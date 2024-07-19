OPPO亮相 2024年中国联通合作伙伴大会 荣获三大奖项

【天极网手机频道】7月19日，OPPO亮相“向新同行 共创智能新时代”2024中国联通合作伙伴大会。2024年是中国联通成立30周年，也是OPPO成立20周年，OPPO在大会上展示了20年创新发展的成果，并展示了首个AI手机OPPO Find X7系列、OPPO Reno12系列等创新智能手机产品及OPPO Watch X全智能旗舰手表、OPPO Enco R3真无线耳机、OPPO Pad 2等IoT产品和企业业务的最新进展。

2024中国联通合作伙伴大会OPPO展台

大会期间，OPPO获得中国联通“5G终端年度创新擂主奖“、“手机终端卓越贡献奖”、“eSIM终端合作贡献奖”三大奖项。

2024年，OPPO与中国联通进一步深化战略合作，子品牌一加与中国联通正式达成合作。双方从目标、资源、政策、运营、产品等多方面实现一体化协同，共同提升了5G渠道终端运营效率。

当前，OPPO企业业务能够提供丰富的企业级解决方案和快捷服务，覆盖金融、医疗、教育、移动办公等多个领域。面向企业客户，OPPO将联合中国联通首次为存量客户开展5G升级活动。围绕OPPO Find N 折叠旗舰、OPPO Find X 影像旗舰等产品系列，OPPO将持续携手中国联通开展企业客户品鉴及内购活动，让更多企业客户体验到OPPO至美产品和服务。本次大会上，OPPO与中国联通在渠道终端等领域积极磋商，达成多项合作。

在AI时代，OPPO 也将与中国联通携手共进，持续加强双方统筹规划，在全产品品类、全渠道、全业务场景开展合作，拥抱智能时代，推动合作模式量质提升，共同为用户带来创新的产品和智慧的服务。