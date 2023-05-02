1TB手机低至两千价位 大内存机型普及已势不可挡

【天极网手机频道】在消费者选购手机的众多关注点里，手机内存已成了重要的主导因素之一。大部分用户换手机的原因，也是基于内存不足的最终选择。简单来说，大众对于手机内存的需求，已越来越高，大内存手机的普及迫在眉睫。而今年以来，512GB乃至1TB的大内存手机慢慢涌入市场，甚至价位低至两千价位段。

从手机内存迅速高涨的原因来看，主要是软硬件的不适配问题。为了提升手机系统的各方面体验，手机厂商每年都会对手机系统进行一次大版本的更新，而在一年期间，也会时不时进行小版本的更新。每一次功能的完善，都在逐步加重手机的内存负担，同时也需要手机提供更大的运存空间，保证系统的流畅运行。

另一方面，手机应用软件APP随着功能的丰富化，所需的储存空间同样在不断飙升。以微信为例，微信刚推出的时候安装包大小只有457KB左右，而随着后面功能的新增，至今已提升至254MB左右，而这并不包括用户使用过后的各种缓存。毫不夸张地说，如今大部分用户的微信，所占据的缓存基本都达到了10GB以上。

软件层面在不断提升，需要的储存空间与运存空间自然也随之水涨船高。然而，用户在购买手机的时候，所选择的内存与运存空间基本都固定住了，后期基本难以调整。硬件跟不上软件的需求，这也就催生了“内存焦虑”、“手机卡顿”等问题，更换更大内存空间的手机成了大部分用户的选择。

基于用户大内存的需求，手机厂商近些年来也在逐步调整手机的研发策略。在今年之前，市面上仅有少部分旗舰机才会提供1TB或512GB的选择，但旗舰机不菲的定价，劝退了大部分用户。毕竟，在很多人看来，完全没有必要为了大内存的需求，去购买一款全能旗舰。

为此，大内存的配置逐步被下放至中端机型市场。从今年发布的产品来看，1TB的手机产品已经普及至中端机型，并且价格维持在两千价位。例如：真我GT Neo5 SE 16GB+1TB 首销价格2599元，同时，其基础配置也并不差。具体来看，真我GT Neo5 SE主要搭载6.74英寸1.5K 144Hz AMOLED柔性直屏、第二代骁龙7+移动平台、5500mAh超大电池、100W光速秒充等配置，在中端机市场中具备超高的性价比。

当然，不止于真我GT Neo5 SE，其他手机厂商也在逐步普及1TB手机产品，例如红米 Note12 Turbo、一加 Ace 2V等，均是同价位产品中具备大内存的手机。更为重要的是，这些机型的配置并不低，综合体验符合大部分消费者的喜好，弥补了该价位下大内存手机的空缺。

笔者以为，随着真我GT Neo5 SE、红米 Note12 Turbo、一加 Ace 2V等大内存中端机型的发布，今年的手机市场将会涌现出越来越多的大内存产品，并且价格也会控制在两千价位段。可以说，在大众的迫切需求下，大内存机型的普及已势不可挡。笔者也建议，如果有这方面需求的用户，可以等待各家厂商推出同价位大内存产品之后，综合对比后再进行选购。