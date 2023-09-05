天玑7020+5000万像素双摄，千元机moto g54发布仅售1099元

【天极网手机频道】又到一年开学季，全国各地新生陆续开启新生导报模式，各家手机厂商也瞧准这一时机，为新生带来更多选择。摩托罗拉最近就适时发布了新机moto g54，它采用天玑7020处理器，主打性价比路线。新机提供青葱绿、蓝朋友、非凡洋红限定版三种配色可选，售价仅1099元。

在外观设计上，moto g54有意向年轻群体靠近，整体外观设计简洁大方，采用小直边设计，机身重量为179.7g，机身厚度为8.04mm。背面采用防污纳米皮，还原细腻肌肤触感，握在手中，如掌纹般自然延展，并能强力防护日常生活污渍，舒适耐用。 moto g54配备 6.5 英寸 LCD 显示屏，支持 120Hz 自适应刷新率，240Hz触控采样率。影像方面，moto g54 手机后置 5000 万像素主摄，支持OIS光学防抖与200 万像素 4cm 微距镜头的双摄组合，前置 1600 万像素自拍镜头。

性能上，moto G54搭载了天玑7020处理器，支持多种5G频段;采用5000mAh大电池，支持15W充电。新机全面升级MYUI6.0系统，实时监控软件调用权限，减少骚扰广告，不易误装垃圾软件，更省心。目前，moto g54 手机正式正式开启预约，仅有8GB+128GB一个存储版本，售价仅1099元。moto G54整体虽然中规中矩，但胜在定价亲民，在千元档市场具有不错的竞争力，对于开学季的新用户来说，算是一个值得考虑的选择。