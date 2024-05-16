DXOMARK排名第一，华为Pura 70 Ultra如何炼就巅峰影像能力？

【天极网手机频道】5月15日，在华为夏季全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事⻓、智能汽⻋解决⽅案BU董事⻓余承东首次向全球用户展示了华为Pura 70系列超强的影像实力。据余承东现场分享，在知名相机评测机构DXOMARK最近更新的榜单中，Pura 70 Ultra影像排名第一，总分163分，比iPhone 15 Pro Max高9分。Pura 70 Ultra的影像实力还得到了Forbes、Trusted Reviews等众多全球媒体的一致好评。

华为Pura 70 Ultra的影像能力缘何备受众多媒体推崇？本篇内容带你解析华为Pura 70系列背后的巅峰影像实力。

红圈小金标，影像最顶配

“红圈小金标，影像最顶配”，正如余承东所讲，华为Pura 70 Ultra具备专属的XMAGE影像徽标和红圈镜头设计，代表了影像顶配。据了解，华为Pura 70 Ultra采用后置三摄方案，其中主摄为一枚5000万像素的超聚光伸缩摄像头，副摄包括一枚4000万像素超广角和一枚5000万像素超聚光微距长焦摄像头。三枚摄像头以独特的风向标设计呈现，在硬件配置拉满的同时也凸显华为一贯的美学追求。

当用户打开华为Pura 70 Ultra相机拍摄时，其主摄镜头会自动伸出，并露出专属红圈，结合独特的XMAGE影像徽标，赋予产品独特的优雅和品味，同时彰显强大的影像实力，为用户带来一场创新的影像体验。

超高速风驰闪拍，定格精彩每一瞬

此次华为Pura 70 Ultra的一大亮点在于超高速风驰闪拍功能，无论是拍摄球场中羽毛球扣杀时刻，还是时速高达300km/h的飞驰赛车，华为Pura 70 Ultra都能够清晰定格动态目标，确保照片中的人物或物体不会因运动而模糊。

超高速风驰闪拍能够实现精准抓拍，原因之一在于进光量的大幅提升。据了解，华为Pura 70 Ultra的超聚光伸缩主摄，搭载了1英寸大底传感器以及F1.6的物理光圈，进一步增强了进光能力。此外，结合业界独创的XD Motion运动引擎，华为Pura 70 Ultra的抓拍能力更胜一筹。在拍摄高速运动的物体时，XD Motion运动引擎可以支持传感器实时双曝光：短曝光记录运动主体瞬间的细节，而长曝光则保留丰富的背景信息与画质，再结合AI算法将两次曝光捕捉的画面进行匹配、细节复原，最终生成了一张高清图像，定格精彩瞬间。

值得一提的是，Pura 70 Ultra不仅主摄支持超高速风驰闪拍，长焦镜头同样支持。这意味着在保证“拍到”的前提下，华为Pura 70 Ultra更是赋予用户拍摄更远距离物体的能力，为用户带来了更多样的构图选择。

超聚光微距长焦，显微之处洞悉万千

华为Pura 70系列的超聚光微距的表现同样令人惊喜，一颗小小的荔枝，在超聚光微距的镜头下，也能像火山岩浆一样壮观。

究其原理，是这枚“超聚光微距长焦摄像头”带来的创新拍摄体验。据了解，这枚摄像头搭载了F2.1超大光圈，进一步实现了进光量的突破。不仅如此，在双镜群长行程滑轴对焦的帮助下，华为Pura 70系列还支持5cm对焦距离，实现35x的微距变焦，这意味超聚光微距长焦，可以将“望远镜”和“显微镜”合二为一!帮你捕捉每个精彩细节，探索未见之美。

此外，华为Pura 70 Ultra支持0.5x~100x的200倍变焦范围，无论用户想要拍摄的物体是远是近，华为Pura 70 Ultra都能帮用户留下令人惊艳的影像。华为Pura 70 Ultra出色的影像系统不仅提升了拍摄距离的灵活性，也让成像画质更清晰、细节更丰富，巅峰影像实至名归。正如DXOMARK的评价“一流的照片变焦体验，在所有变焦范围内都能提供卓越的图像效果。”

写在最后

2022年，华为正式宣布推出自主影像品牌XMAGE，一方面体现了华为在移动影像领域的深厚积累，另一方面也体现了华为在手机移动影像领域的全面布局和持续探索的决心。