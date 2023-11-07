历经心酸20载 “联发科”带着天玑9300这次高端真成了？

【天极网手机频道】在如今的手机芯片市场，在高端手机市场毫不夸张的说可以用两分天下来定义，安卓手机阵营这边依旧是高通骁龙领衔，而苹果那边则是祖传的A系列芯片。这里可能就会有同学会有疑问，三星的猎户座和华为的麒麟呢？毫无意义无论是三星的猎户座芯片还是华为的麒麟芯片都有过辉煌的时刻，但因为各种因素，这两家的手机芯片目前只是手机厂商自己生产给自家的手机使用，并且数量相比高通骁龙和苹果A系列芯片可要差了许多。

但高端的手机芯片，势必带来昂贵的价格，还记得在我高中那个时期，想要入手一台高性能的骁龙芯片手机或者是苹果手机，没有个大几千块是买不到的。我那时也是第一次接触了搭载了联发科芯片的手机，通俗一点说就是低端手机，价格就几百块。联发科公司于1997年正式成立，由集成电路业界的元老级人物蔡明介创办。最初，联发科只是专注光驱芯片的设计和生产，但依旧占据了DVD市场的大部分份额，这也是联发科梦开始的地方。

时至今日，联发科从2003年进入手机市场，推出首款手机芯片MT6205，已经过去了20年。这20年的时间，联发科从做山寨芯片开始，到中途的“一核有难，九核围观”名场面芯片，再到如今刚刚发布的天玑9300。联发科这次的高端芯片之路究竟能不能成呢？

在谈这枚天玑9300前，我们先回顾一下联发科的芯片发展历史，2003年开始到后面十年的时间里，联发科大部分的芯片都是提供给山寨手机，那段时间也是中国山寨手机百家争鸣的时代。真正让联发科进入大众视野中的还得是OPPO和vivo的助力，当时搭载了联发科芯片的OPPO R9可谓是大卖了一年，当时那句充电五分钟、通话两小时的经典广告语也是吸引了我，让我第一次接触到了联发科芯片。但毋庸置疑的是，在19年之前，大众对于联发科芯片的性能依旧是秉持怀疑态度，主要是“一核有难，九核围观”表情包图在数码圈引起了不小的波澜。

时间线来到2019年12日，我们的联发科痛定思痛，开始破局！在深圳正式发布了联发科旗下的全新5G品牌―天玑系列。我当时得知这个消息还是很看好联发科的，毕竟高端安卓手机芯片被骁龙垄断，这并不利于整个行业的发展。2020年，联发科高中低端齐发力，带来了天玑700系列、天玑800系列以及天玑1000系列新品。虽然首款5G芯片天玑1000系列相比高通还有着一些差距，但也算是一次不错的尝试。

在随后的三年里，联发科一步一个脚印，先后带来了天玑1100、天玑1200、天玑9000等等高端处理器，并且在5G载波聚合、VoNR语音通话等等关于5G技术的方面进行了多项研发工作，为后来的高端芯片打下了良好基础。时至今日，联发科带着看似“吊炸天”的天玑9300来了，那么这次高端能成吗？

天玑9300十分激进的采用了全大核CPU架构，详细来看这枚芯片有着4个Cortex-X4超大核以及4个Cortex-A720 大核，其中X4超大核的最高主频可达3.25GHz，这枚一看确实很厉害。而他的对手，骁龙8Gen3则是搭载了1+5+2架构设计，详细来看一个3.3GHz的超大核，还有6个大核+2个小核。两枚芯片的跑分其实都在210万-220万这个区间，从这个数据来看天玑似乎有着和高通扳手腕的实力。

但芯片所有的性能参数，其实都是纸面数据，真要看一枚芯片成功与否，还是得看实际的机型体验。目前vivo X100系列已经官宣了会搭载天玑9300芯片，小编相信一个月后，就能通过用户反馈看到这枚芯片的真实情况。