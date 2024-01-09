2023年度科技圈大事盘点（三）：新气象

【天极网手机频道】2023年是一个充满挑战的年份，全球面临的经济、社会和环境问题依然复杂，企业和普通人需要应对各种不确定性。但2023年又是一个创新活跃的变革之年，以人工智能AI、生物技术和可持续能源等为代表的前沿技术正在产生更大的影响力，2023年是创新成果不断涌现的一年。对于科技圈来说，2023年这一年不仅有新品牌、新产品登上舞台，也有老企业、老产品的黯然离场;不仅有令人振奋的时刻，也有令人匪夷所思的“神操作”。让我们通过业内大事回顾2023年，一起看看今年的科技圈是什么样子吧!

(回顾：2023年度科技圈大事盘点(一)、2023年度科技圈大事盘点(二))

史诗级升级：iPhone 15系列换用USB-C接口

作为每年的科技春晚，苹果秋季发布会备受关注，每年的iPhone更是会被全行业审视和吐槽。iPhone 15系列的发布并不能算科技圈大事，但是在iPhone 15系列上，苹果做了一个“违背祖宗的决定”――将用了11年的Lighting接口换用USB-C接口――这事儿确实不小。

在安卓机阵营被USB-C接口统一多年之后，特立独行的苹果终于“服软”了。这背后的原因在这里就不多赘述，无论是欧盟的强制要求还是放弃MFI认证的收益，苹果在发布会上的说法依然是“为了环保”，不忘初心了属于是。

在发布之前，苹果USB-C接口的规格一直众说纷纭。不少爆料称“苹果的USB-C接口将无法与安卓通用”，“限制数据传输和充电速度”，不过发布之后，这些谣言也算不攻自破。用户可以使用USB-C线缆和符合USB-C标准的电源适配器(包括 USB 供电)为 iPhone 充电，支持DP协议即可。

值得一提的是，iPhone 15与iPhone 15 Pro的USB-C接口规格并不相同，Pro与标准版之间等级森严，苹果的刀法小到一个USB-C接口都不放过。iPhone 15上的USB-C接口仅为2.0传输速率，基本维持Lighting接口的水准，而iPhone 15 Pro系列上的C口则升级为了USB 3.2 Gen2。当然，即便支持USB 3速率，包装中附赠的C to C线缆依然是2.0规格，要想体验高速传输，用户还得自己购买一条USB 3的线缆，至于价格，大家可以去官网感受一下，非常地苹果。哦对了，iPhone 15 Pro Max的最大充电功率依旧是25W上下。

换用USB-C接口总归还是利大于弊，无论是安卓还是其他PC、平板设备的电源线，只要支持PD，就可以为iPhone 15系列充电，这极大减少了用户外出的负担。USB-C接口的加入还让iPhone 15 Pro系列支持了反向有线充电和ProRes视频外录，也能连接更多的设备;在iPhone 15系列之后，苹果为众多配件都推出了USB-C版本，未来相关设备也会越来越多。

说来也挺讽刺，一家公司换用USB-C接口，竟能成为2023年科技圈的一件大事。

Harmony OS未来不兼容安卓――鸿蒙专属App正在路上

HarmonyOS正在出一条自己的路。

2023年8月，华为正式推出了HarmonyOS NEXT开发者预览版，并且宣布HarmonyOS未来将不再兼容安卓软件――消息一出，立刻引发业内热议。华为官方表示，HarmonyOS NEXT系统完全采用自研系统底层，去除Linux内核以及AOSP代码，完全采用鸿蒙内核以及代码。这也意味着Apk安装文件不能在新版系统中打开，华为将全面启动鸿蒙原生应用的开发、并且已经开始与众多软件厂商开发鸿蒙版专属App。

HarmonyOS NEXT预览版将为开发者提供更加便利的环境和工具，以便他们更好地适配和使用HarmonyOS。众所周知，没有软件的系统就像没有装修的毛坯房，数以万计的开发者将为鸿蒙的生态发展奠定坚实的基础。

几个月来，国内互联网大厂和头部企业纷纷宣布启动鸿蒙原生应用开发。目前已经有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发。

华为的去安卓化意义深远。当从底层架构、内核、软件、生态全部都是自己的之后，HarmonyOS NEXT系统将具备更高的安全性和稳定性，同时在多终端设备的连接互通，方面将更加畅通无阻，我们有理由相信，HarmonyOS NEXT将成为与苹果iOS、谷歌Android并列的三大智能手机操作系统，三足鼎立格局指日可待。

蔚来发布首款手机，不是它的活，它要干？

跨界其实也是2023年的一个热词，小米造车、吉利魅族结缘，而蔚来则选择进军手机市场。

2023年9月，蔚来首款智能手机NIO Phone正式登场，蔚来汽车董事长兼CEO李斌评价自家手机：“谈不上遥遥领先，但非常好用。”

NIO Phone作为一部正常的手机日常使用完全OK，重点还是在于手机和车的互联。它基于NIO Link蔚来全景互联技术，让手机和智能电动汽车融合。配备UWB超宽带技术，可完全取代车钥匙，且支持48小时内无电解锁;机身左侧有一颗NIO Link车控键，30项车手互联功能一键直达，如快速查看车辆状态、停泊位置，便捷完成车辆解锁落锁、落窗升窗、后备箱开启、空调远程调节，即便在手机无网情况下也可实现解锁、开启后备箱、闪灯鸣笛、车辆召唤、遥控泊车等功能。车机融合，不难看出蔚来的生态联动布局，但是一台价格很“旗舰”的机型并不能让用户满意，从市场来看，首款NIOPhone的反响平平，难以对标同价位的友商机型。而一些车机联动的功能在实际用起来也很难令人满意。

虽然这是蔚来“搞机”发生在2023年，但是最近公司有了新动态。1月5日，蔚来汽车内部邮件显示，蔚来助理副总裁、手机负责人尹水军将离职，相关业务由蔚来副总裁、硬件负责人白剑兼任。值得一提的是这一重大人事变动，距离尹水军加盟蔚来手机尚不满两年，距离蔚来手机正式发布也只有三个多月。而李斌曾在三季度财报会上坦言，蔚来将对三年内不会盈利，或对毛利提升没贡献的项目进行调整。蔚来手机业务毫无疑问属于这一范畴，蔚来手机未来走向何方扑朔迷离。