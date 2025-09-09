苹果新方向：AirPods Pro 3代或将转型为健康监测设备​​

【天极网手机频道】万众期待的苹果秋季发布会将于北京时间 2025 年 9 月 10 日凌晨 1 点举办，以 “Awe Dropping” 为主题的秋季新品发布会。

除了全新的 iPhone 17 系列和 Apple Watch，新款 AirPods Pro 3 也将成为本场发布会的重要亮点。据 彭博社的Mark Gurman爆料消息称，AirPods Pro 3 将搭载最新的 H3 芯片，但在主动降噪和音质方面的升级幅度并不显著，苹果此次的重点转向健康功能的拓展。

据了解，AirPods Pro 3 将首次支持耳内心率监测功能，通过 LED 光学传感器记录用户心率，并可自动同步至 Apple Health 以及第三方运动应用。这意味着 AirPods 不再只是无线耳机，而是逐渐成为健康监测的入口。虽然目前尚不支持血氧监测，但未来仍有可能通过软硬件迭代实现更多拓展。与此同时，苹果还对耳机的人体工学设计进行了优化，调整了外壳的曲线和材质分布，以进一步提升佩戴舒适度。

值得注意的是，虽然 H3 芯片本身并未直接带来显著的音质或降噪革新，但它的高效能和低功耗特性为后续功能的解锁提供了可能。就像 H2 芯片为上一代产品带来自适应音频和多设备自动切换等功能一样，H3 很可能在后续的系统更新中不断拓展 AirPods Pro 3 的使用体验。

此外，市场上也有不少传闻为这款耳机增加了更多期待。例如有分析认为，AirPods Pro 3 或将加入体温检测功能，并可能对充电盒进行重新设计，取消传统配对按钮，转而采用新的触控区域，甚至可能增加更多智能交互体验。一些外媒还预测，它或许会与 iOS 26 深度联动，支持实时翻译、远程控制 iPhone 摄影机以及智能睡眠识别等功能。如果这些传闻成真，AirPods Pro 3 将不仅是音频设备，更是苹果健康与 AI 生态的重要组成部分。

目前可以确定的是，AirPods Pro 3 在 H3 芯片的加持下，将结合全新的健康监测功能，在可穿戴设备领域承担起更为多元的角色。而关于它的更多细节与体验亮点，还需要等待北京时间 9 月 10 日凌晨 1 点的苹果发布会正式揭晓。