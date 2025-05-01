国补优惠购旗舰 全新OPPO Find X8系列影像、性能、续航全面升级

【天极网手机频道】近日，OPPO 推出了 Find X8s、Find X8s + 以及 Find X8 Ultra 三款旗舰手机，以卓越的性能、出色的影像系统和先进的技术，为消费者带来了极致的使用体验。这三款手机不仅在配置上表现亮眼，价格也十分具有吸引力，成为当下手机市场的热门选择。

OPPO Find X8s拥有时尚的外观设计，提供星野黑、月光白、海岛蓝、落樱粉四款配色，6.59 英寸屏幕通过自研第二代芯片级封装技术，实现 1.25mm 全球最窄四等边直屏，屏占比达 94.7%，机身厚度仅 7.73mm，重量 179g，搭配高透雾面玻璃背板，单手握持轻松舒适;OPPO Find X8s+则在保持轻薄的同时进一步提升了性能与影像能力，其搭载的天玑9400+旗舰芯片采用台积电 3nm 工艺，CPU 主频高达 3.7GHz，配合 OPPO 自研的“潮汐引擎”，在游戏等场景中能实现稳定且强劲的性能输出。

在影像方面，OPPO Find X8s系列延续Find系列影像基因，搭载 LUMO 凝光影像系统，配备 5000 万像素 LYT-700 主摄(1/1.56 英寸大底)、JN5 超广角与 3.5 倍潜望长焦，覆盖 24mm - 85mm 全焦段。哈苏人像虚化引擎实现发丝级抠图精度，模拟哈苏 X2D 相机光斑效果，背景虚化过渡自然。新增的 AI 灵感成片功能可自动优化构图、调色并推荐滤镜，帮助用户轻松拍出高质量照片。



续航方面，OPPO Find X8s内置 5700mAh 超大冰川电池，OPPO Find X8s+电池容量更是提升至 6000mAh，均支持 80W 有线闪充与 50W 无线闪充，能满足用户一整天的使用需求。此外，OPPO Find X8s系列通过 IP68/IP69 防尘防水认证与 SGS 五星抗跌耐摔认证，日常使用更安心。

OPPO Find X8 Ultra 作为系列的最顶配，配备 6.82 英寸的 AMOLED 柔性直面屏，分辨率为 3168x1440px，支持1 - 120Hz智能切换，最高120Hz刷新率，全局默认最高亮度 800nit，全局激发最高亮度 1600nit。性能上搭载高通骁龙8至尊版移动平台，最高主频4.32GHz，配合 LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 存储，数据处理速度极快。

影像方面，OPPO Find X8 Ultra前置为一颗3200 万像素摄像头，能够满足用户在各种场景下的拍摄需求;后置配备 5000 万像素广角摄像头、5000 万像素超广角摄像头、5000 万像素长焦摄像头、5000 万像素超长焦摄像头以及 200 万像素丹霞原彩镜头，配合LUMO凝光影像系统，通过强大光学设计与先进计算能力，以全新的超光感计算光学系统、丹霞原彩镜头以及全链路原彩ProXDR 等创新，打造出拍人最好的移动影像系统。

轻薄机身下OPPO Find X8 Ultra 内置6100mAh大电池，支持 100W 超级闪充、50W 无线闪充，充电速度领先。同时，还支持卫星通信(16GB+1TB版本)、多功能 NFC 等，还具备山海通信增强芯片，通信能力强大。

在价格方面，OPPO Find X8s提供落樱粉、海岛蓝、星野黑，以及月光白四款配色，OPPO Find X8s+提供风信紫、月光白和星野黑三款配色，两款机型售价相同且开售即可参与国补，12GB + 256GB零售价4199元，国补后价格3699元;16GB + 256GB零售价4399元，国补后价格3899元;12GB + 512GB零售价4699元，国补后价格4199元;16GB + 512GB零售价4999元，国补后价格4499元;16GB + 1TB零售价5499元，国补后价格4999元。OPPO Find X8 Ultra提供月光白、晨曦微光、星野黑三种质感配色，12GB+256GB零售价6499元、16GB+512GB零售价6999元、16GB+1TB(卫星通信版)零售价7999元。三款机型正在热销中，无论是追求便携性与高性能的用户，还是对影像、屏幕等有极致要求的消费者，这三款机型都是非常符合期望值的旗舰手机。