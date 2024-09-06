iPhone 16系列前瞻：苹果能凭它开启“高光时刻”吗？

【天极网手机频道】苹果公司已经宣布将于9月10日凌晨1点举行一年一度的秋季特别活动，也就是大家常说的“秋季新品发布会”。雷打不动的是，在本场发布会上我们将见到全新一代iPhone――iPhone 16系列的正式亮相。与iPhone 15 系列一样，今年的产品线预计将坚持四种机型――iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。

为了让大家能够在发布会开始之前对苹果今年的发布会产品有一个前瞻性的了解，今年份的苹果秋季发布会前瞻送上!我们将总结一些流传甚广或者板上钉钉的消息，为大家勾勒出苹果2024秋季新品的大致样貌。本文将针对iPhone产品线进行前瞻汇总，主要以iPhone 16 Pro系列为主介绍。同时我们也好奇，凭借这样的产品更新，苹果能够再度开启发布会主题所提到的“高光时刻”吗？

iPhone Pro系列变大

根据已知的消息，今年的iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的屏幕尺寸更大，分别增加到 6.3英寸和6.9英寸。相比之下，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的屏幕尺寸分别为6.1英寸和6.7英寸。

这也就意味着，我们很有可能迎来有史以来最大的iPhone。

而在屏幕变大的基础上，电池容量提升也被提上日程。有消息称，iPhone 16和iPhone 16 Pro Max的电池容量将比前代产品更大，iPhone 16 Pro进步明显。其中，iPhone 16为3561mAh，iPhone 16 Plus为4006mAh，iPhone 16 Pro为3355mAh，iPhone 16 Pro Max达到了4676mAh。

值得一提的是iPhone 16 Plus，“是人是鬼都在秀，只有Plus在挨揍。”哥几个电池容量都提升了，怎么就你还缩水了呢？对比前代iPhone 15 Plus 4383mAh的电池容量，苹果直接将iPhone 16 Plus电池容量砍掉近9%，这一操作实在是匪夷所思。不过考虑到iPhone 16 Plus很有可能是Plus机型的绝唱，苹果整个大活也不是不可能。

此外，苹果也有可能使用能量密度更高的电池，在相同体积下续航能力更强，相同续航下体积更小。这对于消费者也是一定的利好，不少消费者电池健康焦虑的情况应该会有所改善。

据传言， iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 将支持40W有线快充和20W MagSafe充电，这下又“超速了”。目前iPhone 15和 iPhone 15 Pro仅能够实现27W的峰值充电速度。充电功率的提升有望平衡和改善因电池容量增加而导致的充电时间增加的问题。

影像模组：升级与调整

尽管这几年苹果影像模组提升有限，但每年依然还是带来一些升级。

镜头方面，iPhone 16 Pro系列预计将采用4800万像素超广镜头。至少从像素上来说，大家在调用超广角镜头拍摄的时候观感要提升不少。iPhone 16 Pro也有望支持在超广角模式下拍摄4800万像素的ProRAW照片。据传，iPhone 16 Pro Max的主摄像头也将更大，这要归功于先进的定制48MP索尼IMX903传感器。这一传感器采用双层晶体管设计，能够实现更好的弱光成像效果，值得期待。

两款 iPhone 16 Pro 机型预计都将采用5倍光学变焦，方案估计还是四棱镜潜摄，其中Pro型号也是首次由3倍升级至5倍。

而对于iPhone 16和Plus两款机型来说，摄像头排列又变回了竖向，这样很大程度上是为了保证当手机横向拍摄时，两枚摄像头可以实现空间视频的录制。主摄规格将保持不变，仍然是48MP f/1.6，2倍光学变焦。广角镜头升级为 f/2.2，能够让传感器捕捉更多光线照射，从而改善在暗光环境下的拍摄效果。值得一提的是，有消息称iPhone 16的超广角相机将首次支持微距拍摄，难道说!标准版用户终于可以获得安卓阵营早有的技术了吗？泪目。

此外，苹果可能会为 iPhone 16系列引入原子层沉淀技术，能够使镜头形成抗反射涂层，减少鬼影、眩光等老生常谈的问题。

全新的按钮

尽管“如无必要，勿增实体”，但是在iPhone 16系列上苹果还是整出了新东西。iPhone 16全系都搭载一个新的“拍摄按钮”，专用于触发图像或视频拍摄。这个按钮将添加一些功能，例如通过左右滑动按钮来放大和缩小、轻按即可对焦拍摄对象以及用力按下即可激活录制。拍摄按钮将位于机身正面的右下角。

全新A18系列芯片

苹果A18 Pro芯片采用台积电第二代 3nm 工艺(称为 N3E)制造。据传言，iPhone 16系列全系都将配备A18芯片，但苹果仍可能区分标准机型和Pro机型。标准版用户终于可以不用“低人两等”了，但是等级依然森严。由于 Apple Intelligence 功能将在 iOS 18 中首次亮相，因此所有四款 iPhone 16 机型都配备相同的 A18 芯片是有道理的，毕竟Apple Intelligence 需要高性能芯片才能在设备上运行 AI 功能。

据爆料，A18 Pro将继续保持6 CPU核心+6 GPU核心的配置，性能提升主要来自架构升级，表现值得期待。

屏幕部分

iPhone 16 Pro Max将采用平滑的OLED 显示屏，并配备120Hz ProMotion自适应刷新率，预计iPhone 16 Pro Max将配备峰值亮度更高的 OLED 显示屏。与所有其他iPhone 16型号一样，iPhone 16 Pro Max将保留动态岛。不过，最近有传言称，由于Face ID模块体积更小，动态岛面积有望缩小。

内存和存储

据传言， iPhone 16 Pro和 iPhone 16 Pro Max 的最大存储容量或将仍保持1TB。而iPhone 16 和 iPhone 16 Plus将升级搭载8GB内存，比 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的 6GB内存有所增加。更多的工作内存应该等同于 iPhone 多任务处理性能的提高。苹果暗示Apple Intelligence功能需要大量内存，因此 iPhone 16 系列中的所有设备都将至少配备8GB内存或许并非巧合。

Apple Intelligence并非与国区用户无缘

彭博社记者马克・古尔曼表示，iPhone 16系列将全系支持Apple Intelligence，但是相关功能的正式版可能不会和iPhone 16 系列一起推出。包括Siri跑马灯 等更为“杀手级”的功能，要等到明年才推出。

在最新的iOS 18.1 Beta 3上，苹果删除了“iPhone区域与语言必须是美国”的要求，用户只需在设置中将通用语言改成英语(美国)，并确保Siri语言是英语即可体验到Apple Intelligence。修改完成后，美国以外的用户也可以使用Apple Intelligence，但需要注意的是，目前Apple Intelligence目前仍不支持中国地区，未来仍需要等官方消息。

新配色

iPhone 16 Pro 和 ‌iPhone 16 Pro‌ Max预计将有黑色、白色或银色、灰色或“天然钛色”和玫瑰色可供选择。这意味着 iPhone 15 Pro 的蓝色钛色选项将停用，取而代之的是新的古铜色。与此同时，‌iPhone 16‌ 和 ‌iPhone 16‌ Plus 据说将有黑色、绿色、粉色、蓝色和白色可供选择。白色将取代黄色，其他颜色保持不变。