十分钟即可充至36%的电量，OPPO A2 Pro延续A系列续航优势

【天极网手机频道】去年发布的OPPO A1 Pro凭借灵巧轻薄机身+67W长寿版超级闪充组合，为千元机市场注入了新活力。9月15日，新一代OPPO A2 Pro接力超“A”千元机大旗，不仅带来了质感机身设计、流畅运行体验、大内存组合、67W超级闪充优势，还提供四年耐用电池，并且首发“手机电池四年包换”政策：OPPO A2 Pro预售及首销期间，购机用户享受电池保四年的权益：即购机四年内经 OPPO 官方授权服务体验中心检测最大电池容量低于80%，用户可免费更换一次电池。

为了给用户提供坚实的电量保障，OPPO A2 Pro此次配备了67W超级闪充+5000mAh高耐久电池组合。天极网实测在WiFi、蓝牙与定位均开启的场景下进行连续不间断的1小时视频观看、1小时音乐播放、1小时《王者荣耀》游戏对局以及1小时微信社交，紧接着是待机8小时的常规续航测试，以及在1%的低电量情况下静置10分钟后进行充电测试，获得了以下的续航曲线图与充电速率图。

不难看出，OPPO A2 Pro在四项常规测试中，总耗电量37%。其中，1小时游戏对局与1小时的观看视频分别耗电量16%与11%，在线音乐播放以及微信社交耗电均为5%，待机8小时电量消耗6%。

充电测试中，OPPO A2 Pro充电10分钟即可充进36%的电量，全部充满耗时46分钟左右。可以说，OPPO A2 Pro的充电与续航水准，完全能够满足大部分用户日常一天的续航需求。值得一提的是，OPPO A2 Pro还搭载了OPPO独家智能电池健康引擎，采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，1600次充放电循环后电池寿命依然能在80%以上。

OPPO A2 Pro不仅在续航上拥有超越同价位的体验，影像性能上也不含糊。新机搭载天玑7050芯片,并配备了12GB+12GB大内存的规格,采用了运存拓展技术,能够提升手机使用时的流畅性，主打一个将旗舰实力大众化。目前，OPPO A2 Pro已正式发布并已开启预售，感兴趣的朋友可多关注。