全新OPPO Find X8系列正式发布，一文了解三款机型有何不同

【天极网手机频道】4 月 10 日晚，OPPO 举办了备受瞩目的全新 OPPO Find X8 系列暨移动智能生态旗舰新品发布会，正式推出了 Find X8 系列的三款重磅机型：影像旗舰 OPPO Find X8 Ultra、小屏标杆 Find X8s 以及全能升级版 Find X8s+。此次发布不仅展现了 OPPO 在智能手机领域的持续创新实力，也为不同需求的消费者提供了多样化的选择。



OPPO Find X8 系列

设计：各有侧重，满足多元审美

OPPO Find X8 Ultra 采用 6.82 英寸 2K 直屏，钻石像素排列搭配 8T LTPO 技术，支持 1 - 120Hz 自适应刷新率，带来流畅且节能的屏幕显示体验。极窄边框缩窄至 1.4mm，屏占比大幅提升，视觉效果震撼。通过精密设计以8.78mm机身厚度以及13.99mm总高度，实现“轻薄机身+强大影像”的平衡。6.82英寸直屏搭配1.4毫米极窄边框，结合航空级铝合金中框，兼顾视觉沉浸感与握持舒适度。此外，还配备了实用的实体快捷键，可实现AI闪记、翻译等便捷功能，兼顾了大屏体验与操作的便捷性。



OPPO Find X8 Ultra

OPPO Find X8s 则主打小屏轻薄路线，6.3 英寸直屏，边框仅 1.25mm，厚度 7.2mm，重量仅 179g，是当下市场中难得的小屏旗舰。其提供的星野黑、落樱粉等配色，满足了不同用户的审美需求，尤其适合喜欢单手操作、追求极致便携性的消费者。OPPO Find X8s + 屏幕尺寸升级至 6.59 英寸，重量为 198g。在保证大屏显示优势的同时，潜望长焦镜头传感器升级为 LYT - 600，进一步提升了影像能力，整体设计更加均衡，适合对屏幕尺寸和影像性能都有一定要求的用户。



OPPO Find X8s(左)与OPPO Find X8s+(右)

影像：Ultra 独占鳌头，其他机型亦出色

OPPO Find X8 Ultra搭载夜神五摄影像系统，覆盖15mm-300mm全焦段，70mm夜景人像专业镜头采用F2.1超大光圈，进光量提升至150%，可大幅提升夜景人像的清晰度和纯净度;搭配首个超晶态蓝玻璃，解决夜景偏色难题，还原真实肤色;135mm夜景人像望远镜头是当下手机中原生光学焦段最远的镜头，采用全新的F3.1超长焦大光圈设计和OPPO独有的倒置潜望结构，进光量大幅提升至251%，无论白天夜晚，都可以将远方画面的细节清晰记录;23mm的一英寸广角镜头，还支持额外的28mm、35mm、47mm三个高品质焦段的随心切换;全新5000万像素超广角摄像头，采用F2.0超大光圈，更提供超广视野，带来更具震撼力的构图选项。 同时，ProXDR 技术在夜间人像与超长焦拍摄方面表现极为突出，为专业摄影师、旅行爱好者以及内容创作者提供了强大的创作工具。

OPPO Find X8s 和 Find X8s + 全系搭载哈苏人像算法，在人像拍摄上有着独特的优势。Find X8s配备5000万像素超光影三主摄，包括F1.824mm的大底广角摄像头、F2.0 15mm的超广角摄像头，以及集成OPPO独有的倒置潜望光学结构的F2.8 85mm焦段的长焦摄像头，让人像拍摄拥有自由的构图和画质选择。Find X8s还集成全新的全焦段哈苏大师人像模式，首次支持人像模式下的自由变焦，配合LUMO凝光影像的计算光学虚化引擎，Find X8s的人像模式带来更真实自然的虚化效果、更通透立体的成像风格，以及更细腻好看的肤色表现。

性能与续航：旗舰配置，续航无忧

性能方面，OPPO Find X8 Ultra 搭载骁龙 8 至尊版处理器，强大的运算能力为手机的流畅运行和各类大型应用的高效处理提供了坚实保障。配合潮汐性能引擎对功耗的优化，即使在长时间使用高负载应用时，也能有效控制发热，保证手机性能稳定。在续航上，配备 6100mAh 双电芯电池，支持 100W 有线快充以及 50W 无线快充，无论是在家中、办公室还是外出途中，都能快速为手机补充电量。



OPPO Find X8 Ultra

OPPO Find X8s和OPPO Find X8s+搭载全球首发天玑9400+旗舰芯片，结合OPPO独有的潮汐引擎，为小屏旗舰释放最强性能。搭载OPPO打造的新一代天工散热系统，Find X8s集成超大散热面积，满帧游戏也能持久冷静。续航上，Find X8s 电池容量为 5700mAh，Find X8s + 电池容量提升至 6000mAh，两款机型都支持 80W 有线快充，配合天工散热系统，在保障游戏性能的同时，也能确保手机在充电和使用过程中的温度处于合理范围。

AI 与系统：ColorOS 15 加持，智能体验升级

三款机型均搭载 ColorOS 15 系统，融入了支持 DeepSeek 大模型的 AI 功能，如 “AI 灵感成片”“一键闪记” 等，为用户带来了更加智能、便捷的操作体验。OPPO Find X8 Ultra 在影像 AI 算法上更为深入，例如其 HDR 视频封面优化等功能，进一步提升了影像创作的效率和质量。



OPPO Find X8 系列

三款定位清晰、各具特色的机型，覆盖了高端影像旗舰、小屏轻薄旗舰及均衡大屏市场。无论是追求极致影像体验的专业人士，还是喜欢小屏便携的用户，亦或是对屏幕尺寸和综合性能有要求的消费者，都能在 Find X8 系列中找到适合自己的机型。

在价格方面，OPPO Find X8s提供落樱粉、海岛蓝、星野黑，以及月光白四款配色，OPPO Find X8s+提供风信紫、月光白和星野黑三款配色，两款机型售价相同且开售即可参与国补，12GB + 256GB零售价4199元，国补后价格3699元;16GB + 256GB零售价4399元，国补后价格3899元;12GB + 512GB零售价4699元，国补后价格4199元;16GB + 512GB零售价4999元，国补后价格4499元;16GB + 1TB零售价5499元，国补后价格4999元。

OPPO Find X8 Ultra提供月光白、晨曦微光、星野黑三种质感配色，12GB+256GB零售价6499元、16GB+512GB零售价6999元、16GB+1TB(卫星通信版)零售价7999元。三款机型均于4月16日10：00正式开售，感兴趣的用户不妨前去官网进行了解。