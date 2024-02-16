透明屏幕笔记本、智(自)变柔性屏手机 联想MWC 2024要开秀？

【天极网手机频道】本月底，一年一度的MWC将会拉开帷幕，不少厂商都已经宣布将会亮相本次展会，其中联想将推出最新的人工智能设备和基础设施及解决方案组合，并展示两款挑战传统个人电脑和智能手机外形的新概念产品。

秉承“AI for All”的愿景，联想将会在MWC上推出多款全新AI PC和边缘计算解决方案，ThinkBook、ThinkPad和ThinkVision等系列的7款产品将会进行一些升级。而在概念产品这边，首先是全球首款配备透明OLED显示屏的笔记本电脑。

根据曝光的渲染图，联想的这款基于透明屏打造的笔记本将会采用无边框设计，其中显示屏将会完全透明，而机身看起来也有部分透明，尤其是在键盘处，还有一个非透明的超薄边框环绕整个机身，看起来非常的有未来感。关于透明屏幕这种非常科幻的设计，其实有不少厂商都曾尝试过，2010年的时候三星就曾展出过40%透明的笔记本原型机，前些年小米还发布过透明电视，LG则推出了球首款无线透明OLED电视，这类产品确实非常具有未来科幻感，但其实用性相比于传统的同类产品还是要差一些。

另外一款则是它们在去年曾展示的一个有趣的智能手机概念设计：智(自)变柔性屏手机，它可以根据用户需求进行弯曲和塑造不同的形式。这款概念机采用了摩托罗拉最新的柔性显示技术，使得手机可以从水平位置的普通手机体验，调整为手腕佩戴体验或定位在几种支架模式下。

并且，摩托罗拉还宣布正在开发一种生成式AI模型。这种AI模型将允许消费者将个人风格扩展到手机上。具体来说，消费者只要提供一些个人的图像或艺术风格，AI模型就会根据这些信息生成多个独特的图像，从而反映消费者的个人风格。

不得不说，这两款产品都蛮吸引眼球的，有着非常科幻感的外观设计和功能，不过毕竟是概念产品，距离商用可能还有比较长的路要走。不过现在无论是手机还是笔记本行业，都急需创新的出现，这样的概念产品也代表着厂商在不断的进行尝试和探索。