谷歌I/O大会新品前瞻：迟到的折叠屏和非传统平板电脑

【天极网手机频道】根据之前的消息，谷歌将会在北京时间5月11日凌晨召开I/O开发者大会，预计会有多款全新的硬件设备亮相，包括已经曝光许久的Pixel 7a，迟到两年的折叠屏Pixel Fold以及去年层展示过的Pixel Tablet，笔者今天就带大家提前的来了解一下。

中端“顶梁柱”Pixel 7a

在Pixel 7和Pixel 7 Pro发布刚一个多月，关于Pixel 7a的曝光就开始不断传出，基本上也没有什么秘密了。它基本照搬了之前两款的设计，背面是一条非常独特的影像模组，辨识度超高，据说会提供银色、灰黑以及浅蓝三种配色。正面是一块6.1英寸FHD+的OLED屏幕，支持90Hz刷新率，和Pixel 7保持了一致。

影像方面，Pixel 7a则要比之前那两款差一些，毕竟定位要低一些。它搭载了6400万像素主摄+1200万像素超广角的组合，前摄为1100万像素，主摄大概率为IMX 787，1/1.7英寸的底，单像素尺寸0.8μm，四合一像素尺寸1.6μm，肯定是不如三星GN1的，但要比之前用了多年的IMX 363强不少，加上谷歌拿手的计算摄影，表现应该不会太差。

核心配置这块，它会搭载和之前两款产品相同的自研芯片Tensor G2，性能大概相当于骁龙888的水平， 和其它旗舰相比差距比较大，并配备LPDDR5内存和UFS 3.1闪存，电池容量为4400mAh，支持20W有线充电和5W无线充电。

至于售价嘛，预计是499美元(约合人民币3454元)起，比Pixel 7低了100美元。相比于国内品牌的产品来说，其配置确实看起来蛮一般的，不过对于海外用户来说，还算是一款不错的中端产品。

来当“模特”的Pixel Fold

之前我有单独为这款虽迟但到的重磅产品写过一篇文章，我的评价就是，它是来当“模特”的。Pixel Fold采用目前最主流的内折设计，会搭载一块5.8英寸的OLED外屏，分辨率为2092×1080，相比于目前大部分直板机要更“方”一些，支持120Hz刷新率。内屏则是一块7.6英寸OLED屏幕，分辨率为2208×1840，同样支持120Hz刷新率，屏幕这块算是中规中矩。283克的重量在折叠屏手机逐渐走向轻量化的现在算不上出色的成绩。而且从真机上手视频来看，并没有选择打孔屏，而是将内屏的前置摄像头放在了边框上，所以上下边框很宽，观感上会比较一般。

影像模组很有Pixel的风格，但配置却略感人，4800 万像素主摄+1080万像素超广角+1080万像素长焦的三摄组合，而根据曝光参数来看，主摄大概率就是IMX 586，没错，就是那个几年前大家都在用的传感器，1/2英寸的底，0.8μm单位像素，硬件层面输给了Pixel 7很多，比7a都要差点，即便计算摄影是拿手好戏，但上限略低。

芯片基本就是自研的Tensor G2了，性能就不多说了，会提供12GB+256GB和12GB+512GB两种版本，售价分别为1799美元和1919美元，购买会附赠Pixel Watch手表(350-400美元)。

从配置上看，这产品确实像是2020年开始筹备，并打算2021年发的，但却推到了2023年，而且配置基本不变，这也使得它在硬件层面的竞争力偏弱。而它在今年发布，我个人觉得是为了给自家的针对大屏的Android系统来做个实体“模特”，给其它厂商展示下，和普通系统有何不同，之前只是动画演示，这次来真机了。而在海外市场，想和三星的Galxy Z Fold抢市场，那还是有点想多了。

非传统平板Pixel Tablet

说到Pixel Tablet，其实在去年10月份的新品发布会上就有提到，当时主要是进行了预热，并没有公布相关参数配置和发布，而这次开发者大会应该会正式推出。之前预热时，官方称其核心配置会和Pixel 7一样，而其它的配置目前依然没有什么消息。而根据曝出的实机，它应该会有4款配色可选。

而我之所以称其为非传统平板，是因为谷歌为其准备了一个磁吸底座，放在上面可以边使用边为其进行充电，还能变身成为电子相册，或者是带屏幕的智能音箱，成为家中智能家居的中枢，而且支持UWB，对智能设备实现厘米级定位，感知空间位置并进行控制。

价格上嘛，据说会有8GB+128GB 和8GB+256GB两种存储组合，售价分别为600美元和650美元，并不算便宜，而底座售价则为129美元，大概率是要单独购买买的。

作为谷歌时隔多年推出的一款平板电脑，Pixel Tablet走了另外一条差异化的路线，其它厂商主要发力生产力方面，在移动场景中一定程度上替代笔记本，可以胜任轻办公，而它则更加专注与屋内场景，成为智能家居的中控设备。

写在最后

虽然参数配置上都不突出，但每款硬件新品都有着各自的特点，我个人最感兴趣的还是折叠屏，虽然确实晚了一些，但毕竟是谷歌“亲儿子”，软件交互方面面应该会有更多的亮点。除了硬件新品外，这次大会应该还是会聚焦人工智能，公布Android 14的全新功能，以及我个人觉得会和折叠屏硬件一起来的全新大屏系统。