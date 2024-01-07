　　OPPO Find X7系列爆料全汇总

【天极网手机频道】1月7日天极网了解到，OPPO新一代旗舰产品OPPO Find X7系列将会在明天下午两点三十分钟正式发布。小编相信许多小伙伴已经忍不住想要了解这款年度旗舰产品的庐山真面目了，其实OPPO官方已经放出了很多关于OPPO Find X7系列官方信息，下面小编就来带大家了解一下。

首先OPPO Find X7系列的全网预约量已经超过了百万!真真正正告诉大家什么叫做未发先火!这也是因为Find系列一直都是高端、商务的代表产品，这次的Find X7系列还会把商务气息拉满。

我们先来看看这次Find X7系列的影响实力!这款机型将会全球首发索尼一英寸大底镜皇LYT-900传感器，这枚传感器有着非常不错的进光量以及虚化效果。此外，OPPO Find X7系列还用上了OPPO全新打造的超光影像系统，在拍摄的过程中手机会自主优化照片。最后配置上国内少见的双潜望镜头和全新哈苏大师影像，影像配置可谓空前豪华。

为了彰显出OPPO Find X7系列的实力，OPPO官方还提前对外公布了Find X7 Ultra人像样张。小编也是来带大家看一下这张照片，不难看出OPPO Find X7 Ultra的人物背景虚化十分自然，人物发丝的边缘位置也虚化的不错。看到照片的高光和阴影部分，因为索尼一英寸大底镜皇LYT-900传感器的超大进光量，这两个部分也十分清晰，并具备精准的色彩还原，整体影像效果出彩。

安卓手机的视频拍摄一直都是行业痛点，为了解决安卓手机视频拍摄的短板，OPPO这次为Find X7全系配置了全焦段4K杜比视界HDR视频录制，这也是安卓手机阵营的第一次。此外，OPPO还联合了杜比开发出了OPPO超光影影像系统和杜比视界的深度融合，在拍摄HDR视频的同时还能带来杜比视界的震撼。

外观方面，OPPO Find X7系列依旧是保持了家族化的拼接撞色设计，就小编来说，只要看到这个设计就一定可以确定它就是OPPO手机。但OPPO大胆的推陈出新，把闪光灯模块移出模组，让摄像头摆放更加规整大气。最后，还在手机后盖上加入了时光格纹元素。

性能方面，OPPO Find X7系列搭载了安卓最强大的芯片之一，也就是大家熟悉的高通骁龙8Gen 3芯片。这枚芯片采用了台积电 4nm 制程工艺，最高频率相比上一代提升至 3.3GHz，可以说这枚芯片就算安卓阵营的最佳芯片。此外，OPPO Find X7系列还有着自研潮汐架构，以芯片级性能解决方案为旗舰芯片平台带来刷新上限的极致能效表现!让标准版的性能达到了行业Pro版本的水平。某开放世界手游可以做到60帧数满帧运行。

以上就是小编对于OPPO Find X7系列的一些信息爆料，如果你还想了解更多关于这次旗舰新品的信息，可以关注天极网后续对于这款手机的评测视频和文章，以及OPPO官方微博，或者直接在明天下午一起见证OPPO年度封神旗舰的诞生。