配置，据 OPPO Find 系列产品负责人卓世杰公布信息，该 3X 长焦镜头采用1/1.28 英寸超大底传感器，搭配F2.2 超大光圈与2 亿像素规格，进光量较上一代提升136%，为当前影像旗舰中进光量最高的 3X 长焦方案。同时搭载LUMO 光学内变焦技术，可无损切换至 6 倍焦段，保持纯光学成像品质。

大底长焦将显著提升暗光远摄、夜景人像、室内抓拍等场景画质，在弱光下实现更纯净的色彩、更细腻的细节与更自然的虚化表现，配合哈苏专业影像调校，形成全焦段无短板的旗舰影像能力。

知名科技博主数码闲聊站爆料显示，行业 TOP5 厂商中已有第二家评估50Mp 10X 超长焦方案，同样采用 5 折光路设计，但供应链反馈该方案明年才能量产落地。核心原因在于 OPPO 拥有独创空气光阑镀膜专利，形成难以绕过的技术壁垒，使得 Find X9 Ultra 在长焦赛道再度领先。该博主补充，目前 TOP5 第三家厂商也已开始观望 10X 超长焦方案，超长焦望远正成为 Ultra 旗舰影像新趋势。

同时，有爆料消息消息称，iPhone 正评估200Mp 1/1.12 英寸传感器方案，与 Find X9 Ultra 主摄规格一致，预计明年方可商用。这意味着 OPPO 在影像产品定义上再次领先苹果，双 2 亿像素 + 10X 超长焦的影像组合当前独一档。

不仅如此，这次是【双 2 亿】的 Ultra。主摄和 3 倍长焦都是 2 亿像素，得益于更大的光圈，主摄进光量更是超过了前代的一英寸!搭配进光量更大的超广角镜头，从 14mm 到 230mm，六个焦段构成了前所未有的、超越大三元覆盖的完整矩阵。

该机将于近期正式发布，更多配置与售价信息将陆续公布。