新年好礼享不停，影像旗舰OPPO Find X7系列至高补贴600元

【天极网手机频道】年味越来越浓，不少人已经在安排好假期旅游计划或者已经踏上回家路程，但不管怎么说，新年新气象，大家总会在这个时候入手一些新东西，而且这时候商家的打折力度会比以往的优惠更大。就像手机这类电子产品，这个时候入手绝对不亏。

开年新机OPPO Find X7系列开售到现在表现出色，用户反馈也是一致好评，不愧是一款备受期待的高端旗舰。这一次OPPO Find X7系列共有两款，分别是OPPO Find X7以及OPPO Find X7 Ultra。

作为一款影像旗舰，Find X7 采用升级的全新超光影三主摄系统，包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦，以及 119° 更大视场角的 5000 万超广角，覆盖15mm - 139mm焦段的全新超光影三主摄为 Find X7 带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验。通过OPPO全新一代超光影图像引擎，Find X7 让 MediaTek天玑9300 影像算力全开，以先进的计算带来手机前所未有的画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。

Find X7 Ultra搭载的双潜望四主摄系统包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合;首个超光影引擎定义的全新一英寸传感器;配合5000 万大底超广角，以 4 颗强大的摄像头提供6个光学品质的创作焦段，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖;广角摄像头全新的1英寸传感器配备了全新的 DI ADC 技术，第一次让一英寸传感器实现了全量运行的DCG HDR能力，在照片和视频拍摄中始终提供身临其境的超自然光影表现，以及再次刷新上限的画质表现。

ProXDR 显示的照片和杜比视界 HDR 视频，通过 Find X7系列的钻石屏更加活灵活现。新一代钻石屏的屏幕动态峰值亮度达到行业最高水准的 4500nit，还支持明眸护眼技术，获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证，采用 PWM + 类DC 调光，极大改善了屏幕频闪问题，观看屏幕更舒适。

外观设计上，OPPO Find X7系列采用相机镜头的全棱线设计有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。经典的哈苏印记配合影像铭文与光影纹理，将精致的细节烘托出非凡质感。OPPO独有的三段式按键也来到Find X7 ，在拨动之间演绎机能与美学的交融;配色上Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月以及松影墨韵三款配色，Find X7除了海阔天空、大漠银月配色外还提供烟云紫和星空黑配色。

其他方面，搭载潮汐架构与天玑9300的Find X7集成了 5000mAh 的大电池，提供目前顶级的续航体验。100W超级闪充为Find X7 在10 分钟注入 50% 的电量，充至100% 仅仅需要27分钟;而Find X7 Ultra 搭载第三代骁龙 8 芯片，配合 OPPO 潮汐架构的能效提升，以及5000mAh 大电池，不仅提供持久可靠的续航体验，而且同样可以做到快速回血。

售价方面，OPPO Find X7提供12GB+256GB版本、16GB+256GB版本、16GB+512GB版本以及16GB+1TB版本，售价分别为3999元、4299元、4599元、4999元;OPPO Find X7 Ultra提供12GB+256GB版本、16GB+256GB版本以及16GB+512GB版本，售价分别为5,999元、6,499元、6,999元。目前在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店火热开售中，即日起购买Find X7系列可享受高达24期分期免息、以旧换新至高补贴600元，和保值焕新5折购的超值玩法服务，优惠详情以OPPO官方为准。