丈量世界屋脊的脚步，华为“见非凡”品牌计划致敬刘争平的非凡精神

【天极网手机频道】12月17日，华为“见非凡”品牌计划新一期正片《丈量世界屋脊的脚步》正式上线。本期视频通过聚焦刘争平的非凡事迹，再一次向大众传递了“非凡”精神的独特内涵。

作为青藏铁路冻土专家、青藏铁路探路者，刘争平坚持扎根工作第一线，主导并参与了青藏铁路、拉日铁路等多项国家重点建设项目，用热血与坚韧克服重重挑战，解决了多年冻土世界性技术难题。他的人生经历不仅是对个人坚韧和坚持的诠释，也是非凡精神内核的最好体现。

视频中，刘争平提到：“难走的路，更需要坚实的脚步。”作为一位在冻土研究领域耕耘多年的专家，他以科学为武器，以赤诚之心丈量青藏高原的每一寸土地。他总结道：“人生是道多选题，而坚持是唯一的答案”，另外他也在视频中表达了自己对于非凡精神的理解，“非凡来自日复一日，不怕苦的坚韧工作”、“坚持锲而不舍，就是一种非凡”。在高原严酷的自然环境中，他和团队解决了多个世界级冻土工程难题，将原本看似难以完成的任务变为可能，令我国在该领域达到世界领先水平。这种脚踏实地、锲而不舍的精神正是他非凡人生的真实写照。

刘争平所展现出的坚韧与坚持的精神特质，与华为Mate 70 RS 非凡大师品牌大使刘德华对非凡精神的理解可谓相得益彰。刘德华曾说：“非凡就是把平凡走出精彩。”非凡并非惊天动地的成就，而是每一个普通人通过坚持和努力，赋予平凡以意义的过程。刘争平以多年坚持为科研事业注入动力，刘德华则通过数十年如一日地付出，为行业树立了典范。他们的经历共同证明：在平凡中发现不凡，于细微处展现卓越，非凡也是坚持和创造的过程。

非凡精神不仅仅是一种美好向往，更是一种行动指南。从“非，是不断地舍弃、否定，坚持创造的能力;凡，是认真、踏实、勤奋，不断前行的勇气”到“非凡就是把平凡走出精彩”，再到如今以“寻常处，见非凡”为新的精神坐标，华为通过“见非凡”品牌计划为非凡精神注入了更多现实意义，激发了大众的情感共鸣。同时，华为也以“不是天生非凡，而是敢于非凡”的精神，为我们带来了集极致美学、极致工艺、极致创新为一身的全新华为Mate 70 RS 非凡大师，满足了超高端用户对于极致产品体验的追求。

具体而言，华为Mate 70 RS 非凡大师采用传奇星钻精致陶瓷工艺，以现代科技再塑经典美学。特别是新增的皓白配色，不仅赋予了产品优雅的新贵气质，也彰显了用户独特的个性和品位，将手机打造成融合艺术与奢华气质的经典作品。此外，华为Mate 70 RS 非凡大师还采用了双层OLED临境显示技术，实现了高亮高清、长寿命与低功耗完美结合。搭配华为首次在手机上引入的专业高级音响设备发声结构――双振膜立体声单元，能带给用户前所未有的视听盛宴。

不仅如此，华为Mate 70 RS非凡大师还在可靠性、影像、通信以及AI等多方面带来了创新黑科技。其中，高亮钛玄武架构的应用，使其实现精致外观与可靠性兼得;业界首发的红枫原色摄像头，带来了精准的色彩还原，让每一次拍摄都更加真实、生动;首发九大AI功能，包括AI隔空传送、AI智控键、AI运动轨迹、AI消息随身等等，为用户提供了更有趣、更高效、更安心的使用体验;还有华为Mate 70 RS 非凡大师搭载第二代灵犀通信技术，并带来业界首发的卫星寻呼功能，再次引领通信领域创新。

正如刘争平在视频中的表述：“坚持锲而不舍，就是一种非凡。”这句话同样适用于华为超高端品牌“非凡大师”的探索之路――始终坚持以创新为驱动，用技术和产品不断突破边界，以极致产品致敬时代。尤其是华为Mate 70 RS 非凡大师，不仅通过顶尖科技实力演绎超高端品质，更是华为超高端品牌“非凡大师”所倡导和践行的“非凡”精神的具象化表达，为用户带来了难以复刻的高价值体验。