　　聊一聊iPhone16系列的发布：为什么说期待与失望并存

【天极网手机频道】作为科技圈的弄潮儿，苹果每一年的秋季发布会都备受期待，每一次iPhone迭代也都牵动着无数消费者的心弦。然而，当我们满怀期待地迎接新机型时，却时常会发现一些不尽如人意之处，比如外观几年如一日、镜头设计的凸起，以及新增了拍照键，但手机壳如果遮挡了拍照键，操作起来不方便等等。这些看似细微的问题，实则反映了手机厂商在追求创新与提升用户体验之间的微妙平衡。

在详聊iPhone16系列的期待与失望之前，先简单回顾下一下iPhone16系列的发布会亮点：iPhone 16 Pro和Pro Max这一次屏幕尺寸升级至6.3英寸和6.9英寸，超窄边框设计。颜色新增是每年的标配，这一次标准版新增了群青、深青和粉色，Pro版则换上沙漠金钛金属。

新增相机控制按钮，可以一键启动相机、视频拍摄、设置变焦。标准版A18仿生芯片，Pro版A18 Pro芯片，苹果智能全面升级，Siri更聪明，iPhone 16系列续航全面增强。影像层面，标准版主摄升级，Pro版更是搭载全新4800万像素三摄系统。

说到新一代iPhone令人期待的地方，也是苹果公司的iPhone 16系列创新的点：这款新机在硬件配置上确实有了不少提升，如更大的屏幕、更窄的边框、更强的影像与4K120帧录制、更强大的A18 Pro芯片等。虽然这些更新只是“挤牙膏”式的升级，但相比上一代iPhone15系列，确实有“显性”的升级。

失望的地方首当其冲的是拍照键，它的服务对象是小众摄影爱好者而非广大的普通用户。由于它是实体按键的性质，从目前的观察来看，它会和手机壳冲突。手机壳本是保护手机免受日常磨损的得力助手，但有时却成了阻碍我们享受手机全部功能的“拦路虎”。

当拍照键被手机壳单独开孔遮挡时，用户不得不采取略显笨拙的方式去触碰它，这无疑降低了拍照的便捷性和乐趣。这让我们不禁思考，如何在保护手机与保留功能完整性之间找到一个更加完美的解决方案？

另外对于Apple Intelligence的中文支持，笔者认为其在国内的落地前景并不明朗，或许将在明年才会完全落地。苹果AI能做目前看没有什么出挑的地方，之前还挺期待苹果能玩些新鲜来。

而且AI更像是一把双刃剑。它可以帮助我们完成一些重复性、低创造性的工作，从而让我们有更多的时间和精力去从事更有价值、更有意义的事情。但在某些领域，如创意设计、情感交流等，AI仍无法完全替代我们的想法。因此，我们应该理性期待AI的应用(不要抱有过多不切实际的想法)。

其他如标准版没有给到高刷，灵动岛没有动刀，快充依旧不给等等，整体上iPhone16系列的吸引力比较有限。对普通消费者来说，没有多少可以说服自己非升不可的理由。

在笔者看来，水果忙于堆砌硬件配置、升级摄像头像素、追求更窄的边框和更大的屏幕，却忽略了用户真正的需求和痛点。笔者认为这一种“战术上勤奋，战略上懒惰”的偷懒。

这种现象水果近几年在手机领域的表现尤为明显，他们似乎更擅长在战术层面进行微调和优化，却缺乏在战略层面进行颠覆性创新的勇气和能力。哪怕是“抄”个折叠屏，也好过年年挤牙膏。

对于手机行业的未来方向，笔者认为应该更加注重内容驱动的创新。这意味着手机厂商需要深入了解用户的需求和痛点，通过提供更加个性化、差异化的服务来赢得市场。同时，他们也应该在战略层面进行更加深入的思考和布局，以颠覆性的创新来引领行业的发展方向。只有这样，才能复现全民围看“科技春晚”之旧景。

好了闲话少叙，接下来把“镜头”给到下午的三折发布会，来看看它能否让我们眼前一亮。