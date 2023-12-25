迟到的苹果折叠屏真的要来了？华强北：iPhone折叠屏只卖81元

【天极网手机频道】关于iPhone折叠屏的消息层出不穷，但一直也没有个准信。虽然说这一次也不一定是真的，但网传的几张iPhone折叠屏可以说是到了以假乱真的地步，而且这款折叠屏将会在2024年底发布，2025年大规模出货。据悉这款折叠屏供应商为三星和LG，而三星公司为了配合苹果的需求还特别进行了业务重组。



网传iPhone折叠屏渲染图

根据渲染图显示，苹果这款折叠屏是竖向折叠，跟安卓折叠屏比较流行的“小折叠”设计相似，后置模组与小屏放置在同一块区域，左边是后置三摄模组，右边则是外屏，外屏的大小跟手表屏幕差不多，这一块区域下面就是苹果logo。厚度看起来也跟目前的直板iPhone差不多，不过内屏并没有展示，尚不清楚内屏的设计，是否采用刘海屏还是灵动岛的设计，也尚未可知屏幕的折痕处理的如何。



iPhone折叠屏渲染图

虽然iPhone折叠屏只有仅仅的几张渲染图，很多细节都不清楚，但价格上一定会创新高。不过，这可难不倒华强北。前有华强北推出盗版AirPods耳机，后有华强北推出折叠屏。近日华强北整活儿造出了“物美价廉”的折叠iPhone，就连“正主”都没研究出来的东西，华强北已经开始售卖了，并且只卖81元。

从曝光的图来看这款型号为“i 16 Pro”的折叠iPhone还整得挺讲究，包装盒与AirPods Pro的包装差不多大小，配色还有灰色、金色、蓝色和紫色，这跟iPhone的热门配色凑全了;再来看看外观设计，后置三摄和小屏有了，小屏能显示电量，信息和来电;底部的3.5mm耳机孔和古老的Micro USB不能落下，它甚至还附上了一根数据线;就连卡槽还很贴心地提供了2个sim卡+1个TF卡的组合，支持高达16GB容量扩展，但不支持装国内手机卡。



网传华强北折叠iPhone

当翻开内屏的时候，突然觉得81元都有些贵。其实这款“i 16 Pro”就是一款翻盖机，开机的时候显示的是苹果logo，传统的实体数字九宫格键盘，妥妥十几年前的主流翻盖机，手机系统界面全是英文，并且没有设置中文选项，但是手机里贴心的装载了贪吃蛇和一些国外的社交媒体软件，很明显应该是对外出口的。



网传华强北折叠iPhone

怎么说呢，库克讨厌华强北不是没有原因的。

话再说回来，安卓厂商都不知道推出多少代的折叠屏了，苹果这边的折叠屏不紧不慢姗姗来迟，有业内人士指出苹果没有选择在这个时候推出折叠屏产品可能是因为消费者的接受度不高，苹果手机价格本来就已经比较高了，再有折叠屏产品的推出，其售价更将被推上新高度，而且第一代的产品技术与安卓折叠屏相比可能并不完全成熟，消费者也没有必要花高价去购买一款不成熟的折叠屏产品，相反，安卓圈内的折叠屏历经多年技术累积，技术相对成熟，不管是屏幕折痕、应用适配等等问题都能与直板机无异，大家用起来烦心事也没这么多，所以苹果目前一直没有推折叠屏也说得过去。



iPhone折叠屏渲染图

如果未来苹果折叠屏真的推出了，你会花高价去购买吗？