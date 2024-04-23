想买个结实耐用的中端机？看看 OPPO 和荣耀这款

【天极网手机频道】如今的千元机定义已经逐渐从 999 元拉高到 1999 元，甚至两千元的手机也叫千元机了。千元机也顺理成章地从低端入门机变成了次旗舰的代名词。以前的千元机都是用低端零部件以节省成本，如今的千元机有 2000 左右的预算，除去镜头、卫星通话、最新处理器这些绝大多数人感知不强的成本，也可以做的很出色。接下来我推荐两款体验不错的 2000 元级别的手机。

第一款OPPO A3 Pro，这是4月12日OPPO才发布的新手机。这款手机主打防水耐摔耐用， 120Hz 护眼 OLED大屏，5000mAh 电池和67W的超级闪充，突破耐用新高度。

外观设计上，OPPO A3 Pro采用6.7 英寸旗舰级护眼曲面屏，支持 120Hz 高刷新率，并且最高支持 240Hz 触控采样率，色彩上支持 P3 广色域，支持10.7 亿色。亮度上支持 950nit HDR最高峰值亮度，屏幕玻璃采用康宁大猩猩 Victus2。这块屏幕妥妥的旗舰机配置了，早两年的旗舰机都没有这种待遇。 这块曲面屏握持手感极佳，有高刷新率和高触控采样率，打游戏酣畅淋漓不掉链子，支持超高亮度和5大明眸护眼技术，无论是户外还是室内都可以有舒服的观感。

OPPO A3 Pro 提供了天青、云锦粉、远山蓝三种配色，其设计灵感源于北宋名画千里江山图，山河画卷，彰显宋韵美学。其中云锦粉和远山蓝采用旗舰机才会使用的亲肤素皮拼接设计。天青色则采用OPPO自研的晶盾玻璃后盖，相比传统玻璃后盖，抗摔能力提升 160%，抗划伤能力提升 3 倍。不仅前后玻璃强化升级，OPPO A3 Pro 还使用超抗摔金刚石架构，整个手机框架从内到外都为抗摔做了优化，实现 360°抗摔，是首个获得瑞士 SGS 金标五星整机抗跌耐摔认证的手机，并通过了抗冲击测试。

OPPO A3 Pro还首次采用了行业顶级的防水技术，支持 IP69&IP68&IP66 三重防水。不仅防浸水，还防热水、防高压喷水，OPPO还做过一次直播，把手机放进洗衣机里洗了半个小时捞出来毫发未损。有了 OPPO A3 Pro 这款手机，从此不再害怕手机因为意外损伤，随便造，随便用，洗澡也能用，这才应该是手机该有的样子，以后的手机都应该跟进这种防水、防摔技术，体验太好了，再也不用买个手机马上就要贴膜带壳小心翼翼不敢沾水，害怕手滑了。

续航方面，OPPO A3 Pro 配备了 5000mAh的4 年耐用大电池和 67W 超级闪充。并且搭载了OPPO自研的仿生修复电解液技术，可以有效延长电池使用寿命，让你再也不用担心电池健康度问题，使劲造，放肆玩。4 月 25 日之前购买并激活的用户，OPPO还给电池提供4 年保险，四年免费换电池，还赠送一年碎屏险、一年进水保险。

售价方面，OPPO A3 Pro的8GB+256G售价1999 元，12GB+256GB售价2199 元，12GB+512GB售价2499 元。

除了最新的OPPO A3 Pro，荣耀也有一款面向手游爱好者推出的 X50 GT。针对游戏表现进行精准性能调度，把骁龙 8+调教成了满帧战神。

荣耀 X50 GT搭载骁龙 8+处理器，采用台积电 4nm 工艺打造，相比上一代处理器，GPU性能提升 10%，GPU 和 CPU 功耗都降低 30%。某大型开放世界手游，在开启后台 19 个应用驻留和前台微信语音的情况下，仍然能保证平均帧率 58.73 帧运行，并且全程稳定直到关机。这得益于荣耀的 GPU Turbo X 满帧调度技术，经过GPU Turbo精准性能调度之后，同样是搭载骁龙8+平台，荣耀 X50 GT可以实现性能提升 5%，功耗却下降 10%。

外观方面，荣耀 X50 GT这款机型的尺寸为163.6*75.5*7.98mm(长宽厚)，重量仅为192克，十分轻薄，机壳颜色有幻夜黑、银翼战神两种可选，圆环镜头模组设计，整机设计简洁大方，给人一种时尚而不失稳重的感觉。正面是一块 6.78 英寸的OLED 高刷护眼电竞超清屏，拥有 2562*1200 分辨率，120Hz 刷新率和1200Hz 触控采样率，支持 10 亿色，支持硬件级防蓝光，支持低亮度 1920Hz 高频 PWM 调光。

荣耀X50 GT还搭载了荣耀太极缓震架构，为手机提供了360度全方位的保护。无论是屏幕、后盖还是边框，都经过了特殊加固处理，提供全方位跌落缓冲保护，意外跌落可实现软着陆。并且通过 SGS 五星抗跌耐摔认证。

续航方面，荣耀X50 GT 搭载 5800mAh 超大锂聚合物电池，从早用到玩也不用担心没电，可以连续刷短视频 20个小时。而且这款电池还搭载了抗老化技术，使用四年续航能力依然不会有明显衰减。标配的 11V3.2A的超级快充也可以实现快速补充电量，缓解电量焦虑。

售价方面，荣耀X50 GT一共有四个版本可选。12GB+256GB售价1949元，16GB+256GB售价2249元，16GB+512GB售价2349元，16GB+1TB售价2749元。

以上就是本期推荐的2000元档体验不错的机型，近期有购机需求的朋友，不妨考虑一下。