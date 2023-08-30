最优雅精致的设计，OPPO Find N3 Flip尽显高端大气

【天极网手机频道】凭借精致轻奢的外观颜值和灵巧自然的纵向折叠，口袋小折叠OPPO Find N2 Flip发布即火爆了时尚圈。新一代的OPPO Find N3 Flip 在上一代惊艳设计的基础上，更进一步进化蜕变，将精致优雅的设计进行到底。天极网了解到，OPPO Find N3 Flip将前沿科技与优雅美学融合于一体，非常符合现在年轻人对新潮时尚风格的追求和喜爱。

OPPO Find N3 Flip 机身的设计上以手掌为参照，为使两侧曲面贴合掌心，打造触及行业极限的 75°超弧玻璃曲线，既保证舒适手感，同时让侧面视觉更显纤薄。OPPO Find N3 Flip通过改变传统金属加工制程，在金属中框抛光后，再在上下两端增加钻石刀切割 C 角，使得上下两端棱线的转折凌厉而挺拔。

OPPO Find N3 Flip的指纹识别、音量键的处理也根据器件需求环绕，自然生成舒展柔和的弧线，让按键手感也更加舒适。同时，在行业普遍忽视的转轴位置，OPPO 也做了精心的设计。在上一代Find N2 Flip 上，OPPO 首次带来了水波光影纹理，并新增三段式静音键。全新Find N3 Flip则升级了转轴的精雕工艺，它将水波纹理与全新的 S 圆纹相互交叠，使得水浪波纹效果更加灵动。

在机身背部，OPPO Find N3 Flip充分继承了 OPPO Find X6 影像旗舰系列的专业相机设计语言，使得 Find系列旗舰家族设计符号再统一。环宇设计将三颗实力不俗的摄像头铸于一体化的布局之中，整个设计精致大气。不仅于此OPPO Find N3 Flip新机还拥有天玑9200移动平台，至高12GB+256GB的存储组合，4300mAh大电池+44W超级闪充，X轴线性马达，杜比全景声等旗舰级配置，目前新机已正式发布并开启预售，感兴趣的朋友可多关注。