专业哈苏人像模式，OPPO Find N3呈现更自然的虚化效果

【天极网手机频道】计算摄影时代，手机影像的发展可谓是一日千里，但随着各项技术发展步伐的放缓，手机影像也是许久难以取得实质性的突破，更别说折叠屏手机出现的“鱼与熊掌不可兼得”的大难题。面对折叠屏更严峻的空间限制，厂商在轻薄和影像中选择了让影像打折，消费者用着价格不菲的折叠屏，却享受不到折叠旗舰带来的优质体验。不过好在OPPO推出了全新折叠 OPPO Find N3，实现轻薄折叠的同时影像也不打折。



OPPO Find N3



OPPO Find N3后置由比肩一英寸画质的4800万折叠像素广角主摄+6400万像素超光感潜望长焦镜头+4800万像素高解析力超广角镜头组成折叠屏手机最强的超光影三摄。得益于折叠像素传感器，借助容量更大的双层晶体管结构实现像素光子容量的飞跃式提升。在传感器面积约为一英寸传感器 IMX989 一半的前提下，拥有折叠像素的Find N3 可在极限光比场景中实现其 120% 的动态范围。同时，折叠像素更为镜头模组带来 3mm 的减薄，不仅让手机整体看起来更纤薄，握持感也更轻薄。



OPPO Find N3



相比于传统的折叠屏，Find N3 通过折叠像素传感器配合超光影图像引擎，面向具有挑战性的高动态场景时，可以同时还原高光的亮度与色彩，带来光影层次分明的卓越表现。配合超清画质引擎的折叠像素，可以实现超越传统折叠屏的细节表现力。即使面对暗光拍摄环境，Find N3 的折叠像素广角依然可以拍摄出有清晰、纯净，有细节的暗部画面。

OPPO Find N3搭载折叠屏迄今最强的超光感潜望长焦，1/2 英寸大底传感器与 f/2.6 大光圈，带来远超折叠屏水准的暗光长焦画质，3X拍摄充分发挥大底大光圈优势，带来绝佳的光学虚化效果;6X拍摄特写更进一步，让画面始终聚焦，即便是在极限暗光下，环境、物品和人脸的色彩都得到了正确的还原，配合6400 万超高像素带来纤毫毕现的解析力。

OPPO Find N3的专业哈苏人像呈现强度有变化的自然空间景深效果。从样张可以看到，人物面部的肤色、妆容、衣服的纹理细节以及整体环境中丰富的色彩都得到生动地呈现和清晰的还原;而书柜、耳钉、眼镜和人物眼神光等细小高光的呈现以及人物面部的光线过渡处理也得到了自然的影调表现;3X拍摄的画面暗部细节比较丰富，充分还原了暗光环境的空间感和人物的立体感。

另外，OPPO Find N3通过强大的算法可以准确地计算出渐进式的光斑亮度分布、让散落在各处的光斑都有正确的空间关系和自然的强弱关系。对于光影繁杂的场景，OPPO Find N3能够拍摄出更广色彩空间、更好色彩层次的人像照片，专业哈苏人像还能够自定义光斑的效果和虚化程度，让照片的层次效果更为丰富化。

由此可见，本次的OPPO Find N3并不是简单地堆砌硬件参数，而是真真切切从用户使用体验出发，主打轻薄折叠旗舰的同时影像不打折，让折叠屏也有旗舰级的影像体验。