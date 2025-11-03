【天极网手机频道】上个月，iQOO 15系列开售即迎来火爆局面，首销成绩再创品牌历史新高。据官方数据显示，iQOO 15在开售仅4小时内销量突破14.2万台，相比上代增长近87%，成功刷新了iQOO系列的销售纪录。这款旗舰机以“性能与视效双顶点”的姿态，再次赢得了性能玩家与游戏爱好者的青睐。

iQOO 15搭载全新“2K LEAD OLED 珠峰屏”，由iQOO携手三星联合定制。屏幕采用最新M14发光材料与去偏光层工艺，分辨率达到2K级，支持144Hz高刷新率与LTPO自适应调节。亮度方面，珠峰屏峰值亮度高达6000 nits，全屏亮度可达2600 nits，即使在烈日强光下依旧清晰可见。与此同时，屏幕还支持类DC调光与低蓝光护眼技术，在高亮度游戏或观影场景中也能保持舒适视觉体验。凭借在色彩层次、动态响应与能耗控制上的全面突破，iQOO 15的这块珠峰屏无疑成为当前行业的视觉标杆。

除视觉体验外，iQOO 15在性能架构上也迎来了质的飞跃。全新自研Q3电竞芯片支持“全场景光追”、“2K原画超分”以及“144FPS无损超帧”等关键特性，为移动端游戏带来接近PC与主机级的光影表现。

不仅如此，iQOO 15还与《王者荣耀》达成技术战略合作，成为KPL官方比赛用机，并首发支持“原生144FPS+极致画质”，正式引领KPL赛事迈入144FPS时代。同时，品牌还推出了有史以来最深度定制的“王者荣耀十周年典藏版”，在电竞与文化层面实现双重突破。

配合旗舰级骁龙8E Gen5处理器与新一代散热系统，Q3芯片实现了画质与能效的双重提升，让每一帧画面都细腻、真实且稳定流畅。

得益于屏幕与性能的双重革新，iQOO 15在开售当日全平台销量迅速攀升，不仅刷新了品牌纪录，更在高端安卓机型榜单中稳居前列。

iQOO 15 共有 5 个版本可供选择，12GB+256GB 版本售价 4199 元;16GB+256GB 版本售价 4499 元;12GB+512GB 版本售价 4699 元;16GB+512GB 版本售价 4999 元;16GB+1TB 版本售价 5499 元;iQOO 15(iQOO × 王者荣耀十周年典藏版)售价 5499 元。

从销量成绩到用户口碑，iQOO 15的成功绝非偶然。凭借2K珠峰屏带来的震撼视觉体验，搭载骁龙8E Gen5处理器与自研Q3电竞芯片实现的性能跃升，iQOO 15在同质化严重的旗舰市场中成功突围，以硬核实力赢得了用户与市场的双重认可。