苹果公布第三财季财报：iPad&服务营收大增

【天极网手机频道】苹果日前召开了2024财年第三财季(不同于自然年，苹果2024财年为2023年10月至2024年9月)财报电话会议。苹果首席执行官蒂姆・库克在报告中指出，这是“迄今为止最好的6月季度”，收入高于预期。库克和苹果首席财务官卢卡・马埃斯特里还对苹果的业绩、iPad销售、服务增长、AI计划等进行了深入分析。

此外，针对即将在9月发布的iPhone 16系列，库克表示，公司对Apple Intelligence以及苹果将为用户提供的价值水平“非常兴奋”。库克对iPhone 16系列很有信心，他认为Apple Intelligence 提供了“另一个令人信服的升级理由”。

关于Apple Intelligence

库克表示，苹果迫不及待地想看到开发者利用Apple Intelligence 做出惊艳的开发。同时苹果预计开发者将在其应用中广泛采用Apple Intelligence，其功能可适用于多种类型的应用。

库克证实苹果计划分阶段推出Apple Intelligence功能。部分功能将在今年内推出，在发布时将不会提供除美国英语之外的语言。Apple Intelligence是苹果与OpenAI合作开发，苹果也在WWDC上宣布ChatGPT将与Siri进行整合，这一进程预计将在今年年底前实现。苹果也表示公司正在加大对人工智能和机器学习的投资，并计划逐年增加。

不过需要注意的是，苹果的Apple Intelligence对国内用户来说可能“可望而不可即”。国内行货iPhone暂时无法访问Apple Intelligence，而非国行iPhone用户需要在设置中启动Apple Intelligence并加入等待名单才有可能获取使用权限。电话会议中，在谈到欧洲和中国市场时，库克只是承诺会让全球苹果用户都用上Apple Intelligence，除此之外也没有提供更多的细节。

各项营收业绩

由于本季度推出了 M4 iPad Pro和M2 iPad Air ，苹果的iPad销量迎来了一轮大幅增长。iPad 营收为72亿美元，较去年同期的58亿美元增长24%。iPhone营收下降 1%(393 亿美元)，Mac营收增长 2%(70 亿美元)，家居、配件和可穿戴设备营收下降2%(81 亿美元)。

同时，一直标榜自己并非硬件公司的苹果在服务方面的收入大幅增长，达到了242亿美元，相较去年的212亿美元提升14%，创下历史新高。苹果的付费订阅量创下历史新高，各项服务的付费订阅量超过10 亿，苹果在广告、云和支付服务方面创下了新纪录。

苹果首席财务官卢卡・马埃斯特里表示，苹果看到客户对其生态系统的参与度持续增长。马埃斯特里还表示，苹果在改善服务质量和增加可用内容数量方面做得“非常好”。公司还计划继续增加新的Apple TV +和Apple Arcade内容。

关于数字市场法案

卢卡・马埃斯特里表示，苹果正在继续与欧盟委员会讨论其DMA合规性问题。苹果已经看到开发者对这些变化的“接受程度很高”，总体而言，服务业务和App Store的业绩“到目前为止都相当不错”。马埃斯特里再次重申，App Store占苹果在欧盟总收入的7%。

库克表示，苹果正在努力了解在欧盟推出Apple Intelligence之前所受的监管要求。iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia发布时，Apple Intelligence功能将不会在欧盟提供。

关于九月季度

苹果表示，预计9月当季营收同比增长率与6月当季类似。服务营收预计将实现两位数增长，与今年剩余时间类似，毛利率预计分别为 45.5% 和 46.6%。

马埃斯特里表示，与去年同期相比，Mac的业绩将面临挑战，因为 2023 年秋季 15 英寸MacBook Air会对整个季度产生影响。有传言称苹果可能会在今年年底前看到更新的M4 MacBook Pro，但如果苹果预计Mac收入会下降，那么这可能不会发生。