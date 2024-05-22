十年果粉转用华为Pura 70 Ultra，超越期待的体验让我相见恨晚

【天极网手机频道】作为上半年科技圈的爆款旗舰，华为Pura 70系列不仅拥有独特之美、卓越的影像表现力，还有着强大的性能实力与AI智慧功能，成为众多用户换机的首选。而笔者作为一名苹果老用户，也没能经得住华为Pura 70 Ultra的诱惑。在使用半个多月后，简直是相见恨晚，后悔没有早点换。

废话不多说，下面就跟大家详细聊聊，一位投奔华为阵营的资深果粉，具体的换机体验。

相同功能、场景下，华为Pura 70 Ultra完胜

相信每一位苹果用户都被iPhone的信号问题所折磨，只要是高铁、电梯、地下车库等弱信号的地方，iPhone秒变板砖。华为Pura 70 Ultra支持灵犀通信，并得益于灵犀天线、灵犀AI算法的强强联合，随时随地都能拥有流畅的通信体验，在地铁上也能畅通无阻的刷视频，这种感觉真的太棒了。

不止能做到信号畅通无忧，即便是在无地面网络的情况下，北斗卫星消息和天通卫星通信双卫星通信的加持，让华为Pura 70 Ultra可利用卫星功能发送文字和位置信息，甚至是图片信息，与外界取得联系。而iPhone目前在国内还不支持卫星通信。

除了诟病已久的信号问题，还不得不吐槽苹果手机的充电速度。由于iPhone充电速度太慢，以往出门都得提前两个小时给iPhone插上充电器，生怕出门时没能补足电量。华为Pura70 Ultra则支持100W有线快充、80W无线快充，标配的5200mAh大电池，只需30分钟就能从1%充至93%，彻底告别电量焦虑。并且，华为Pura70 Ultra还支持20W的无线反向充电，之前带着iPhone出门总是处找充电宝，现在带华为Pura70 Ultra出去，直接变身“无线”充电宝，给朋友的手机充电。

与大家一样，笔者平日也喜欢拿着手机到处拍拍，没换华为Pura 70 Ultra之前，我觉得iPhone真实、舒适的成像效果也挺好，但当我用华为Pura 70 Ultra拍下第一张照片时，我瞬间被震惊，原来iPhone拍照也只有这一个优点。

华为Pura 70 Ultra主摄主摄搭载了一英寸大底传感器和业界进光量最大的镜头，进光量是iPhone 15 Pro Max的两倍，无论暗光逆光都能拍出清晰、细腻的照片。更为激进的是，华为Pura 70 Ultra支持"超高速风驰闪拍"功能，无论是飞奔的宠物，时速300公里的磁悬浮列车，还是过山车上的人物表情，它都能清晰定格每个高光瞬间，这都是iPhone无法办到的。

之前在玩游戏时最怕收到领导的紧急消息，因为想要回复消息只能切换APP，再回到游戏界面还需要重新加载。现在好了，用华为Pura 70 Ultra玩游戏、看视频，收到新消息无需切换应用，从侧面滑出工具栏，就能实现小窗模式模式，实现快速回复。

“人无我有”，这些功能真的戳到我了

以上跟大家分享的是在同功能、场景下，华为Pura 70 Ultra超越iPhone的体验，接着再跟大家说说：iPhone没有，华为Pura 70系列却一应俱全，且对用户相当重要的功能。

众所周知，iPhone打电话不能进行通话录音，遇到重要通话内容只能另找录音设备，很不方便。华为Pura 70 Ultra支持在电话主界面打开设置，开启自动通话录音，以及设置录音对象和指定的号码。对比之下，后者简直不要太人性化。

虽然苹果手机有NFC功能，但是限制实在太多，只能用于支付和部分交通卡，所以每次出入小区都得呼叫保安帮忙开门，若是保安不在只能原地等待。华为Pura 70 Ultra不仅能绑定门禁卡，还能支持办公楼电梯卡，真正实现“一机走天下”的便利，现在出门再也不用带着一堆门禁卡片了。

为更好地区分工作和生活，大多数人都拥有两个微信号，但iPhone本身不支持同时登录两个微信号，需要借助第三方应用，非常麻烦。华为Pura 70 Ultra就方便多了，直接在手机设置里面打开该服务，设置应用分身，就可轻松实现微信双开，登录多个账号。

直到现在，iPhone 都不支持长截图功能，为这事儿笔者不少被朋友调侃。华为Pura 70 Ultra的滚动截屏功能让我扬眉吐气，开启滚动截屏，即可以完成多屏截图，再也不用手动拼接。

手机分屏功能虽小，但绝对是提高效率的利器，但苹果iPhone始终不支持。华为Pura 70 Ultra支持在一个屏幕同时打开两个应用，做到一边聊天一边玩游戏、看视频，或者一边看直播一边记笔记，多任务处理简直不要太方便。说真的，我终于体会到了华为手机用户的快乐。

最后还想说的是，作为一个资深果粉，我认为最近几代iPhone的升级越来越让人无感了。反观首发搭载HarmonyOS 4.2的华为Pura 70系列，拥有更好玩、更智慧、更流畅、更安全的系统体验，比如鸿蒙4.2主题壁纸，可以自行装扮界面，设置属于你的个性桌面与壁纸。

从iPhone转为华为Pura 70系列，“搬家”指南请收好

看到这里，想必不少苹果老用户已经迫不及待想要换掉手中的iPhone，那如何才能高效便捷地将iPhone数据迁移到华为Pura 70系列呢？作为过来人，在此跟大家分享一下我的换机技巧。

首先推荐大家使用“华为手机克隆App”。在新旧智能手机上分别安装手机克隆App，在接收数据的手机选择”这是新手机”，它会生成一个二维码/自动创建新的无线热点，并提供WIFI密码。在要发送数据的智能手机上，选择旧手机，通过扫描新手机生成的二维码/输入新手机生成的WIFI密码连接。再选择要传输的内容，点击“开始迁移”，等传输完成即可。

如果你想将旧手机上的音乐、文档、闹钟、备忘录、语音备忘录、自定义铃声、提醒事项等都迁移至新手机，那就可以使用“换机无忧App”的OTG模式。准备一根的数据线，将新旧两部手机连起来，完成信任授权并输入锁屏密码，再勾选迁移的数据项后点击“开始导入”，进度显示100%导入完成。

写在最后

从iPhone换到华为Pura 70 Ultra，我收获到了超越期待的体验，华为Pura 70 Ultra不仅解决了iPhone在实际使用中的诸多痛点，还让我体验到了更优质的通信、充电能力、引领行业的拍照水准。总归一句话，后悔没有早点换!